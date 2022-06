BAVAGLIO PER DON MATTEO – FILIPPO DI GIACOMO: “CHI SI OCCUPA DI COMUNICAZIONE PER LA SEGRETERIA CEI STA TENTANDO DI IMPORRE AL NUOVO PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, CARDINALE MATTEO ZUPPI, UN "PROTOCOLLO" CHE GLI IMPEDIREBBE DI RISPONDERE A QUALUNQUE RICHIESTA DI INCONTRO E DI INTERVISTA SENZA CHE QUESTA PASSI (E VENGA AUTORIZZATA) DAL LORO UFFICIO. PRETESA ABBASTANZA RIDICOLA: DON MATTEO È UN UOMO DI RELAZIONI SUE E ALTRUI, E ORA DOVREBBE ESSERE "GUIDATO" DA QUALCUNO CHE NON SA COME RELAZIONARSI CON LA STAMPA?”

Filippo Di Giacomo per il Venerdì - la Repubblica

CARDINALE MATTEO ZUPPI BERGOGLIO

Il debutto pubblico del nuovo presidente della Conferenza episcopale italiana è stato pessimo. Nella prima conferenza stampa, il 27 maggio, il cardinale Matteo Zuppi è stato letteralmente lasciato solo a rispondere alle domande dei soliti solipsisti, cioè quei giornalisti ai quali il malcapitato deve replicare già sapendo che l'eventuale spiegazione fornita non verrà accolta perché non corrisponde al loro pensiero.

L'unica domanda passata di bocca in bocca (bruciando il tempo a disposizione e impedendo quindi interventi su argomenti diversi) ha riguardato le iniziative che i vescovi si accingono a prendere per analizzare, prevenire e punire i casi di pedofilia del clero.

CARDINAL ZUPPI PAPA BERGOGLIO

Durante l'assemblea generale di fine maggio i vescovi hanno messo molta carne sul fuoco, molta altra è stata aggiunta da papa Francesco durante le due ore che ha trascorso con i presuli; poi la guerra in Ucraina e il pacifismo cattolico hanno fatto il resto.

E invece niente, il porporato è stato lasciato in balia di questo malmostoso mare mentre chi gli stava seduto a fianco, e avrebbe dovuto dare guida e ritmo alla conferenza stampa, né interveniva né moderava per evidente incapacità professionale.

DON FILIPPO DI GIACOMO

Last but not least, chi si occupa di comunicazione per la segreteria Cei sta tentando di imporre a don Matteo un "protocollo" che gli impedirebbe di rispondere a qualunque richiesta di incontro e di intervista senza che questa passi (e venga autorizzata) dal loro ufficio.

Pretesa abbastanza ridicola: don Matteo è un uomo di relazioni sue e altrui, a Bologna è riuscito persino a far partecipare ad un gruppo di ascolto sinodale tutti i direttori dei media della città (non era mai avvenuto) e ora dovrebbe essere "guidato" da qualcuno che non sa come relazionarsi con quei pochi acchiappa titoli?

