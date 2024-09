AVANTI, C’E’ GOSSIP! ELISABETTA GREGORACI RICOVERATA IN OSPEDALE PER LA SECONDA VOLTA IN POCHI GIORNI – ANTONELLA MOSETTI, IL PORNO E IL NO A UNA PROPOSTA INDECENTE – NANCY BRILLI E’ FINITA A RECITARE FAVOLE A “BELLA MA” – MELISSA SATTA CONTRO GLI HATER CHE CRITICANO I SUOI ABITI: BASTA AVETE ROTTO, VIOLENTATE PSICOLOGICAMENTE IL PROSSIMO” - JACQUELINE LUNA DI GIACOMO PARLA DELLA DECISIONE DI VOLARE IN USA PER FAR NASCERE IL FIGLIO SUO E DI ULTIMO MA IGNORA LA MADRE, HEATHER PARISI – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

“E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti", Elisabetta Gregoraci è stata ricoverata in ospedale per la seconda volta in pochi giorni. "Volevo ringraziare per i tanti messaggi belli che mi avete mandato e mi state mandando. Volevo dirvi che tutto si sta piano piano mettendo a posto e di questo sono molto felice". Già la settimana scorsa, la conduttrice era stata ricoverata in ospedale. "Nulla di grave, non preoccupatevi ma devo un attimo pensare a me"

A Storie di Donne al Bivio, Antonella Mosetti ha confidato a Monica Setta di non aver avuto nessun flirt con Niccolò Bettarini perché troppo giovane e perché lei frequenta un uomo d’oltralpe. Ma la rivelazione più gustosa della “regina di OnlyFans”, come l’hanno definita nel programma è un’altra: uno webete le ha offerto quarantamila euro per girare un film porno, ma lei ha rifiutato.

Melissa Satta contro gli hater: "Quando una donna veste troppo sexy viene ricoperta di insulti o presa per una poco di buono E il problema è perché mostri il corpo! Quando una donna si copre, si veste larga un po' maschile, viene insultata perché senza stile e gusto… quindi il problema diventa perché sei troppo coperta e poco femminile! E io mi chiedo… Ma noi donne, non siamo libere di vestirci come cavolo ci pare?! Fiera di come sono, donna, mamma e compagna. (…) Io ho la fortuna di avere le spalle larghe come questa giacca ma tante persone NO e purtroppo vengono violentate dai vostri commenti inaccettabili. Ma BASTA avete rotto!".

Come vi abbiamo anticipato Ultimo e la sua Jaqueline sono volati negli States così il figlio che nascerà avrà la doppia cittadinanza, italiana e statunitense. La ragazza ha pubblicato un lungo video dove ha parlato della felicità di essere cresciuta bilingue senza citare mai la madre, Heather Parisi. È stata lei a insegnarle l'inglese, ma visto il rapporto disastroso che hanno non la cita mai.

Ai più il nome non dirà niente, ma i frequentatori di una palestra milanese molto “fluida” avevano gli occhi fuori dalle orbita quando hanno visto J. Balvin, dj, produttore e musicista statunitense. Nominato due volte ai Grammy Award, ha venduto oltre 35 milioni di singoli e 4 milioni di album globalmente. Ha scritto e collaborato con Pitbull, Camila Cabello, Ozuna,Maluma, Beyoncé, Pharrell Williams, The Black Eyed Peas, Cardi B, David Guetta. Un portento e anche un’icona gay.

Una curiosità: sapete chi é l’ unico attore ad aver lavorato per Federico Fellini, Luchino Visconti e Pier Paolo Pasolini? Si tratta del non notissimo Wolfgang Hillinger che ritroviamo in La Vita é Bella di e con Roberto Benigni. Fu anche al fianco di Monica Vitti in Modesty Blaise.

“Qui a fianco stanno gli studi di Uomini e Donne: se uno vuole fare il tronista o la corteggiatrice si sposta a fianco non viene ad Amici”. Brava Shaila, nuova concorrente di Amici che se la prende con chi senza qualità cerca di imbucarsi: facci sognare.

Ma Nancy Brilli che recita le favole a Bella Ma? Da cadere dalla sedia: ma chi glielo ha fatto fare?

Katy Perry ha vinto agli MTV per i Video Music Awards nella categoria ‘Performance più iconica di sempre’ con l’esibizione di Roar del 2013. Apriti cielo, i fan di Lady Gaga, Madonna, Britney Spears scatenati contro la decisione. Un commento per tutti: “Molto strano che il premio sia andato a lei che è in promozione con il nuovo disco”.

