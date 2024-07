ARRIVA UN BASTIMENTO CARICO DI…GNOCCA E TAMARRI! “CHI” SCODELLA LE FOTO BOMBASTICHE DEGLI INVITATI AL MATRIMONIO DI DILETTA LEOTTA DURANTE UNA GITA IN BARCA PRIMA DELLA FESTA – UN G7 DELLA FIGA SOCIAL, DA UNA PALESTRATISSIMA ELISABETTA CANALIS A ELODIE, DALLA NONNA COL LATO B PIU’ BELLO DEL MONDO MICHELLE HUNZIKER A UNA TONICA ELEONORA BERLUSCONI – TRA IL CRUCCO LORIS KARIUS E IL TAMARRO ROMENO GEORGIAN CIMPEANU, COMPAGNO DELLA CANALIS, ANDREA IANNONE PASSA PER UMBERTO ECO – E CHISSÀ CHE EFFETTO AVRÀ FATTO ALLA FERRAGNI RITROVARE A QUESTA FESTA NUZIALE L’EX MANAGER FABIO MARIA DAMATO, USCITO DALLA SUA ORBITA DOPO IL PANDORO-GATE…

eleonora berlusconi

Maria Giulia Comolli per Chi

Love is in the air, l’amore è nell’aria, certo, potrebbe essere il titolo più intuitivo per le nozze che hanno aperto l’estate 2024: Diletta Leotta all’altare a Vulcano con il suo amore Loris Karius e la loro bimba Aria (più altri 160 invitati tra i quali Chiara Ferragni, Michelle Hunziker, Elodie, Eleonora Berlusconi, Federica Fumagalli, Elena Barolo, Elisabetta Canalis, Claudio Marchisio, Mariano Di Vaio).

Il “claim” dell’evento però lo hanno definito gli sposi e lo hanno voluto tutto italiano: “Aria d’amore”. Perfetto. Eloquente. Come il ricamo sul lungo velo della sposa: “All I Ever Wanted”, “Tutto quello che ho sempre desiderato”. Come una delle scritte al neon che dopo il tramonto hanno illuminato, oltre ai fuochi d’artificio, il ricevimento al Therasia Resort: “Dillo con Amore”.

elodie diletta leotta

Le nozze fotografatissime e instagramatissime della conduttrice di Dazn e del portiere del Newcastle United sono andate in scena a partire dall’ora del tramonto del 22 giugno, che è anche il giorno del compleanno del calciatore tedesco, così potranno sempre festeggiare il compleanno di lui assieme all’anniversario di nozze, e il compleanno di lei, il 16 agosto, assieme a quello di Aria, che è nata lo stesso giorno di mezza estate l’anno scorso.

diletta leotta

Un altro tocco autobiografico è stato scegliere per il sì le Eolie, quindi la Sicilia, terra natale della conduttrice catanese. «Ho scelto l’isola di Vulcano», ha raccontato a Mara Venier a Domenica In, «perché la prima volta che ci andai dissi: “Io mi sposerò qua”. Ce l’avevo in testa da quando avevo 11 anni!».

E sono arrivati tutti, a Vulcano, a festeggiare questo amore, a sorridere per le fedi portate dal volpino Lillo, a gustare la monumentale torta a cinque piani (la delizia al limone del maestro pasticciere Sal De Riso). Tre giorni di festa, cominciati con il “White Party” pre nuziale, il venerdì sera e conclusi con un’uscita in barca degli sposi con gli amici più stretti, la domenica, come mostra “Chi” nelle foto esclusive di queste pagine.

Anzi mostriamo di più. Perché oltre alla cerimonia, con Diletta e Loris raggianti ed elegantissimi, con la piccola Aria in braccio e parenti e amici “in alta uniforme” intorno mentre il sole si tuffava nel mare, abbiamo intercettato le amiche della sposa poche ore prima, intente a godersi il sole e il mare prima di mettersi in ghingheri.

loris karius elisabetta canalis

Il sabato pomeriggio, su uno yacht al largo della ex cava di Pomice di Lipari, Michelle Hunziker posa in bikini per l’obiettivo della figlia Aurora prima di tuffarsi in acqua. Con loro c’è Chiara Ferragni, che scatta foto a ripetizione a mamma&figlia e che ha postato sul proprio Instagram alcune immagini della giornata in barca.

loris karius diletta leotta

Chiara è accompagnata dall’amico e make-up artist Manuele Mameli, che prende il sole con lei e che poche ore dopo le sarà ancora accanto, in smoking, per la cerimonia nuziale (e chissà che effetto avrà fatto alla Ferragni tornare a un “grosso grasso matrimonio vip” in Sicilia a sei anni dal suo a Noto con Fedez, oltre che ritrovare a questa festa nuziale il proprio ex manager Fabio Maria Damato, uscito dalla sua orbita dopo il Pandoro-gate).

C’è Elisabetta Canalis e ci sono Eleonora Berlusconi e Federica Fumagalli, la moglie di Luigi Berlusconi, più alcuni altri amici, tutti dediti a bagni, tuffi, moto d’acqua, tavole da paddle surf. Perché va bene l’evento mondano, van bene i party serali, van bene le cene e i fuochi d’artificio, ma alle Eolie non puoi restare lontano dall’acqua e soprattutto non puoi passare tutto un weekend in tacchi e abito da sera.

elisabetta canalis loris karius loris karius 3 federica fumagalli chiara ferragni loris karius diletta leotta elodie elisabetta canalis canalis elodie chiara ferragni manuele mameli aurora ramazzotti michelle hunziker aurora ramazzotti michelle hunziker chiara ferragni loris karius diletta leotta canalis