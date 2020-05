BASIC SHARON – QUEL GRAN PEZZO DI BONAZZA DI SHARON STONE PUBBLICA SU INSTAGRAM UNA FOTO IN BIKINI: A 62 ANNI FA IMPALLIDIRE LE INFLUENCER CACIO E PEPE – LE CRONACHE DELLA QUARANTENA DALLA PISCINA (POVERINA). OGGI, IN OCCASIONE DEL ‘MEMORIAL DAY’, HA FATTO LA PEDICURE AL CANE JOE, POI… – VIDEO

Sharon Stone,un nome e ancora una gran bella garanzia. Nonostante la seducente bionda di Basic Instinct e di Cult Casinò abbia ormai compiuto la bellezza di 62 anni, non si può certamente dire che sia caduta nell’oblio. Il contrario. La bellezza matura dell’attrice si lascia ancora apprezzare e di questo ne danno prova gli oltre 2 milioni di followers, che vanta il suo profilo Instagram.

Esce di nuovo allo scoperto nel vero senso della parola. Si, perché l’ultima foto pubblicata dall’attrice sui social, mostra un corpo perfetto in un super bikini ipnotico. U accessorio molto particolare salta alla vista. Questo perché la quotidianità di Sharon riesce sempre a tingersi di originalità. E infatti, i fan non possono che rimanere spiazzati davanti a uno spettacolo degno di ricevere applausi e ammirazione.

Lo scatto in costume a bordo piscina, oltre a mostrare la seducente bellezza della Stone, conquista l’attenzione per un accessorio che tende a rendere inedita l’attrice. Mai vista così. Sharon Stone diventa irriconoscibile perché indossa una maschera da gladiatore che le copre il volto. Strano indossare una maschera in piscina, ma d’altronde si sa che gli attori conoscono sempre il modo per stupire e lasciare di sasso.

“Cercando di tenere la mia testa unita”. Così scrive in didascalia alla foto. E la Stone non è sola. Vicino a lei anche altre due donne, in pieno relax, e poi il cane, che sembra tenere sott’occhio tutta la situazione. Inutile dire la cascata di cuori che Sharon riesce a ricevere in pochissime ore dalla pubblicazione della foto. Non c’è da meravigliarsi di questo, perché tra un bikini all’ultimo grido e la maschera, l’attrice conquista indubbiamente la scena.

