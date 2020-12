BALLA, BALLA BALLERINO: MA BOLLE HA VERAMENTE BALLATO PER IL GALA TV DEL 7 DICEMBRE CON IL QUALE E’ STATA RIAPERTA LA SCALA OPPURE NO?... – IL CONFRONTO CON LA COREOGRAFIA PROPOSTA NELLA SALA DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELL’ONU A NEW YORK. UN PARTICOLARE INDUCE A PENSARE CHE SI TRATTI NON SOLO DELLO STESSO BALLETTO (QUESTO È EVIDENTE) MA PURE DELLA STESSA RIPRESA SEMPLICEMENTE RIMONTATA DA LIVERMORE PER "RAICULTURA". UNA SPECIE DI TECHE RAI-SCALA INSOMMA - VIDEO

Dagonews

roberto bolle

All’inizio si era capito che la riapertura della Scala del 7 dicembre scorso dovesse essere uno spettacolo di arie d’opera, con balletti e brani in prosa, in diretta dal Piermarini trasmesso da Raiuno. Poi si è capito che tutte le arie, i balletti e i brani sarebbero stati registrati nei giorni precedenti e montati alla fine per essere visti, per la prima volta, inediti, su Raiuno il 7 dicembre nello stesso orario di una “vera” prima. Ma ora sorge qualche dubbio anche su questo: cosa ci hanno propinato Raiuno e la Scala nel montaggione del 7 dicembre intitolato “A riveder le stelle”?

Più di un dubbio è sorto sul balletto di Roberto Bolle.

roberto bolle

Giovedì 22 ottobre, alle 12, nella Sala dell’Assemblea Generale dell’Onu a New York, per festeggiare il 75mo anniversario dell’istituzione era stato proiettato un inedito ballo appositamente registrato alla Scala nei giorni precedenti nel quale Roberto Bolle ballava “Waves”, una tecnologica coreografia creata apposta per lui da Massimiliano Volpini durante la quale l’étoile balla tra un gioco di luci laser su musiche di Davide “Boosta” Dileo, fondatore dei Subsonica, ed Erik Satie.

roberto bolle

Questa è esattamente una delle coreografie riproposte da Davide Livermore il 7 dicembre nel montaggione “A riveder le stelle”. Ma Bolle ha riballato la coreografia per l’occasione del 7 dicembre oppure no? A giudicare da un fermo immagine (a sinistra l’immagine del concerto per l’Onu e, a destra, quella trasmessa dalla Rai il 7 dicembre) si direbbe proprio di no. Un particolare, cerchiato, induce a pensare che si tratti non solo dello stesso balletto (questo è evidente) ma pure della stessa ripresa semplicemente rimontata da Livermore per Raicultura. Una specie di Teche Rai-Scala insomma.

bolle

Presentazione del balletto per l’Onu

https://www.onuitalia.com/un-day-onu-celebra-con-roberto-bolle-e-lorchestra-della-scala/

Video della registrazione di Bolle per l’Onu

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=N33I_O4AiyY

