ARSENICO, MERLETTI & ZONETTI - LA LEGA VORREBBE RIPORTARE ROBERTO POLETTI IN RAI (CHE HA ANCHE RIFIUTATO L'INVITO DI BIANCA BERLINGUER CHE LO VOLEVA COME OPINIONISTA A CARTABIANCA) - NUNZIA DE GIROLAMO È IN LIZZA PER CONDURRE LA PROSSIMA EDIZIONE DE “LA VITA IN DIRETTA ESTATE” IN SOSTITUZIONE DI ROBERTA CAPUA - IL DIRETTORE MINIDOTATO HA OCCHI SOLO PER LA SUA BELLA E BRIGA PER FARLE AVERE SEMPRE PIÙ SPAZIO IN TV. MA L'INFATUATO DIRIGENTE SA CHE L'INGRATA VA RIVELANDO IL SUO "PICCOLO SEGRETO"?

Marco Zonetti per Dagospia

matteo salvini roberto poletti

1) Altro che partito di bacchettoni! Pare infatti che i vertici della Lega non siano minimamente indispettiti per l'unione civile tra il giornalista e conduttore tv Roberto Poletti e lo storico compagno Francesco Naccari (celebrata in tutta discrezione a Milano nell'ottobre scorso come rivelato dall'informatissimo Alberto Dandolo). Sembra infatti che, in queste settimane, i luogotenenti di Matteo Salvini stiano brigando per farlo rientrare in Rai chiedendo per lui – citiamo testualmente – "un programma adeguato alle sue capacità".

La voce che Poletti torni in Rai dalla porta principale ha fatto dilagare il terrore fra gli altri volti vicini al Centrodestra ispirando alcuni articoli velenosi comparsi su piccoli siti e blog. Il progetto incontra però un ostacolo e non di poco conto. Di fatto, Poletti a Mediaset se ne sta come un pascià, dividendosi fra Zona Bianca di Giuseppe Brindisi, Mattino 5 di Vecchi & Panicucci e Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso.

NUNZIA DE GIROLAMO

I suoi rapporti con la "seconda casa" di Cologno, insomma, sono solidissimi, tanto che ha declinato nientemeno che l'invito di Bianca Berlinguer che lo voleva come opinionista a Cartabianca. La scelta, insomma, è tra gli idilliaci pascoli di Mediaset e il salto nel vuoto tornando fra le braccia ostili di "Mamma Rai" che con lui fu matrigna.

2) Nunzia De Girolamo è in lizza per condurre la prossima edizione de La vita in diretta Estate in sostituzione di Roberta Capua. E la spumeggiante Nunzia può contare come pochi altri su un sostegno politico trasversale. Moglie di Francesco Boccia del Pd, cara amica di Giorgia Meloni (o almeno così dichiara l'ex ministra dell'agricoltura), in ottimi rapporti con Lega, Forza Italia e perfino con il M5s di Giuseppe Conte, da sempre pupillo del marito.

nunzia de girolamo ciao maschio

Ma c'è di più. Per sconfiggere l'altra contendente al ruolo, ovvero la versatile Serena Autieri reduce dagli ascolti non esaltanti di Dedicato su Rai1, De Girolamo si sarebbe rivolta - come ha fatto Serena Bortone con Barbara Castorina - a un potentissimo agente di spettacolo al quale si deve il martellante battage promozionale per il suo programma Ciao maschio, trampolino di lancio per coronare il sogno di approdare a Vita in diretta. Ci riuscirà?

riccardo iacona

3) A proposito di agenti. E così - come Dago-rivelato - anche Riccardo Iacona, storico conduttore del programma d'inchiesta di Rai3 Presa diretta, ha deciso di affidarsi ai servigi di Beppe Caschetto entrando nella scuderia della Itc 2000. Seguendo così le orme dei colleghi giornalisti e conduttori televisivi quali Fazio, Saviano, Gruber, Floris, Telese, Formigli, D'Amico, Annunziata, Gramellini, Petrini, Monteleone, Rei, Sottile, Iannacone, Bignardi, Parodi, Pif, Volo, Cucciari solo per nominarne alcuni.

E ora anche Iacona. Una tale concentrazione di nomi da far girare la testa. E da suscitare più di una perplessità. È normale che in Italia i nomi più noti del giornalismo e non solo, in molti casi volti Rai, siano rappresentati quasi in toto da un solo agente?

INDOVINELLI

La nascita del governo giallo-rosso, tra M5s e Pd, vide molti adoperarsi per l’alleanza. In particolare per riportare Giuseppe Conte al governo si adoperò un gay dichiarato in combutta con due cripto-gay, uno giovane e l'altro maturo (e insospettabile marito e padre).

riccardo iacona

Il direttore minidotato ha occhi solo per la sua bella e briga per farle avere sempre più spazio in Tv. Ma l'infatuato dirigente sa che l'ingrata va rivelando il suo "piccolo segreto"?

L’aspirante dirigente apicale della tv si sente abbandonato dalla sua parte politica e per trovare nuovi appoggi gira in tournée più di Lady Gaga. Convegni, premiazioni, pranzi, cene, funerali, non si perde mai una prima (comunione). Tanta fatica sarà infine ricompensata?