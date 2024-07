ARISA STA FACENDO FUOCO E FIAMME PER TORNARE A SANREMO. MA NON VUOLE ANDARCI DA SOLA. C’ENTRA QUALCOSA IL NUOVO AMORE? – DANDOLATE PER “OGGI”

Alberto Dandolo per Oggi - www.oggi.it

Arisa è raggiante e carica di energia da quando il suo cuore ha ricominciato a battere, ha anche ritrovato una creatività che negli ultimi tempi appariva un po' assopita. Tra la cantante lucana e il suo giovane neo fidanzato, il musicista jazz Walter Ricci, il "matrimonio" è in primo luogo artistico: i due si sono conosciuti nei club napoletani dove Ricci è solito esibirsi e tra loro il feeling professionale è stato immediato.

Oltre alla rovente passione li unisce infatti anche un progetto professionale : hanno avviato una collaborazione musicale con testi e musiche scritti a 4 mani. Ma Arisa punta in alto: vuole risalire sul palco dell'Ariston dopo un lungo esilio nell'era Amadeus. La cantante lucana confida ora in Carlo Conti per un ritorno assieme al suo Walter al prossimo Sanremo.

Matteo Bocelli, primogenito del noto tenore Andrea, è lanciatissimo sul mercato musicale internazionale : ha già un album al suo attivo con brani anche in lingua inglese e la sua agenda è fitta di date e di esibizioni in diversi Paesi del mondo. Ma il figlio d'arte in quest'ultimo periodo è corteggiato anche dalla tv: in particolare fervono incontri e contatti tra lui e la caparbia Milly Carlucci. La conduttrice ha messo gli occhi sul giovane artista e lo vuole a tutti i costi nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle.

Le trattative sono in corso da tempo e Milly confida che Matteo riesca ad incastrare i suoi impegni già programmati allo show del sabato sera di Rai 1. Intanto continua il braccio di ferro tra lei e i dirigenti di Viale Mazzini per "arruolare" tra i ballerini anche Barbara D'Urso.

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Melissa Satta e Carlo Beretta, il 27enne erede della famosa azienda di armi. I due sono inseparabili e sembrano aver preso seriamente il loro rapporto: Melissa ha presentato ufficialmente al rampollo milanese il suo amatissimo figlio Maddox avuto dal calciatore Kevin Prince Boateng. L'ex velina per dare continuità alla relazione deve però guadagnarsi la fiducia e l'approvazione della neo suocera, la nota socialite Umberta Gnutti Beretta che ha un fortissimo ascendente sul figlio. Nei salotti milanesi che contano è nota la sua diffidenza verso le professioniste dello spettacolo. Non era infatti un mistero lo scarso feeling con le due ultime fidanzate del suo Carlo: la showgirl Dayane Mello e la influencer Giulia De Lellis. Per ora Melissa è sotto stretta osservazione e ce la sta mettendo tutta per entrare nelle grazie della severa Umberta.

Sonia Bruganelli e il ballerino Angelo Madonia non fanno ormai più mistero della loro relazione sentimentale . I due infatti non lesinano pubbliche effusioni come avvenuto durante il party di nozze milanese di Simona Ventura e Giovanni Terzi al quale si sono presentati mano nella mano come spifferato da Dagospia.

Paolo Bonolis è apparentemente imperturbabile ma chi lo conosce bene parla di una sua grande sofferenza perché ancora innamorato della sua vivace ex moglie. Quest'ultima, peraltro, continua ad esercitare su di lui un grande ascendente professionale : pare sia riuscita a far allontanare da Avanti un altro lo storico autore di Paolo, Marco Salvati. Con il noto professionista negli scorsi mesi la Bruganelli aveva troncato bruscamente ogni rapporto dopo un acceso, durissimo "confronto" su questioni di lavoro.

Condurrà per la prima volta in Rai (Rai 2) un programma tutto suo. La notizia ha fatto storcere il naso a molti dirigenti di Viale Mazzini ma nulla hanno potuto. La ragione? È stimatissimo dalla nostra premier e dalla sua influente sorella.

Il suo programma fa buoni ascolti e gode della stima del suo editore. Il giornalista potrebbe occupare un ruolo di primo piano in un programma di informazione nel corso della prossima stagione televisiva. Chi è?

