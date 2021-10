ARCHEO SIFFREDI - NEL FILM "ROCCO PIÙ CHE MAI A LONDRA", DEL 1997, LE ATTRICI MALMENANO IL NOSTRO PISELLONE NAZIONALE, LO TRUCCANO DA DONNA E POI…ZAC! GLIELO TAGLIANO! - BARBARA COSTA: "E' UN CULT PER ZITTIRE CHI IMPUTA AL PORNO MASCHILISMO E MISOGINIA. GLIELO TAGLIANO, CHE VOLETE DI PIÙ!? “QUESTA NOTTE NOI TI FAREMO TUTTO QUELLO CHE VOGLIAMO”, INTIMANO A ROCCO AVVELENATE LE INGLESI CHE, DOPO ESSERE STATE SESSUALMENTE "BATTUTE" A ROCCO LO PIGLIANO, LO TRAMORTISCONO E… - VIDEO

Barbara Costa per Dagospia

Gliel’hanno tagliato! Il pene! Le donne! A Rocco!!! Tu l’hai visto? Quando? Dove? Non sui siti porno, o forse sì, tu fortunato, perché sto parlando di un film, d’antan, anno 1997, (parte 1) e 1998 (parte 2). In "Rocco più che mai a Londra", singolare porno archeo, a Rocco Siffredi glielo tagliano, e fosse solo questo! In questo hard estremo, incontrollato, le donne Rocco lo menano, lo vestono e truccano da donna, lo legano, e a un certo punto… zac!

"Rocco più che mai a Londra" è il Rocco furioso. È Rocco ai suoi massimi. È porno cult, porno assalto alla Storia del porno, porno che fa Storia del porno, e porno finito nei libri di Pietro Adamo, prof. di Scienze Politiche e uno dei massimi studiosi e conoscitori e divulgatori di materia hardcore. Sui siti di porno free di "Rocco più che mai a Londra" per lo più vi trovi scene cut, rimontate, mischiate, travolgenti ma epurate del "fattaccio" (è completo in dvd, di norma fuori catalogo).

Ma "Rocco più che mai a Londra" è il porno ideale per zittire chi borbotta alla pornografia staticità e ripetitività. Meglio: per zittire chi imputa al porno maschilismo e misoginia. Glielo tagliano, che volete di più!? “Questa notte noi ti faremo tutto quello che vogliamo”, intimano a Rocco avvelenate le inglesi che, dopo essere state sessualmente "battute" a Rocco lo pigliano, lo tramortiscono, lo menano a schiaffi, a pinze sul sesso e sui capezzoli, e lo insultano, e lo ricoprono di melma, e il pene tanto goduto a volontà indegnissime lo eliminano con una forbice! Nella scena finale – perché non è finita, anzi – Rocco non muore, ma scopre che… "Rocco più che mai a Londra" già 24 anni fa innestò polemiche su polemiche per la crudezza delle sue scene di sesso.

Cioè: per l’eccitazione mista a sgomento che il Siffredi-style scatenava. Bagnava. Le donne. Là sotto. Al pari di altre performance di Rocco (e pure successive, e pure odierne) vi trovi smodato anal, e tanto, tanto spitting. Lo spitting ovvero lo sputo, in bocca, sul sesso, sui seni, sul corpo, lo scambio di saliva e scatarri generosi che colano a bava. Lo spitting è pratica porno da sempre nel porno ma che prima del passaggio sul web era girato in base ai soldoni che lo sputo "tirava".

La passione per lo sputo (e relativa sputo-pornografia) è un feticismo vero e proprio, ci sono persone che felici se lo vivono, e nel sesso si sputano, in rapporti per lo più stabili e monogami. Si eccitano e si sc*pano così. Chi non ha voglia o possibilità di praticarlo, se la spassa onanisticamente coi video porno-sputi, di cui il web strabocca.

Lo scenario del porno sputacchio è vario: si sputa a due, a tre, in etero e lesbo e in orge dove ci si lecca e ci si passa e si raccoglie lo scatarro (formidabile James Deen che lo fa leccare spiaccicato al muro), ma pure per lo più fanciulle che sputano sui peni, o in bicchieri colmi di sperma, o direttamente alla telecamera per un rapporto virtuale col pene eretto e gaio al di là dello schermo. Lo sputo acchiappa e si onora di titoli porno.

È porno prodotto e venduto in serial. Lo sputo non è sessista (tra i porno spitting più celebrati vi sono quelli diretti da una donna, Dana Vespoli). Lo sputo piace. Stuzzica. E a tanti fa storcere il naso, ancora oggi, se è vero che "Rocco più che mai a Londra" non perde il suo alone di porno maledetto, degradante la donna in quanto tale.

C’è gente che si vede i porno di Siffredi, ne segna scena per scena, e poi sul web vi sputacchia le sue accuse. Ma che bravi! Come ve lo gustate ciò che denunciate aborrente! Umiliazione e sottomissione della donna??? Con Rocco??? No: le donne di Rocco sono da lui straconsensualmente ridotte a fascio incontrollato di sensazioni fisiche, in un crescendo abbagliante di (consensuali) durezze.

Ma è chiaro: oggi come ieri il porno di Rocco Siffredi è così compiuto da ritrarre una autenticità tale per cui si suppone che le donne "sottomesse" a Rocco ne soffrano sul serio. E invece è porno cioè cinema, finzione, girato per regole cinematografiche prestabilite, coi requisiti di legge. E poi: perché ci si indigna per donne che recitano sesso rabbioso con Rocco, e non per il suo "povero" pisello offeso e falciato!? In un altro porno, a Franco Trentalance, una donna glielo prende a morsi.

