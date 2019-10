APPENA STEFANO DE MARTINO FA BUONI ASCOLTI (8,8%), ARRIVA ALDO GRASSO A STRONCARLO: ''DAVANTI ALLA SUA INANE BAMBOLAGGINE (QUALCHE LEZIONE DI DIZIONE NO?) GLI OSPITI DI 'STASERA TUTTO È POSSIBILE' NON MOSTRANO PIÙ ALCUN RITEGNO. UN FLORILEGIO DI SCEMPIAGGINI. NON HO MAI PENSATO CHE LA TV INSTUPIDISCA IL PUBBLICO MA IN QUESTO CASO…''

Aldo Grasso per il ''Corriere della Sera''

Non ho mai pensato che la tv istupidisca il pubblico. Non l’ho mai pensato per rispetto del pubblico (e anche un po’ di me stesso, che di tv ne consumo quanto basta) e continuo a non pensarlo. Ma di fronte a certi programmi anche le certezze più consolidate rischiano di subire incrinature. Non mi riferisco a certi numeri di Barbara D’Urso, alle ciabattose liti dei talk politici, alle isole della viscidezza, alle sguaiataggini che ormai caratterizzano anche i programmi del mattino. O meglio, non mi riferisco solo a…

Non credendo ai miei occhi ho provato a seguire qualche puntata di Stasera tutto è possibile e, in tutta sincerità, mi sono chiesto come sia possibile, da anni, mandare in onda una trasmissione così bamboccesca. Già ai tempi di Amadeus, sul programma aleggiava la sventatezza, ma ora con un conduttore di inane bambolaggine (qualche lezione di dizione no?) gli ospiti non mostrano più alcun ritegno. Tra loro, ho riconosciuto Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Roberto Ciufoli. Un’altra ospite, Fatima Trotta, non ricordava i nomi dei tre moschettieri, e passi, ma faticando a riconoscere una certa pallina piena di fossette e non ricordando il gioco del golf, continuava a ripete «ho un lapsus, ho un lapsus». E si potrebbe andare avanti così, collezionando vanamente il florilegio di scempiaggini.

Stasera tutto è possibile è basato sul format Anything Goes, un feel good show (come tradurlo? Cazzeggia che ti passa?) ma è scritto da ben nove autori: Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Gian Luca Belardi, Riccardo Cassini, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli. Inutile moraleggiare domandandosi se questo sia un programma da servizio pubblico (ma esiste ancora?) o, al contrario, votarsi al culto della mediocrità per sentirsi esistere. Spaventa la furia autodistruttiva della tv.

