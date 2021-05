AL BANO, UOMO DI POCA FEDEZ - L'UGOLA DEL TAVOLIERE BASTONA IL RAPPER: "SCONCERTATO DA QUELLO CHE CANTAVA NEI SUOI PEZZI QUALCHE ANNO FA" - POI FA PURE IL POLITICO E SI SCHIERA CON PUTIN: "NAVALNY? NON SAPPIAMO QUESTO PERSONAGGIO COME SIA NATO, CHI SIA VERAMENTE. LE VERE DITTATURE SONO ALTRE, COME QUELLA MILITARE IN BIRMANIA…" - "IL REGALO PER I MIEI 78 ANNI? CHE ROMINA POWER E LOREDANA LECCISO FACESSERO LA PACE"

Da "Oggi"

copertina oggi 20 maggio 2021

«Il regalo più bello per il mio compleanno? Che Romina Power e Loredana Lecciso facessero la pace». È questo il più grande desiderio di Al Bano, che lui confida in esclusiva al settimanale Oggi, in edicola da domani, alla vigilia del suo compleanno (78 anni il 20 maggio). «Sono due donne intelligentissime, mi piacerebbe che trovassero l’armonia».

A OGGI Al Bano racconta i suoi progetti: «Ci sono tante proposte, sia in coppia che da solista. Quando chiamano Al Bano e Romina Power arriviamo in due, quando chiamano Al Bano vado io».

Sta preparando un nuovo album, Le canzoni del Mediterraneo, e il 6 giugno dovrebbe cantare all’apertura dei Campionati mondiali di judo a Budapest davanti, tra gli altri, a Vladimir Putin.

alexei navalny

Di cui dice: «Non sono un politico, non posso giudicare. Con tutto il rispetto per Navalny, non sappiamo questo personaggio come sia nato, chi sia veramente. Non sappiamo nulla. Credo che le vere dittature siano altre, come quella militare in Birmania».

fedez a sanremo

E bacchetta Fedez: «Ho letto cose che cantava nei suoi pezzi di qualche anno fa. Parole che non voglio neanche ripetere e che mi hanno sconcertato». Poi aggiunge: «Mi ha fatto piacere che a Sanremo abbia cantato Felicità con Francesca Michielin. Non capisco però perché fosse così triste mentre la cantava».

al bano al bano carrisi fedez e francesca michielin in versione al bano e romina al bano la confessione lecciso al bano 1 al bano romina power AL BANO DOMENICA IN al bano romina power al bano romina power loredana lecciso al bano carrisi LOREDANA LECCISO E AL BANO INSIEME IN QUARANTENA al bano romina power al bano romina power al bano romina power SMALTO DI FEDEZ fedez salvini fuori luogo fedez 8 fuori luogo fedez dito medio fuori luogo fedez 4 FEDEZ fedez concertone fedez fuori luogo fedez 1 fuori luogo fedez 5 fuori luogo fedez 6 fuori luogo fedez 2 fuori luogo fedez 3 fuori luogo fedez 7 al bano la confessione