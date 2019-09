ARGENTERO VIVO - L’ATTORE LODA LA COMPAGNA PERCHÉ È “MOLTO POCO FEMMINISTA” E SI SCATENA IL PUTIFERIO: “L’OSSESSIONE PER LA GENDER EQUALITY HA ROVINATO IL ROMANTICISMO E HA INIBITO L’UOMO. PREFERISCO CONTINUARE A ESSERE IL MASCHIO. NON MI VA DI SCONTRARMI CON UNA CHE SI OFFENDE CHE SE LE APRO LA PORTIERA DELLA MACCHINA O LE VERSO L’ACQUA A TAVOLA” - E LE TWITTAROLE SI SCATENANO: “BENVENUTI NEL MEDIOEVO” – L’INTERVISTA INTEGRALE A “GQ”

INTERVISTA A LUCA ARGENTERO

Enrica Brocardo per “GQ”

«Vado a cambiarmi e arrivo». Luca Argentero è stato generoso. Ha appena posato per l’ultima fotografia di questo servizio con un guardaroba maschile molto più forte rispetto alla sua classicità: «Ho imparato ad apprezzare la moda, l’enorme lavoro creativo che ci sta dietro, ma continuo a far fatica a osare».In autunno esce al cinema Io, Leonardo, e Argentero interpreta lui, il genio del quale quest’anno si celebrano i 500 anni dalla morte. Un paio di settimane e, il 10 ottobre, nelle sale arriva un altro film, Brave ragazze, di cui «sono coprotagonista, al servizio della regista Michela Andreozzi e di quattro attrici, Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e Silvia D’Amico». Interpreta, questa volta, un poliziotto, «il genere di uomo che piace a me, un maschio alfa che, al tempo stesso, capisce e rispetta le donne». Sobrio negli abiti, spericolato nella vita. Non è da tutti, arrivato a un punto della carriera in cui la parte del protagonista un po’ ti spetta di diritto, fare un passo indietro e dire di sì a un ruolo di secondo piano.

Ma ci vuole ancora più coraggio a interpretare Leonardo. «Quando riguardo le foto sul cellulare di me con addosso una parrucca bionda e un abito del Quattrocento mi chiedo anch’io come ho fatto. Però, alla fine, è in linea con le scelte di tutti questi anni: non mi sono mai privato dell’opportunità di sperimentare. Quando ho deciso di presentare Le iene o di fare il giudice ad Amici in tanti mi hanno detto: “Ma perché? Sei un pazzo”. Se c’è un merito che mi riconosco è una sana dose di follia».

La prima pazzia?

Fare l’attore. Non ho studiato per fare questo lavoro. È capitato. Dopo il Grande fratello, mi chiesero di fare Carabinieri. E io: “Siete sicuri? Per carità, volentieri, ma non so recitare”. Mi risposero di non preoccupami. In effetti, il cast era composto in parte da attori veri in parte da personaggi televisivi. Bastava non provare imbarazzo davanti alla telecamera e quello avevo già capito che non era un problema. Dal primo momento che ho messo piede sul set mi sono detto: “Okay, ci voglio provare sul serio”. E, nel giro di poco, mi sono arrivate altre proposte incredibili: A casa nostra di Francesca Comencini, Saturno contro di Ferzan Özpetek».

Inizialmente aveva in mente un altro piano dopo l’uscita dalla casa del GF?

Un obiettivo preciso, pragmatico, un po’ cinico se vuole: andare in giro tutta l’estate a fare eventi e ospitate per racimolare soldi. Mi ero appena laureato in Economia e con alcuni compagni di università avevamo parecchie idee. Mi serviva il denaro per finanziarle.

Che idee?

Per esempio, avevamo intuito che avrebbero funzionato le pubblicità sui taxi quando ancora non c’erano.

Si butta anche nella vita?

Tantissimo. Ho lasciato casa dei miei a 19 anni e sono andato a vivere con la mia compagna. Dopo la laurea non ho mai pensato di trovarmi un posto da impiegato, di fare il commercialista. Un sacco di volte ho preso su lo zaino e sono partito senza soldi, ho girato il mondo in questo modo. La regola alla base di tutte le mie scelte è sempre stata: “Nel dubbio, lo faccio”.

In una cosa, però, è cambiato. Lei che è sempre stato molto geloso del suo privato, di recente si è lasciato andare. Almeno questa è l’impressione guardando i suoi post su Instagram.

Alla fine, tutti facciamo un uso dei social piuttosto paraculo: fai vedere solo quello che vuoi.

Però ha pubblicato alcune immagini molto romantiche di lei con la sua compagna Cristina Marino.

Sto con una donna della quale sono follemente innamorato. Trovo giusto dichiararlo. Altrimenti potrebbero pensare che si tratta di una relazione di facciata o che non sono del tutto convinto. E, poi, si tratta anche di un gioco affettuoso tra noi due, di carinerie, piccole dediche.

Ha pensato di risposarsi?

Sicuramente sì. Anche il matrimonio è una dichiarazione d’intenti che condividi con le persone alle quali vuoi bene e che ti vogliono bene. Per quanto mi riguarda, non ho bisogno di conferme del mio sentimento, ma penso sia giusto mettere a parte del mio legame chi mi sta a cuore. Quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia. Cri e io abbiamo alle spalle famiglie tradizionali, unite. I miei genitori sono insieme da quarant’anni e ancora si vogliono bene, si scambiano tenerezze. Credo che siamo portati a replicare quello che abbiamo vissuto.

Quindi il divorzio con Myriam Catania lo ha percepito come un fallimento?

No, anche se la fine di un matrimonio non è facile per nessuno. Chiudere, cambiare, ricominciare. Certo, parti con l’idea che duri per sempre, ma sono convinto che tutte e due abbiamo fatto del nostro meglio. Purtroppo non è andata bene. E se c’è una situazione che non ti rende felice, sereno è meglio cambiare. Non ci sono rancori fra di noi. Sono contento che Myriam abbia trovato la sua strada, che abbia avuto un figlio. Io, da parte mia, sto vivendo una bellissima storia d’amore.

Avete mantenuto un buon rapporto?

Sì, anche se non è che ci sentiamo o ci vediamo. Non abbiamo figli, non c’è nulla che ci tenga legati. Ognuno ha preso la sua direzione. Lo trovo molto più sano, e ripartire diventa più semplice.

Glielo chiedono sempre, ma vorrebbe diventare padre?

E io rispondo sempre allo stesso modo: penso di aver capito come si fa. Se non è successo fino a oggi vuol dire che non doveva ancora succedere. Ad alcuni capita quando non se l’aspettano, altri ci mettono di più. Ma avere un figlio è coerente con il mio percorso.

E con l’età? Ha compiuto 41 anni.

E non mi sono mai sentito meglio. Dal punto di vista della mia vita sentimentale, della mia condizione fisica, psicologica e per la mia carriera. Sono felice, consapevole, equilibrato. Però, quando mi guardo allo specchio, faccio un po’ fatica a riconoscermi. Io mi vedo ancora trentenne, in quella fase in cui hai già intrapreso una strada ma tutto è ancora possibile. Non riesco a entrare nell’ordine di idee che sto vivendo il secondo atto della mia vita.

Sappiamo tutti che Cristina ha capito che lei era l’uomo giusto quando nel suo frigo ha trovato solo cibi salutisti. E lei?

Fin da subito. È una ragazza speciale, sana sotto tutti i punti di vista, non solo per quello che mangia.

Sana dentro e fuori. Che per lei significa?

È affettuosa, ha un modo anche un po’ antico di prendersi cura. È molto poco femminista. Mi spiego meglio: è un’imprenditrice, superimpegnata nel suo lavoro ma, al tempo stesso, le piace occuparsi della casa e ricevere le attenzioni che sono dovute a una donna, farsi coccolare. L’ossessione per la gender equality ha rovinato il romanticismo e ha inibito l’uomo che deve aver a che fare con donne sempre più forti, affermate. Voglio dire, ti trovi davanti una che “ci prova”.

È contrario?

No, a volte è pure comodo (ride, ndr). Ma preferisco continuare a essere l’uomo della coppia, il maschio. Portarti un fiore, invitarti a cena... Non mi va di scontrarmi con una che si offende che se le apro la portiera della macchina o le verso l’acqua a tavola.

Romantico e galante.

Come i torinesi di una volta. Sono sabaudo. Lo affermo con orgoglio. C’è un detto: Piemontesi falsi e cortesi. Be’, meglio che essere sinceri e stronzi. Credo nel rispetto e nella gentilezza, soprattutto nei confronti di chi non conosci: se sei di cattivo umore non c’è bisogno di farlo sapere a tutti.

È interessante questo mix di fedeltà alle tradizioni e di slancio verso l’ignoto.

È genetico. Vengo da una famiglia di opposti: borghesia piemontese da parte di mio padre, classe operaia dal lato materno. Quando ero piccolo, trascorrevamo una domenica a pranzo in collina dai nonni, tutti vestiti eleganti, con il cameriere che ci serviva a tavola, e l’altra nelle case popolari, dalla nonna siciliana: lasagne in tavola, nove nipoti, un mucchio di parenti. E i miei genitori hanno saputo creare un’armonia fra questi due mondi, non ci sono mai stati pregiudizi, fastidi né da una parte né dall’altra. Risultato: mi sento a mio agio in smoking a una cena di gala come in mezzo alla folla alla sagra della porchetta. Ordine e caos. Dove mi metti, sto.

Isuoi non erano esattamente contenti quando ha deciso di mettere da parte la laurea e di dedicarsi allo spettacolo.

Erano comprensibilmente preoccupati, ma adesso sono felicissimi. Sempre a chiedermi: “Allora, quando esce il film? Quando va in onda la serie?”. E sono critici sinceri. La più onesta di tutti, però, era nonna Fernanda, la madre di papà. Le commedie più sciocchine me le smontava.

Lei in che direzione vuole andare?

Spero di continuare a lavorare, magari con un ritmo meno forsennato. Passo duecento giorni all’anno fuori casa. Che, poi, magari, è anche il motivo per cui un bambino non è ancora arrivato. Adesso inizio a girare una serie, sarò via per cinque mesi. Mi piace, ma sento che col tempo dovrò rallentare un po’.

Di che serie si tratta?Genere E.R., andrà in onda su Raiuno. Sono un primario di medicina interna. Per prepararmi ho passato un po’ di tempo in ospedale. Fare l’attore è bellissimo anche per questo, impari un sacco di cose: tirar di spada, andare a cavallo. Oppure devi modificare il tuo corpo e passare sei ore al giorno in palestra, come quando ho perso dieci chili per interpretare un pugile in Il permesso.

Tra le cose che ha fatto c’è anche un calendario.

“Il” calendario maschile. Prima di me, per Max, avevano posato Raoul Bova e Alessandro Gassmann. Allora mi sembrò una proposta lusinghiera. Avevo un’altra età e il fisico per permettermelo.

Come si vede fra vent’anni?

Non lo so. Non ho mai fatto progetti a lungo termine.

l prossimo?

Cambiare casa. Da Torino abbiamo deciso di trasferirci a Milano. Ci piace l’idea di dedicarci insieme alla scelta dell’arredamento e io sono davvero eccitato alla prospettiva di cambiare di nuovo. Milano è la città di Cristina, io la conosco molto poco.

Altre cose che avete in comune?

Due modi di intendere la vita molto simili, che già è tanto. Abbiamo obiettivi molto semplici, pratici. A differenza della maggior parte delle donne, Cristina, ha poche insicurezze, non è cervellotica, sa discernere tra quello che è un problema e quello che non lo è. Insomma si fa poche pippe come me, che non me ne faccio quasi mai. Ci godiamo le giornate, è molto raro che ci siano malumori immotivati: il maltempo, il ristorante che non va bene, la fase lunare, le scarpe, i capelli.

Il complimento più bello che Cristina le ha mai fatto?

Mi dice sempre che sono un brav’uomo. La mia più grande preoccupazione nella vita è guardarmi allo specchio e poter essere orgoglioso di me stesso per il fatto di aver cambiato qualcosa in meglio, nel mio piccolo. Essere la miglior versione di me stesso. Sto portando in scena un monologo, È questa la vita che sognavo da bambino?, e giusto qualche giorno fa, a teatro, uno spettatore mi ha urlato: “Luca, sei migliorato!”. Ho avuto un attimo di incertezza, poi sono scoppiato a ridere. Ho pensato: è vero, è proprio così.

