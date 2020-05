ASA AKIRA È TORNATA! - DOPO AVER PARTORITO, E’ TORNATA PIÙ VIVA, CALDA, SUDICIA CHE MAI NELLE CLIP CHE GIRA PER MODELHUB E ONLYFANS - BARBARA COSTA: “È UN’ECCESSIVA E STRAORDINARIA PERFORMER. PRIMA DI DIVENTARE REGINA DELL’ANAL, È STATA 7 ANNI SENZA FARSI SFIORARE IL DI DIETRO DA NESSUNO, DATO CHE IL SUO PRIMO RAPPORTO ANALE È STATO UN DISASTRO TOTALE? FINO A CHE UNO DEI SUOI FIDANZATI…” - VIDEO

ASA AKIRA - VIDEO:

https://bit.ly/2Bhybj6

https://bit.ly/2Md0gtZ

https://bit.ly/2Ak5a5Q

Barbara Costa per Dagospia

asa akira tw (2)

Rieccola qui, Asa Akira, superstar porno, a sfoggiare sui social il suo corpo superbo, corrosivo, in baby-doll e mascherina. Rieccola, Asa Akira, tutta siliconata, fillerata, laserata, botoxata, truccata al solito al pari di una drag-queen, col suo corpo nuovo nuovo, ai miei occhi ancora più appetitoso di prima che rimanesse incinta. Asa Akira è tornata, ma che dico, non se ne è mai andata, e io, pornografa di poca fede, ammetto che ho vacillato, quando ho saputo che era incinta e che questa volta se lo sarebbe tenuto.

Dacché è prassi, nel porno, fermarsi per fare un figlio e non pornare per 2 anni e più tra gestazione, parto e allattamento, e invece Akira mi ha sbalordito, lei non ci ha lasciati mai, col suo pancione si è esibita solista in pregnant-performance, dopo il parto è stata ferma ma solo col corpo, nel frattempo lanciava le sue abilità in porn-game, firmava contratti da diva, contratti che hanno raddoppiato il suo patrimonio che ora (dicono) assommi a ben 3 milioni di dollari.

asa akira ig

La vita va avanti, in qualche specie di modo anche sotto questi tempi maledetti, e Asa Akira, in un anno, della sua, di vita, ha fatto brandelli per ricostruirla da capo. In un anno ha lasciato il suo secondo marito, ha divorziato, ha sposato un altro uomo, ci ha fatto un figlio. Figlio che ha 15 mesi, terzo marito che si chiama Sean Maroney e al contrario del precedente non fa parte del mondo del porno, è un designer e addirittura un ex flirt di Akira liceale, e senti questa: fu lui a lasciarla perché…troppo piatta!

Da non crederci, forse da ringraziarlo per tale leggerezza, perché Sean, mollandola ha accelerato che la ragazza si buttasse e sfrenasse nel porno, prima con le donne più androgine (tuttora le sue preferite) per poi diventare stella dell’anale, e capovolgere le regole del business porno, e riscriverle secondo il suo volere, ed emergerne da padrona incontrastata, e da donna che le canta a tutti, a chiunque ci provi a definirla tr*ia e abbia qualcosa da ridire su come lei voglia o meno usare e dimenare il suo c*lo delizioso, e di più il buco che le sue natiche proteggono, buco che ogni volta che lei sui set lo apre, se lo fa leccare, riempire, anche a dose doppia, e inondare di sperma, le permette di ottenere compensi che le sue colleghe (e colleghi) se li sognano.

asa akira twitter 1

E questo perché Asa Akira è donna schietta, e ti manda affanc*lo se te lo meriti, e non guarda in faccia a nessuno: Asa ha sempre fatto quel che le pareva, che si può racchiudere nel traguardo e passione irrefrenabile di sc*pare, farsi sc*pare, fare sesso con chi e nei modi i più possibili e incredibili.

Asa Akira giura che se lei da tempo è tra le star del porno e del porno anale in particolare, è per questo motivo: il piacere nel porno anale non puoi mimarlo come fai con gli orgasmi vaginali, quella goduria che in un anale ben fatto arrivi a sentire è vera, se non è vera sul set si vede, la scena non riesce nella sua magia come risulta in quelle che Asa gira. Che è quello che i suoi milioni di fan amano e vogliono da lei.

asa akira

Allora con me sarai felice, deliziato dall’assoluto diniego di Asa Akira di smettere col porno, giammai col porno girato: lei è viva, calda, sudicia nelle clip che gira per ModelHub e OnlyFans. Non si porno smentisce, Asa Akira, non ti delude quando ti dice che ti vuole e ti aspetta, lì in video a mostrarti le sue nuove tette, le sue (terze?) protesi, giacché con la gravidanza i suoi seni erano strabordati, e andavano rimodellati. Il corpo di Akira mi sembra mai stato più allupante di com’è ora, e per i fan meno assidui, ricordo che Akira è donna "comune", in quanto in perenne lotta con la bilancia.

asa akira 5

Si ripromette di starci, a dieta, e lontana dalla pizza, fino a che pornerà (voto già infranto a vedere i tranci che posta), cioè fino a che Asa Akira sarà quello che gloriosamente è, tr*ia nell’anima, fieramente e in fondo, eccessiva e straordinaria performer: e che porni, che si porno-divori tutti gli uomini che a te sembra la porno-devastino in video, quando in realtà essi e i loro sessi sono, per Akira, obbedienti oggetti di scena.

Ma tu ci credi che Asa Akira, prima di diventare regina dell’anal, è stata 7 anni senza farsi sfiorare il di dietro da nessuno, dato che il suo primo rapporto anale è stato dolorosissimo, un disastro totale? Fino a che uno dei suoi fidanzati, un mago del pegging, riuscì a farla analmente godere come si deve. E lo sai che lei è sì una fellatio-porn-girl suprema ma che, in privato, succhiarlo non è tra i suoi giochi preferiti? E che da quando è mamma, la sua vagina è ammattita, diventata arrapamente ingestibile, si bagna per lo stimolo il più futile, e che solo a sfiorarla, il suo clitoride esulta? Miei cari, quest’anno sono 10 anni precisi che Asa Akira si fa analmente pornare. E ancora non è finita…

asa akira 9 asa akira lato b 2 asa akira 12 beach porn asa akira beach porn asa akira (3) asa akira toni ribas twitter 1 ASA AKIRA TONI RIBAS pregnant porn asa akira 3 beach porn asa akira (2) asa akira 14 asa akira 2 asa akira 13 asa akira 11 asa akira 10 asa akira lato b 1 asa akira lato b asa akira tw asa akira 2020 (1) asa akira 8 asa akira 2020 asa akira selfie asa akira 7 asa akira in quarantena 1 asa akira san valentino 2020 asa akira tette asa akira 1 asa akira top model asa akira lesbian