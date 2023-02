2 feb 2023 08:45

ANIMA MIA E LI MORTACCI TUA! I CUGINI DI CAMPAGNA INCENERISCONO IL FIGLIO DI GIGI D’ALESSIO, IN ARTE LDA: “UN MALEDUCATO. ULTIMO E LEO GASSMANN ALLE PROVE SI SONO SUBITO AVVICINATI PER PRESENTARSI, LUI NO. NOI A 20 ANNI ANDAVAMO A STRINGERE LA MANO A GENTE COME CLAUDIO VILLA”. E LUI SI SCUSA (MA FINO A UN CERTO PUNTO) SU TWITTER: “MI È SEMBRATO UN PO’ BRUTTO DARMI DEL MALEDUCATO”