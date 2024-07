ANCORA GUAI PER PETRECCA! IL DIRETTORE DI "RAINEWS", FINITO NELL’OCCHIO DEL CICLONE PER NON AVER APERTO IL TG SULLE ELEZIONI FRANCESI MA SUL FESTIVAL DI POMEZIA IN CUI C’ERA LA COMPAGNA CANTANTE ALMA MANERA, È STATO CONDANNATO PER COMPORTAMENTO ANTI-SINDACALE: HA, INFATTI, OMESSO LA LETTURA DEL COMUNICATO DEI DIPENDENTI NELLA GIORNATA DELLO SCIOPERO DEL 6 MAGGIO. ASSOLTO CHIOCCI: IL DIRETTORE DEL TG1 AVEVA ORGANIZZATO UN’EDIZIONE STRAORDINARIA, MA SECONDO IL TRIBUNALE DEL LAVORO NON SI SAREBBE MOSSO CONTRO LA LEGGE...

Lisa Di Giuseppe per https://www.editorialedomani.it/

ALMA MANERA PAOLO PETRECCA

Il tribunale del lavoro di Roma ha condannato Paolo Petrecca, direttore di Rainews, per comportamento antisindacale. Durante lo sciopero dello scorso 6 maggio in Rai non ha dato lettura del comunicato dei dipendenti: la sentenza è arrivata oggi, ma ha visto un esito differente per quanto riguarda il Tg1.

In quel caso, i giornalisti avevano denunciato il fatto che il direttore Gian Marco Chiocci avesse metto in piedi un’edizione straordinaria. Secondo il tribunale, però, è stata mandata in onda con l’ausilio di giornalisti non partecipanti allo sciopero e non si tratta dunque di comportamento antisindacale.

gian marco chiocci foto di bacco

L’azienda è stata condannata a pubblicare la sentenza per due giorni consecutivi sui quotidiani La Stampa, La Repubblica e il Corriere della Sera e sui siti aziendali. Dovrà anche pubblicare il comunicato sindacale Usigrai nei tg dove non era stato mandato in onda, con la dicitura «Il presente comunicato sindacale viene letto oggi, in virtù di provvedimento giudiziale, in quanto la sua lettura era stata illegittimamente omessa nella giornata di sciopero proclamata per il 6/5/2024».

paolo petrecca foto di bacco Paolo Petrecca Alma Manera paolo petrecca alma manera