20 giu 2021 17:09

ASIA, CHE BELVA! – LA ARGENTO SU INSTAGRAM SE LA PRENDE CON FRANCESCA FAGNANI, CHE L’HA INTERVISTATA A “BELVE”: HANNO TAGLIATO LE MIE RISPOSTE DOPO CHE LE AVEVO DETTO ‘ROMPIPALLE, TIGNOSA’” – “AVEVO AGGIUNTO ‘LEI È UNA DI QUELLE PERSONE CHE CHIEDONO ALLE DONNE VIOLENTATE: COME ERA VESTITA? PERCHÉ NON È SCAPPATA? POTEVA DIRE NO”” – “LE HO ANCHE DETTO CHE NON DOVEVO RISPONDERLE PERCHÉ LEI…” - VIDEO