SU E GIU’ DALLA SCALA: MORGAN E LA VILLA DI VERDI, BRUMOTTI, TAMBERI E LA SFIGA: “IO HO GIÀ DATO, CON ME NON ATTACCA”

Ivan Rota per Dagospia

morgan

"Con tutte le nostre forze vorremmo il ritorno alla pace". Così il sovrintendente della Scala Dominique Meyer ha detto per la scelta dell’ opera menagramo La Forza del Destino e ha aggiunto: “Al mondo c'è un numero pazzesco di guerre e ogni volta che si trova la pace - ha detto - è una vittoria per l'umanità. Ma al momento non si può essere molto ottimisti".

“L'opera di Verdi porta sfortuna? Io ho già dato, con me non attacca”, ha fatto sapere Tamberi, mentre Vittorio Brumotti ha dichiarato di non essere scamantico. Maurizio Lupi, invece, ha tirato fuori un cornetto. “Lo porto sempre con me”

La coppia di fatto della Prima della Scala Milanese é come sempre quella formata da Milly Carlucci e Bruno Vespa che presentano la diretta su Rai Uno e ieri sera, visto che la Carlucci era a Milano, Ballando con le Stelle non é andato in onda.

E per questo non si sa ancora se Guillermo Mariotto tornerà a fare il giudice del programma anche dopo l’ incazzatura per il tapiro consegnatogli da Striscia la Norizia. Webeti tutti contro lo stilista e c’ é anche chi si chiede se sia stata tutta una sceneggiata:

vittorio brumotti

E ora anche la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione contro Mariotto: “Guillermo Mariotto nella scorsa puntata di Ballando con le stelle ha toccato le parti intime di un ballerino che imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliere la mano di Mariotto. Nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro”.

tamberi chiara bontempi

Ha proseguito: “Per lo stesso comportamento tenuto nei confronti della cantante Jessica Morlacchi durante la trasmissione in onda sulla Rai “Oggi è un altro giorno” due anni fa Memo Remigi è stato immediatamente estromesso dal programma a seguito di violazione del codice etico”.

La senatrice a vita Liliana Segre ha assistito alla prima della Scala dal palco reale sostituendo il presidente della repubblica Sergio Mattarella in “vacanza” a Parigi con Giorgia Meloni per la riapertura di Nôtre Dame dopo il rogo. Vicino a lei Chiara Bazoli, moglie del sindaco di Milano Giuseppe Sala, e Laura De Cicco, moglie del presidente del Senato Ignazio La Russa. Poco prima dell'inizio dell’ opera, La Russa ha detto: "accanto alla signora Segre ci saranno altre due donne: le nostre due mogli (ha dichiarato riferendosi a Giuseppe Sala) e noi staremo ai margini una volta tanto. È un bene che gli uomini stiano ai margini”. Ma perché?

bruno barbieri

Elegantissime in Giorgio Armani l’étoile del Teatro alla Scala Nicoletta Manni e Roberta Dini, moglie del Presidente della Lombardia Attilio Fontana. Cosí come Chiara Bazoli, moglie del Sindaco di Milano Beppe Sala. Eccesso di rouches sul decolletè per Anna Ferzetti con il marito Pierfrancesco Favino. Maestosa Ludmila Voronkina con Giovanni Bozzetti. In Armani anche Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi, oltre ai primi ballerini del Teatro alla Scala Nicola Del Freo and Virna Toppi.

Sorridente e allegro come non mai Roberto Bolle in smoking da toreador di Dolce&Gbbana. Si dice che la sua felicità sia dovuta a un nuovo amore.

Per la cena istituzionale della Scala, i piatti sono stati firmati dallo chef stellato Andrea Aprea. Al lavoro sette maître, sessanta camerieri, trenta sommeliers e dieci addetti alla movimentazione per servire. Una serata ispirata ai principi di sostenibilità e inclusione. Molti altri hanno optato per altre cene.

achille lauro

Per il quarto anno consecutivo si é svolto il Cenacolo Artom del doposcala da Carlo Cracco in Galleria. Arturo Artom, con la moglie Alessandra Repini Artom, ha ospitato Massimo Boldi che ha parlato del suo film Capodanno da Me, i coniugi Trezza, Maria Vittoria Baravelli, reduce dal successo della presentazione del suo libro Il Mondo non merita la Fine del Mindo, Mattia Boffi Valagussa, Piero Lissoni, Daniela Cuzzolin, Ilaria Capponi con il marito Antonio Tomassini. Per chiudere l’esibizione del tenore Dave Monaco.

Tanti scrivono che Achille Lauro alla Prima non si é concesso a foto e interviste. La verità è che é stato letteralmente assalito e si é defilato. A cena al Baretto dopo la Prima invece si é concesso a selfie e chiacchiere.

"Il grido su Sant'Agata? Certamente sono d'accordo ma quel grido deve essere rivolto al presidente del Consiglio e al ministro della Cultura". Così Morgan all'Adnkronos commenta il grido lanciato alla Scala per il salvataggio della casa di Giuseppe Verdi: "Io ho lavorato molto per questo, ho fatto un progetto estremamente dettagliato e ampio perché è un bene del nostro popolo e dell'Italia. caduto Sangiuliano, il progetto è stato fermato: ridatemi l’incarico e vi faccio un gioiello"

achille lauro daniela iavarone

Al Baretto anche la cena di Mario e Daniela Iavarone, presidente dell’ Associazione Amidi della Lirica, con il critico d’arte Pasquale Lettieri e Letizia Bonelli che hanno ospitato al desco Enzo Miccio, l’ Influencer e attore Gian Maria Sainato e Davide Bertellini. Ma che é successo al viso a Brumotti, storico inviato di Striscia la Notizia?

Al Grande Fratello invece c’ é stata la Prima del sottoscala con tanto di dramma della gelosia a causa di una decisione della produzione: “Grande Fratello vi chiede una prova di sincerità. Guardatevi in faccia e rispondete a questa domanda: la vostra è una cena tra amici, ma chi non vorreste che fosse seduto con voi a questo tavolo? Scrivete il nome della persona scelta sul vostro sottopiatto” Le più votate sono state Amanda Lecciso che ha scelto di portare con lei nel tugurio Maria Vittoria e Helena Prestes che si é portata Lorenzo Spolverato.

mariotto mano morta

Shaila Gatta come novella “Otello” è impazzita e ha detto alla Prestes: “Ossessionata, è un’ossessione! Non ho parole! Sei una falsa e tutti ti stanno scoprendo. Ma poi arrenditi che non ce la farai mai con lui. Rassegnati. Ma sei anche masochista…” Si é unita anche Jessica Morlacchi: “Sei senza vergogna. E sei brava a fare i reality! Li hai fatti tutti, il prossimo anno vai a La Talpa. Fai queste strategie e ne combini di tutti i colori. Sarà felice il tuo agente! Sì, il tuo agente diventerà ricchissimo…”

GUILLERMO MARIOTTO - BALLANDO CON LE STELLE GUILLERMO MARIOTTO - BALLANDO CON LE STELLE

paola iezzi robbie williams paola iezzi

cenacolo artom doposcala roberto bolle alessandra arturo artom cena daniela iavarone roberto bolle cenacolo artom shaila gatta 22 cracco maria vittoria baravelli artom