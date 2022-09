9 set 2022 10:28

È BASTATO PRONUNCIARE LA PAROLA "REPUBBLICA" PER FAR FUORI LA REGINA – SU TWITTER SONO IMPAZZITI PER LA CLAMOROSA COINCIDENZA SU RAI1: APPENA I PARTECIPANTI DI “REAZIONE A CATENA” INDOVINANO LA PAROLA "REPUBBLICA", IL QUIZ TV VIENE INTERROTTO PER ANNUNCIARE LA MORTE DI ELISABETTA – SU TWITTER: “ANCORA NON MI SONO RIPRESO DAL TRAUMA DELLA MELEVISIONE CON LE TORRI GEMELLE...”