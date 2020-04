12 apr 2020 16:55

E ANCORA NON AVETE VISTO MARZO - VENDITE DEI QUOTIDIANI IN EDICOLA A FEBBRAIO: IL CALO RISPETTO ALL'ANNO SCORSO È DEL 9%, CRESCONO SOLO ''LA VERITÀ'', ''LIBERO'', ''IL TIRRENO'', IL ''QUOTIDIANO DI SICILIA'' E ''IL SECOLO XIX''. TUTTI GLI ALTRI PERDONO, CHI PIÙ E CHI MENO - A MARZO C'È STATA GRANDE FAME DI NOTIZIE E LE EDICOLE SONO RIMASTE APERTE. MA CON LA GENTE BARRICATA IN CASA E CERTE FORZE DELL'ORDINE CHE NON ACCETTAVANO IL GIORNALE COME SCUSA PER GIRARE, SARÀ GRIGIA ASSAI…