ATTO DI FEDEZ – IL RAPPER VESTITO DA DONNA DOPO LA POLEMICA SUL BULLISMO E OMOFOBIZ CON TIZIANO FERRO. IN REALTÀ TUTTO È NATO DALLE LEZIONI DI POLE DANCE SEGUITE DA SUA MOGLIE CHIARA FERRAGNI. CON UN’ADERENTE TUTA ROSA, FEDEZ SI È PRESTATO A UNO SCHERZO… - IL BOTTA E RISPOSTA CON FERRO (CHE PARE NON ABBIA INTENZIONE DI CONTROBATTERE)

Dopo aver replicato alle critiche di Tiziano Ferro, Fedez ha deciso di dare un chiaro segno contro l’omofobia vestendosi… da donna! In realtà tutto è nato dalle lezioni di pole dance seguite da sua moglie Chiara Ferragni.

Con un’aderente tuta rosa, Fedez si è prestato a uno scherzo giocoso con sua moglie, Chiara Ferragni, che sta seguendo lezioni di pole dance. Il rapper ha voluto così smorzare i toni per quanto accaduto con Tiziano Ferro, che alla presentazione del suo ultimo album lo aveva tirato in ballo accusandolo di bullismo per il testo della sua canzone Tutto il contrario.

Il rapper non ha digerito affatto il commento, e ha prontamente replicato: “Non ti è andata giù una mia rima sulla tua presunta evasione fiscale di tre milioni di euro che nulla a che vedere con dei temi così delicati come bullismo e omofobia”. Tiziano Ferro aveva indicato Fedez come “uno dei tanti” che nelle sue canzoni avrebbero fatto uso di bullismo contro di lui.

Il rapper si era scusato per qualsiasi fraintendimento e aveva anche chiesto al cantante di fare qualcosa insieme per mandare un messaggio forte contro l’omofobia. Non ricevendo risposta, Fedez si è infuriato ancora di più, e ha tirato in ballo altri colleghi che avrebbero scritto testi simili al suo, uno su tutti Fabri Fibra. “Saremmo potuti essere dalla stessa parte nella guerra all’omofobia, ma hai preferito di no”, ha continuato. In tanti si sono apertamente schierati contro il rapper durante la polemica, e per il momento sembra che Tiziano Ferro non abbia intenzione di prendere la parola in merito.

