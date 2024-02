SE NEL MOMENTO NON GLI PIACEVA PIÙ LA GAG… NON È CHE È COLPA MIA PERCHÉ GLIELA AVEVO SPIEGATA

QUESTA POLEMICA LA POSSO IMMAGINARE SE TRAVOLTA AVESSE PRESO 400 MILA EURO PER FARE QUELLA CAGATA LÌ. SE NEL MOMENTO NON GLI PIACEVA PIÙ LA GAG… NON È CHE È COLPA MIA PERCHÉ GLIELA AVEVO SPIEGATA . EVIDENTEMENTE NON SE L’È SENTITA SUA, MA NON PENSIAMO CHE LA RESPONSABILITÀ SIA DELLA RAI”

2. DOPO LA MESSA IN ONDA DEL SUO SIPARIETTO DANZANTE CON TRAVOLTA (IMMAGINIAMO IDEATO CON AMADEUS), ROSARIO SPIPPOLA I SOCIAL. E QUANDO SI RENDE CONTO CHE LA GAG VIENE SPERNACCHIATA DAI PIÙ IN GAG-ATA, E’ SUBITO TRAGEDIA. ALLORA IL FIORELLO TRAFITTO NELL'ONORE SI TRAVESTE DA ALDO GRASSO E SI FA UNA STRONCATURA PREVENTIVA: "UNA DELLE GAG PIÙ TERRIFICANTI DELLA STORIA DELLA TV!" – LA STIZZA DI AMADEUS: "

Fiorello è uno showman straordinario ma ha un lato debole: l’incapacità di incassare le critiche. Dopo essere andato bellamente in onda con la gag del “Ballo del qua qua”, agitando le gambette e facendo le mossette in compagnia di John Travolta e Amadeus, lo showman siciliano deve aver spippolato i social.

E quando si è reso conto che il balletto non era stato per niente apprezzato, anzi, è stata spernacchiata dai più, vista la malaparata, stanotte, durante la puntata di “Viva Rai2 – Viva Sanremo”, il Rosario ferito nell’onore si è travestito da Aldo Grasso e si è fatto una stroncatura preventiva, quasi a prendere le distanze dalla sua stessa performance: "Una delle gag più terrificanti della storia della tv!". Un mettere le mani avanti rispetto alle critiche che sono poi fioccate oggi su tutti i siti e giornali.

DA FIORELLO E AMADEUS MEA CULPA, TERRIFICANTE LA GAG CON TRAVOLTA. AMA STIZZITO: 'SAPEVA TUTTO'

Il ballo del qua qua di John Travolta, Amadeus e Fiorello è stata "una delle gag più terrificanti della storia della tv!". A scherzarci su sono stati gli stessi Fiorello e Amadeus a Viva Rai2! Viva Sanremo!

Lo showman, ammettendo la gag non riuscitissima, ha rincasato la dose: "Oggi secondo allarme bomba al Festival: sarebbe stata cosa buona e utile se ci fosse stato prima del ballo del qua qua". "Amadeus fa codice 01 e io mi prendo gli insulti. Io mentre la facevo già avevo previsto tutto. Travolta non vorrà tornare più in Italia", ha ironizzato ancora lo showman.

"Mi pare che stiamo creando un caso dove il caso non c'è", "non sta succedendo niente, sta andando tutto bene, bisogna per far trovare queste stronzate per polemizzare. Parliamo di Allevi piuttosto, del cast di Mare Fuori, delle cose belle", si stizzisce Amadeus in conferenza stampa per l'insistenza delle domande sul caso Travolta.

“Non vedo tutto questo dramma su John Travolta. Non capisco perchè bisogna sempre trovare delle polemiche. E’ come dire ‘niente di grave, sta andando tutto bene dove possiamo trovare una stronzata che ci fa venire voglia di polemizzare’? Questa polemica la posso immaginare se avesse preso 400 mila euro per fare quella cagata lì. Se nel momento non gli piaceva più la gag… non è che è colpa mia perché gliela avevo spiegata.

Evidentemente non se l’è sentita sua, ma non pensiamo che la responsabilità sia del servizio pubblico. La gente esprime giustamente il proprio parere sul festival, ma cosa ci devo fare? Non si è divertito come pensavamo facesse? Tutto qua. Non mi sembra sia questo il problema del Festival di Sanremo. Mi sembra si stia creando un caso dove un caso non c’è”.

