Ivan Rota per Dagospia

Alta tensione in diretta da Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. Samuel Peron ha parlato di Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia, dopo l’eliminazione a Ballando: “Non è stata la giuria a buttarlo fuori, è stato il giudizio popolare. La giuria gli ha sempre dato voti altissimi”. Dopo qualche minuto, Serena Bortone ha letto in diretta un messaggio che aveva appena ricevuto dalla Lucarelli: "Lorenzo è sempre stato bassissimo in classifica, il pubblico da casa votava pochissimo Iva che però ha preso quattro tesoretti e una card. Quindi Lorenzo è fuori perché non è stato salvato dalla giuria. A me sta bene ma bisogna essere sinceri". La controreplica di Peron: "Io ricordo che lui a livello di giudizio dei giudici prendeva sempre dei gran bei voti…”

Fratelli d’Italia (da reality): mentre Giaele De Donà é rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip, il fratello Matias partecipa al nuovo reality di Netflix “Summer Job” e fa coming out dichiarandosi a un altro concorrente:” Tu come persona sei completamente etero o no? Volevo saperlo, perché non ne ero sicurissimo. Io non lo sono al 100%. Come mi attrae una ragazza mi attrae anche un ragazzo sono sincero. E dentro a questa casa tu rispecchi i canoni che ho. Sì ti avvicini all’ideale di bellezza che ho per un maschio. Quindi puoi sentirti lusingato perché non l’ho mai detto così palesemente prima“. Ha aspettato a dirlo a telecamere accese…

Frase sibillina di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque: “ Il mio cuore è prima dei miei figli e subito dopo vostro” e poi ha aggiunto:”Il mio cuore è dei miei figli e di un’altra persona.“ Si è scatenato subito il gossip, ma la conduttrice ha postato:” Non mi sono commossa per un uomo, volevo specificarlo prima che parta il gossip: non si tratta né di un uomo, né di un fidanzato…” Chi é allora l’altra persona?

Ancora una volta Eros Ramazzotti, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha ribadito il suo amore per l’ex moglie Michelle Hunziker:” La canzone Più bella cosa, è dedicata a Michelle.La canzone ha un significato ben preciso. Quando eravamo in America il regista del video cercava una ragazza e ha visto Michelle. E ha detto ‘cavolo’ così le ha fatto fare il video. È stata il mio grande amore, è la madre di mia figlia… Non può non essere così e dedicata a lei. E direi che era giusto così.”

Il padre non sapeva che Giorgia sarebbe tornata in gara al Festival di Sanremo dopo ventun anni, tanto che le ha scritto :” Giorgia, ho visto che vai a Sanremo, ma come ospite? Genio.” E poi il di lei figlio: “Mamma, te lo dico subito, io tifo Lazza, non te”. Ì tweet hanno divertito gli internauti.

Sara Scaperrotta, lasciata dal calciatore Nicoló Zaniolo mentre era incinta, ha trovato un nuovo amore: si tratta di Mariano De Matteis. É figlio di Antonio De Matteis, Ceo di Kiton, un marchio che porta avanti la sartorialitá italiana nel mondo. Nella loro ultima campagna pubblicitaria appaiono Alessandro Preziosi e la top Ludmilla Voronkica che alla Prima della Scala é

stata notata dall’attore Fabrizio Gifuni per un nuovo progetto.

Selvaggia Lucarelli propria non ce la fa a non attaccare Chiara Ferragni e se la prende di nuovo con lei dopo il “pandoro Gate” : “Chiara Ferragni riceve insulti dal giorno uno del suo approdo sul web che sono pari allo 0,1 per cento dei complimenti sulla sua fig*ggine ma ne fa un caso quando le serve spostare il focus da “cinica imprenditrice del pandoro” a “neo vittima degli hater”. Grande classico del metodo Ferragnez”. E la guerra continua in una gara di solidarietà tra donne.

Come rivela Fabiano Minacci, Antonella Mosetti in una diretta Instagram con i suoi follower ha iniziato a chiacchierare con le centinaia di persone in collegamento: è arrivato anche un commento di ‘Colonnello Mario Giuliacci’. La showgirl ha detto: “Ah certo, lui ha lavorato in Rai con me tante volte. Poraccio, è morto adesso credo. Era vecchio“. Il meteorologo ha immediatamente risposto: “Ma come morto? Sono io che scrivo“.

Scritto direttamente in inglese, "The Italian Lady" di Alessandra Repini, presentato a New York e a Miami, è un prezioso condensato di tutti gli aspetti delle 3 "F" che tutto il mondo ci invidia: Fashion, Food. Furniture, ma anche Arte, Lirica, Vacanze, Lifestyle e Famiglia.Ispirandosi a "La Scimmia Nuda" di Desmond Morris, Alessandra Repini osserva e studia la donna italiana con l'occhio divertito dell'etologo.

“Noemi sa perfettamente cosa vuole e come ottenerlo”: questo ha detto Mario Caucci,l’ex marito di Noemi Bocchi in un intervista a Chi in cui si scaglia contro l’ex moglie, nuova fiamma di Francesco Totti . L’uomo ha riservato accuse poco carine nei confronti della fidanzata di Francesco Totti la quale non ha potuto fare a meno di replicare. Ha messo tra l’altro in dubbio la sua professione e la sua provenienza. In pratica l’uomo ha accusato la donna di manipolare gli uomini per raggiungere i suoi scopi. Ecco come ha risposto ironicamente all’ex la Bocchi: “Grazie per questi 10 anni unici”. E il sottofondo una musica da circo e una serie di emoji con risate come a “percularlo”…

