Lorenzo Fontana è stato eletto presidente della Camera ed è stato subito contestato duramente dall’opposizione, che lo accusa di essere omofobo e filo-putiniano. Se n’è parlato anche a L’aria che tira, su La7, dove però Myrta Merlino ha improvvisamente perso il controllo della discussione tra Vittorio Sgarbi e Alessandro Cecchi Paone.

Il critico d’arte ha criticato il giornalista per alcuni atteggiamenti intimi in pubblico con il compagno: “Carezzare in televisione il tuo fidanzato, come hai fatto tu, è legittimo ma è un problema di gusto”. Non si è fatta attendere la replica risentita di Cecchi Paone: “Stai buono e stai zitto, tu hai fatto anche la cacca in diretta”.

A questo punto la Merlino si è intromessa per fermare il litigio e riportare la discussione su binari più consoni. Tornando invece all’elezione di Fontana a presidente della Camera, c’è un piccolo giallo legato ai 15 voti mancanti nel “pacchetto” del centrodestra.

Chi è che ha deciso di non votare per lui? Secondo i rumors che circolano a Montecitorio, una parte dei voti mancanti sarebbe da attribuire a una “fronda” di alcuni leghisti delusi, tra chi puntava su Riccardo Molinari e chi invece voleva dare un segnale di dissenso per la probabile esclusione di Edoardo Rixi dalla squadra di governo.

