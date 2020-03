BELEN IN QUARANTENA È IN VENA DI CONFESSIONI - VIDEO: L'INTERVISTA INTEGRALE A VALERIO PALMIERI DI ''CHI'': ''QUANDO MI SONO FIDANZATA CON DE MARTINO VOLEVO CANTARE COME EMMA - QUANDO CI SIAMO LASCIATI E CI VEDEVAMO SOLO PER NOSTRO FIGLIO, CON LUI STAVO BENE. MA NON SAPEVO SE TORNARCI INSIEME, LUI MI TIENE TESTA'' - DONNE, SEGNATEVI QUESTA FRASE: ''IO SONO MOLTO INSICURA, HO SEMPRE PAURA DI SMETTERE DI PIACERE AL MIO UOMO'' - ''CECILIA E IGNAZIO PENSANO A UN FIGLIO, ARRIVERÀ''

Belen Rodriguez, ospite della diretta #CHIrestaacasa su @chimagazineit, il canale Instagram del settimanale Chi, si è raccontata al giornalista Valerio Palmieri. A proposito del passato ha dichiarato: «Quando mi sono fidanzata con Stefano (De Martino, ndr), lui stava con Emma e io con Fabrizio (Corona, ndr). Poi succede quello che succede.... Ci mettiamo insieme e io cantavo molto a casa. Lui prima aveva accanto una cantante bravissima, che io tra l’altro ascoltavo e stimo tantissimo, e pensavo che lei fosse davvero forte. Io sì, ero carina, ma volevo essere brava in quel settore per lui e la copiavo. Quando ti innamori di una persona e vedi i suoi ex, cerchi di emularli».

A proposito del ritorno con suo marito, Stefano De Martino, Belen ha spiegato: «La verità è che molto spesso noi sfruttavamo il tempo che avevamo con Santiago per fare delle chiacchierate e per pranzare insieme. Solo che quando stavo con lui stavo benissimo, poi me ne andavo e le paure mi mangiavano il cervello. Non riuscivo a prendere una decisione, non sapevo se tornarci o meno. Tra me e me pensavo: magari se mollo l’indipendenza che ho acquisito e ritorno dipendente da lui è un guaio, se poi non va bene. Lui è uno tosto, uno che mi sa tenere testa, non è facile per niente e quindi avevo paura. Io sono molto insicura, ho sempre paura di smettere di piacere al mio uomo. Almeno una volta a settimana, ancora oggi gli chiedo: “Ma tu mi ami?”».

Nell’intervista Belen ha parlato anche di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che stanno trascorrendo la quarantena in Trentino da soli. Alla domanda “Potrebbero approfittarne per diventare genitori tra qualche mese?”, Belen ha risposto: «Non lo so. Penso che lei ci stia pensando seriamente. Quindi arriverà!».

