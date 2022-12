ASPETTAVA UN BAMBINO, NON LO SAPEVA E L’HA PERSO: NON STA PASSANDO BEI MOMENTI, LA SUPERPORNOSTAR ADRIANA CHECHIK – E’ IN RIABILITAZIONE PER ESSERSI IN PIÙ PUNTI ROTTA LA SCHIENA DURANTE UNA PERFORMANCE: HA DOVUTO SUBIRE DUE DELICATI INTERVENTI CHIRURGICI, UNO DI 5 ORE E MEZZA CHE HA VISTO LA FUSIONE DI PIÙ VERTEBRE – BARBARA COSTA: “ADRIANA POSTA SUI SOCIAL LA SUA RIABILITAZIONE, CHE DURERÀ UN ANNO, E A CHI LE CHIEDE SE TORNERÀ NEL PORNO, RISPONDE DI FRENARE OGNI ENTUSIASMO. I MEDICI IPOTIZZANO CHE PER LA SUA VAGINA SARÀ COMPLICATO TORNARE A…”

Barbara Costa per Dagospia

Aspettava un bambino. E non lo sapeva. L’ha perso. Non c’è stato niente da fare. Non sta passando bei momenti, la superpornostar Adriana Chechik, pornof*ga di fama mondiale, “la ragazza dai buchi i più cattivi”, in riabilitazione per essersi in più punti rotta la schiena durante una performance, non porno ma all’evento di Twitch "TwitchCon", dov’era attesa in quanto notevole streamer.

Ha fatto il giro del web il video di Adriana che secondo copione si butta tra cubi di dura spugna, atterrando seduta, nulla sapendo della scarsa profondità in cui andava a scendere, e da lì non riuscendo più a muoversi. Adriana ha dovuto subire due delicati interventi chirurgici, uno di 5 ore e mezza che ha visto la fusione di più vertebre, e l’introduzione di un sostegno in metallo, e un altro per assestarle la vescica e permetterle di urinare di nuovo in maniera autonoma.

È all’ospedale che i medici si sono accorti che Adriana era incinta: non ci sono state speranze di salvare il feto. Ovvio che Adriana non avrebbe partecipato all’esibizione se avesse avuto coscienza della gravidanza in corso. Adriana posta sui social la sua riabilitazione, laboriosa, che durerà un anno, e a tutti i fan che le stanno chiedendo se tornerà nel porno, risponde di frenare ogni entusiasmo. Dipende dalle risposte del suo corpo. E psicologiche. I medici ipotizzano che per la sua vagina, a livello di porno professionale, sarà complicato tornare a squirtare.

È una perdita grave per il porno. Adriana Chechik, 31 anni, 9 di porno ad altissimi gradi, del porno è incontrastata star. E per le sue porno ostentazioni muscolari, esasperate, dilatate. Salita a gloria porno per il suo corpo atletico, pelle madreperlacea su un viso accattivante, Adriana te la porno stampi in mente sudata, e riempita di sperma, seme rovesciatole addosso e pure in enormi bicchieri drinkato a fine orgia (suo record personale di orgia: 35 uomini).

E sono stati i suoi porno strong, a multipla penetrazione ma esagerata, roba da far spazio e reggere fino a 3 peni davanti e 2 dietro (ma dietro non peni curvi, eh!) e uno e poi un altro, e un altro e un altro ancora, e di seguito in bocca, e porno di bukkake doccianti. E sono state in primis le orge – specie quelle girate con eletti fan – a farla rientrare nel porno, quando? Meno di un anno fa.

Perché quest’ultimo è il più rovinoso, ma non il primo forzato stop che, nella sua carriera, Adriana ha dovuto affrontare. Le sue scene porno ogni volta portate al limite se non a superarlo, negli anni le hanno procurato problemi al collo, vertebre fuori posto, e un nervo schiacciato. Adriana si è sempre definita pari a un lottatore di wrestling, “una pornoattrice ma più una lottatrice del sesso. I muscoli della mia vagina sono la mia arma: è con loro che, nel sesso, mi piace ottenere il controllo degli uomini”.

Mi sa che con infinita tristezza dovremo dire addio a Adriana Chechik quale pornostar, e alla sbranapeni che fu. Dio, ma avete mai visto un suo video? Se ne prenda uno a caso, anzi no. Si sosti sul mio preferito, quello che mai mi stanco – e il mio clitoride neppure – di rivedere. Una vecchia orgia, a 4, con Adriana, Lana Rhoades, e due uomini. Si ammiri, e con estrema attenzione (per una volta occhi fissi e mani ferme) quel che fa Adriana: come si muove tra i due, prima con uno poi con l’altro, e poi a 4 con Lana.

La prospettiva è al maschile, ma a un primo sguardo. Adriana, con Lana, ti rivelano cosa due femmine strasicure di sé e di sesso ingorde, e di sesso smodate (e brave, e fiere, di rivendicarlo!!!), di loro stesse e di due maschi a disposizione si danno, ma ben più si prendono. Adriana è arsa di sesso. Esige sesso. Non se ne sazia, riempie, soddisfa in alcun modo. Va a gola profonda su peni over size.

È aperta a ogni penetrazione. Palese la sua ghiottoneria nel frame in cui, a corpi intricati, lei e solo per un attimo si ferma, osserva Lana che da padrona afferra e si infila – come vuole lei, quanto vuole lei! – un pene nell’ano, e Adriana ne prende e mille volte più affamata quell’altro, e se lo mette in bocca, ma a sfidare Lana. I due uomini niente decidono. Solo, a comando, eseguono. Che sesso stordente. Nettamente liberatorio. Altre seguiranno? Come Adriana Chechik, no. Nel porno, no.

