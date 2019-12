GLI AUGURI DA CUMENDA DI PIERSILVIO: “TANTO PRODOTTO” (A TE E FAMIGLIA) – IL VICEPRESIDENTE MEDIASET TRASCINATO SUL PALCO E STUZZICATO DA CHIAMBRETTI: “DOBBIAMO ASPETTARCI DEI TAGLI L’ANNO PROSSIMO? NO! ANZI TANTO PRODOTTO, BUON NATALE A TUTTI” – E POI BACIA IVA ZANICCHI – L’IRONIA DI SIGNORINI E LA SCARAMANZIA DI CHIAMBRETTI: “ADESSO ARRIVERÀ IL MALOCCHIO PERCHÈ…” - VIDEO

Emanuele Ambrosio per www.ilsussidiario.net

Pier Silvio Berlusconi irrompe a sorpresa durante l’ultima puntata del 2019 di “#CR4 – La Repubblica delle Donne“, il talk show di successo condotto da Piero Chiambretti in prima serata su Rete 4. Il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset spunta a sorpresa dietro le quinte del programma e Chiambretti non si fa scappare l’occasione di averlo al centro della sua pedana.

“Guardate un pò chi c’è, vieni vieni, solo un secondo, solo un attimo, non va mai a nessun programma, adesso arriverà il malocchio su di me perché viene solo qua” – dice Chiambretti che poco dopo precisa – “non va mai a nessun programma, adesso arriverà il malocchio su di me perché viene solo qua”. Ad accogliere il figlio di Silvio Berlusconi tutti gli ospiti e presenti in studio tra cui anche Alfonso Signorini che ironizza facendo il nome di Pier Silvio come concorrente del suo primo Grande Fratello Vip. “Viene al Grande Fratello Vip è uno dei concorrenti” dice Sigorini, ma Pier Silvio sornione precisa subito: “sono qui per gli auguri”.

Pier Silvio Berlusconi: “Buon Natale a tutti” e sul 2020 rivela…

L’arrivo a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi durante l’ultima puntata del 2019 di “#CR4 – La repubblica delle donne” di Piero Chiambretti si presenta come un’occasione per il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset di fare gli auguri di buon Natale al pubblico e a tutti gli addetti ai lavori. “Buon Natale a tutti davvero” – dice il compagno di Silvia Toffanin, che prosegue dicendo – “Grazie a tutti grazie per l’impegno”.

Allora Piero Chiambretti da furbetto quale è gli domanda a bruciapelo: “cosa dobbiamo aspettarci per il prossimo anno, dei tagli?”. Una domanda a cui Pier Silvio non si sottrae, anzi risponde prontamente dicendo: “No! Anzi tanto prodotto, buon natale a tutti”. Sul finale poi il figlio di Silvio Berlusconi chiede di poter dare un bacio ad una delle ministre del programma. La scelta di Pier Silvio ricade proprio su Iva Zanicchi a cui è legato da un profondo rapporto di stima ed amicizia.

