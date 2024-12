DA BASCIANO-CODEGONI A LULU’-BORTUZZO: GIA’ AL "GRANDE FRATELLO" SI CAPIVA CHE SAREBBE FINITA A STRACCI - ALESSANDRO BASCIANO, PER CUI LA PROCURA HA CHIESTO I DOMICILIARI, E SOPHIE CODEGONI SI MISERO INSIEME NELLA CASA DEL "GF": LUI VENNE MANDATO AL TELEVOTO DOPO L'ENNESIMA SFURIATA CONTRO L'INFLUENCER. NATHALY CALDONAZZO GLI DISSE: “SEI TROPPO VIOLENTO CON LE DONNE”. SIGNORINI FU TRANCHANT: “NON SEI GESTIBILE” - LA PRINCIPESSA FAKE LULU’ SELASSIE’, FINITA A PROCESSO PER STALKING, NEL REALITY VENNE INVITATA A LASCIARE PIÙ SPAZIO A BORTUZZO A CUI DAVA IL TORMENTO…

Alessio Esposito per ilmessaggero.it - Estratti

Stalking, minacce, violenze. Parole che, nostro malgrado, abbiamo imparato a conoscere bene e che caretterizzano tanti, troppi, rapporti di coppia in Italia. L'invito delle autorità è sempre lo stesso: denunciare, per portare alla luce fatti che troppo spesso rimangono confinati dentro le mura di casa, per paura o forse vergogna. Ma può accadere anche che certe dinamiche siano sotto gli occhi di tutti, addirittura in diretta televisiva davanti a milioni di telespettatori. È il caso di due coppie nate al Grande Fratello Vip 6: Sophie Codegoni-Alessandro Basciano e Manuel Bortuzzo-Lulù Selassiè.

Alessandro Basciano, influencer e dj 35enne, è stato arrestato lo scorso 22 novembre per stalking ai danni di Sophie Codegoni, salvo poi venire rilasciato meno di 48 ore dopo per il presunto ritiro della denuncia da parte della compagna. Quest'ultima nega di aver rimesso la querela e agli inquirenti ha riferito di altri episodi di violenza. La Procura milanese ha pertanto chiesto gli arresti domiciliari per l'uomo.

Sophie e Alessandro si fidanzano nel 2022, nella casa del Grande Fratello. Lei, poco più che ventenne ed ex tronista di Uomini & Donne, si innamora di Basciano dopo un corteggiamento serrato, nonostante la differenza d'età e il fatto che lui abbia già un figlio. Inizialmente sembrano una coppia da sogno, ma con il passare delle settimane emergono i primi screzi.

I due discutono spesso, per lo più di questioni banali, ma ad attirare l'attenzione dei telespettatori sono le modalità con cui lui si rivolge a lei in quei momenti. Nel corso di una puntata Nathaly Caldonazzo gli dice: «Sei un po' troppo violento con le donne». Il conduttore Alfonso Signorini, dopo aver stigmatizzato più volte i comportamenti di Basciano, lo ammonisce: «Tu non sei gestibile». Ma dopo l'ennesimo richiamo, arriva il provvedimento disciplinare deciso dagli autori del Grande Fratello: nomination d'ufficio «per aver mostrato un atteggiamento arrogante e intimidatorio». Basciano venne poi eliminato dal pubblico proprio attraverso quel televoto.

Bortuzzo e il rapporto difficile con Lulù

manuel bortuzzo LULU' Lucrezia Selassiè

Dinamica diversa, ma non meno pericolosa, quella che caratterizzò il rapporto fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè nella casa di Cinecittà. Fra il giovane atleta paralimpico e la (presunta) principessa etiope nasce subito una simpatia e, dopo qualche resistenza da parte di lui, scatta il fidanzamento. Lei sembra molto più coinvolta di lui, tanto che Manuel arriva più volte a chiederle di lasciargli i suoi spazi. Appelli che generano soltanto tensioni nella coppia e che spingono Bortuzzo a voler chiudere quella relazione.

Lo stesso Alfonso Signorini ammonisce a più riprese Lulù. In una puntata le dice: «Quello che provi è bello, ma bisogna anche che sia qualcosa di reciproco. Manuel deve avere la possibilità di vivere questa esperienza come sente di fare e così rischi di rovinargliela». Alla fine Bortuzzo decide di ritirarsi dal reality, ufficialmente per «motivi di salute», ma prima cambia idea sulla Selassiè, decidendo di non lasciarla e di coltivare la sua relazione con lei.

Quello che è successo dopo il reality è cronaca. Lulù Selassiè è finita a processo per stalking, con tanto di divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico. Lei non accettava la fine della loro storia, perseguitando Bortuzzo con messaggi e appostamenti. Un epilogo di certo non immaginabile nel corso del Grande Fratello, ma i cui segnali erano già captabili

