ARRIVA IL SEGUITO DI ''ARANCIA MECCANICA''? – RITROVATO IL SEQUEL INEDITO DEL LIBRO DI ANTHONY BURGESS CHE ISPIRÒ IL VIOLENTISSIMO CAPOLAVORO DI KUBRICK – IL MANOSCRITTO FU SCOPERTO NELLA CASA DELLO SCRITTORE SUL LAGO DI BRACCIANO, È INCOMPLETO ED È UNA SORTA DI TRATTATO FILOSOFICO SULLA CONDIZIONE UMANA. E SVELA LE CONTROVERSIE CON KUBRICK E PURE COM’ERA NATO IL TITOLO DEL ROMANZO…

Federico Pontiggia per “il Fatto Quotidiano”

a clockwork condition il seguito di arancia meccanica 2

Un' altra spremuta di ultraviolenza? Per ora c' è solo la notizia del rinvenimento di un seguito di Arancia meccanica (A Clockwork Orange) nell' archivio dello scrittore inglese Anthony Burgess.

Ad annunciarlo la Fondazione che prende il suo nome, il manoscritto venne scoperto tra le carte della casa di Burgess sul lago di Bracciano, quindi alla morte del romanziere nel 1993 fu trasferito a Manchester, sede della fondazione, con tutto l' archivio: recentemente è saltato fuori, è stato catalogato e si avvia a una prossima pubblicazione. La fama di Arancia meccanica, edito nel 1962, non è solo letteraria, ma sopra tutto cinematografica: Stanley Kubrick nel 1971 ne trasse il cult omonimo, veicolo e spia insieme della violenza metropolitana perpetrata da Alex (Malcom McDowell) e i Drughi.

anthony burgess 2

Dopo stupri, pestaggi e sadismo vario ed eventuale, il giovane subirà la rieducazione coatta da parte dello Stato, con tanto di Cura Ludovico nata nella distopia più crudele per la "redenzione" dei delinquenti abituali ed entrata di diritto nell' immaginario collettivo: violenza chiama violenza, la pena viene somministrata per via oculare, e ogni riferimento al seriale binge-watching attuale è puramente sorprendente.

arancia meccanica

Le conseguenze dell' uscita del film nel Regno Unito - negli Usa viceversa fu un successo anche commerciale, e si guadagnò la nomination quale miglior film agli Oscar nel 1972 - furono imponderabili, gli episodi di emulazione delle infami gesta dei Drughi non si contarono, e alcuni consigli comunali inglesi lo misero al bando. Non andò meglio al suo autore: Kubrick e famiglia vennero addirittura minacciati di morte, e il regista infine ottenne dalla Warner Bros il ritiro del film dalle sale inglesi, dove venne distribuito solo dopo la sua morte nel 1999.

anthony burgess 4

Nel resto del mondo la misura prevalente per far fronte alla carica virale dell' adattamento è stato il divieto ai minori: in Italia è stato abbassato a 14 anni solo nel 1998, per dire della tenuta dello scandalo. Che conosce oggi un' inedita tappa con A Clockwork Condition, un testo di circa duecento pagine che s' interrompe all' improvviso, tanto da palesarsi incompleto, e raccoglie pensieri dello stesso Burgess sulla condizione umana.

STANLEY KUBRICK SUL SET DI ARANCIA MECCANICA

In "parte riflessione filosofica e in parte autobiografia" dell' autore, promette il direttore dell' International Anthony Burgess Foundation, Andrew Biswell, "getterebbe nuova luce su Burgess, Kubrick e le controversie sul celebre libro", risolvendosi tra fogli dattiloscritti, note e schemi in un compendio "sul crimine, la punizione e i possibili effetti corruttivi della cultura visuale", in particolare film e televisione.

a clockwork condition il seguito di arancia meccanica 1

Aggiornando la lezione, solo apparentemente immorale, di Arancia meccanica, che mai domo né soddisfatto continuò a revisionare fino alla morte, con The Clockwork Condition, scritto tra il 1972 e il 1973 e citato unicamente in un' intervista di due anni più tardi, Burgess prende consapevolezza dei propri limiti - "Il saggio era oltre le proprie capacità, giacché era un romanziere e non un filosofo" - e decide di mollare il colpo, ma non prima di averne inflitti di devastanti agli anni Settanta, descritti quali "un inferno meccanico", con gli esseri umani ridotti a meri ingranaggi, "non più naturalmente sviluppati, non più organicamente umani".

anthony burgess 1

Intenzionalmente suddiviso in sezioni di chiara derivazione dantesca, ovvero Infernal Man, l' uomo intrappolato in un mondo di macchine, e Purgatorial Man, quello che tenta la fuga, il lavoro rivela anche l' origine del titolo A Clockwork Orange, che Burgess cercò disperatamente di applicare a qualcosa per un ventennio e infine affibbiò a un' opera "sul lavaggio del cervello".

arancia meccanica il libro

"Sentii quell' espressione in un pub londinese, per bocca di un ottantenne Cockney che parlava di qualcuno 'matto' (queer in originale, ndr) come un' arancia meccanica", e rimase avvinto dalla miscela di surreale e popolare, facendone quindi uno dei titoli più icastici e fortunati della letteratura mondiale. Mentre oggi al Design Museum di Londra inaugura un' imponente mostra di Kubrick, che include materiale di Arancia Meccanica, la comparsa del seguito di Burgess rinverdisce la loro dialettica: Stanley prese il libro e ne dispose a propria immagine e somiglianza, Anthony non gradì, del resto, esistono due arance uguali?

anthony burgess 5 kubrick e alex in arancia meccanica ARANCIA MECCANICA KUBRICK stanley kubrick sul set di arancia meccanica ARANCIA MECCANICA KUBRICK 1 arancia meccanica i drughi di arancia meccanica IL SET DI ARANCIA MECCANICA diario ledger scena di arancia meccanica a clockwork condition il seguito di arancia meccanica arancia meccanica 1 arancia meccanica 3 arancia meccanica 2 Kubrick chiese ad Allen di creare i mobili per Arancia Meccanica arancia meccanica arancia meccanica scene il bar di arancia meccanica anthony burgess 3