Maria Volpe per www.corriere.it

il tweet di pietro diomede

Abbiamo appena finito (non ancora per la verità) di discutere sulla battuta del comico conduttore della serata degli Oscar, Chris Rock, sulla testa rasata della moglie dell’attore Will Smith (che si è alzato colpendo con un pugno, il conduttore) chiedendoci che limiti deve porsi la comicità e già ci si presenta un altro caso, tutto italiano. E decisamente più grave.

Una battuta disgustosa su una povera ragazza uccisa e fatta a pezzi. Il comico (comico??) Pietro Diomede, legato a Zelig, ha scritto un tweet rivoltante sul corpo di Carol Maltesi, giovane madre di 26 anni, attrice hard (nome d’arte Angie Charlotte), uccisa, fatta a pezzi e gettata in un dirupo da Davide Fontana, suo vicino di casa di 43 anni.

il comico bannato da zelig pietro diomede 7

I social si sono rivoltati e molti tweet hanno chiesto a Zelig di allontanare l’attore. Immediatamente l’account ufficiale di Zelig ha scritto: «Abbiamo ricevuto segnalazioni in seguito al tweet di un artista che avrebbe dovuto esibirsi presso lo Zelig (locale in viale Monza, a Milano, ndr) il 12 aprile. Ci dissociamo completamente da quel tweet che disapproviamo nella maniera più assoluta. Di conseguenza l’artista è stato escluso dalla programmazione di Zelig».

carol maltesi in arte charlotte angie 5

Durissimo il tweet di Alessandro Gassmann: «Signor Pietro Diomede io penso che lei rappresenti a pieno, il gradino più basso e repellente della specie umana. Si vergogni e chieda scusa alla famiglia della vittima». Una battuta che decisamente va oltre il dibattito su dove si deve fermare la comicità. Qui si è andato oltre, senza se e senza ma.

