AVETE ROTTO IL CASTING – I FAN DI HARRY POTTER SONO IN RIVOLTA DOPO LA NOTIZIA SECONDO CUI CHE L’ATTORE NERO PAAPA ESSIEDU POTREBBE INTERPRETARE SEVERUS PITON NELLA NUOVA SERIE HBO SU HARRY POTTER – PER GLI APPASSIONATI DELLA SAGA CREATA DA J.K. ROWLING, IL COLORE DELLA PELLE DELL’ATTORE E' IN CONTRASTO CON IL PERSONAGGIO DEL PROFESSORE DI HOGWARTS DESCRITTO NEI LIBRI E INTERPRETATO DAL COMPIANTO ALAN RICKMAN NEI FILM. LA SCELTA SAREBBE L'ENNESIMO VOMITEVOLE OCCHIOLINO AI COJONI DEL POLITICALLY CORRECT…

Non ha ancora deciso se accettare o meno il ruolo di Severus Piton nella serie televisiva HBO “Harry Potter” (attualmente in sviluppo), ma Paapa Essiedu si è comunque ritrovato suo malgrado al centro delle polemiche. “Colpa” del colore della sua pelle che, secondo i fan, è in contrasto con il personaggio del severo professore di pozioni di Hogwarts descritto da J.K.Rowling nei suoi libri e interpretato dal compianto Alan Rickman in tutti gli otto film della saga cinematografica.

Non bastasse, molti sono convinti che la scelta di puntare sull’attore britannico […] sia dettata solo dalla “cancel culture” (o cultura “woke”), come è già successo con Halle Bailey per “La Sirenetta” e con Rachel Zegler per “Biancaneve”. In ogni caso, come riferisce “Variety”, per il momento non c’è alcun accordo in essere con Essiedu e lo stesso attore non ha ancora confermato ufficialmente l’indiscrezione. […]

