BELEN E STEFANO DE MARTINO COME SANDRA E RAIMONDO? – FRECCERO VORREBBE INGAGGIARE LA SHOWGIRL E IL BALLERINO PER UNA SIT-COM COMICA. MA IL SUO MANDATO SCADE IL 28 NOVEMBRE, QUINDI NISBA - IL DIRETTORE DI “RAI 2”: LASCERÒ AL MIO SUCCESSORE IL PROGETTO IN CANTIERE”, MA TUTTI SPERANO CHE RIMANGA IN UN CASSETTO, VISTI I FLOP DELLA “NOTTE DELLA TARANTA E DI “CASTROCARO” – FOTOGALLERY

Francesco Fredella per www.tpi.it

belen de martino belen de martino

Per Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci sono grandi progetti in vista. Il Festival di Castrocaro Terme, organizzato dalla Arcobaleno Tre di Lucio Presta (il più famoso agente dei vip), è soltanto l’inizio di una nuova stagione che i due beniamini del piccolo schermo stanno percorrendo assieme.

L’evento in programma stasera arriva dopo la Notte della Taranta, che hanno condotto in Puglia. Ma quello su Rai 2, oltre ad essere un programma molto atteso, è una vera prova del nove. Che, secondo i beninformati, supereranno brillantemente. A pieni voti. Dalle tv di Berlusconi alle simpatie per i 5 Stelle: chi è Carlo Freccero, nuovo direttore di Rai 2

carlo freccero

Siamo in grado di anticiparvi quelli che sono i progetti in cantiere per Belen e Stefano. Per adesso si tratta di un’indiscrezione. Stiamo parlando di un format pronto per loro e chiuso nel cassetto della scrivania di Carlo Freccero, il direttore di Rai 2, che sta puntando molto sul target giovane.

belen e stefano de martino sfogliano il calendario di cecilia

Belen Stefano De Martino, le parole di Carlo Freccero

In esclusiva a TPI, Freccero racconta: “Avrei in mente un bel progetto per Stefano e Belen. Un programma tutto per loro, anzi una sit-com. In chiave comica. Una specie di Casa Vianello in chiave moderna. Lo farei subito, visto che l’idea c’è, se avessi tempo. Ma il 28 novembre scade il mio mandato. Però lascerò al mio successore il testimone con il progetto in cantiere”.

belen rodriguez 1

belen doccia sexy su instagram 5

Si tratta di un’indiscrezione bomba che Freccero ci svela al telefono non appena gli chiediamo un commento sull’evento musicale proposto da Rai 2 con Belen e Stefano alla conduzione. Per la prima volta assieme. Non esita a sbottonarsi raccontando il suo sogno nel cassetto da direttore di Rai 2: riportare Stefano e Belen in tv.

Ma in modo stabile. Significa, tradotto in termini di ascolti, che sarebbe un bel traino per la Rete. Che con Freccero alla direzione ha iniziato a strizzare l’occhio ad un pubblico sempre più giovane grazie ai programmi musicali come The voice, La notte della Taranta o il Festival di Castrocaro.

stefano de martino belen

Freccero sfida le altre Reti? Forse sì. Tempo fa, in occasione del premio Moige consegnato alla Camera dei Deputati, ci aveva detto: “Sfido Mediaset”. Una frase, ovviamente, pronunciata in tono scherzoso, ma che forse nasconde un fondo di verità.

La prova è che stasera il parterre è amatissimo dai giovani: Simona Ventura, Gigi D’Alessio (protagonisti, tra l’altro, a The Voice) oppure Eloide (nata sotto il successo di Amici di Maria De Filippi) ne sono l’esempio tangibile.

BELEN

belen stefano de martino. belen rodriguez e stefano de martino a venezia 3 carlo freccero (3) CARLO FRECCERO belen 4 belen stefano de martino e belen belen iannone belen DILETTA LEOTTA BELEN i baci e le coccole tra stefano de martino e belen rodriguez 2 i baci e le coccole tra stefano de martino e belen rodriguez 3 belen nina moric tribunale 19 belen rodriguez fuma una sigaretta 4 belen rodriguez 2 belen rodriguez belen 30 belen scollatissima a sanremo young 1 stefano de martino belen prima stefano de martino belen i baci e le coccole tra stefano de martino e belen rodriguez 3 franco terlizzi con francesco monte stefano de martino cecilia e belen rodriguez belen stefano de martino stefano de martino pre belen belen e stefano de martino franco con belen e stefano de martino belen 5 belen e santiago 3 belen e santiago belen e stefano de martino 1 belen e stefano de martino 3 belen e stefano de martino 2 belen e stefano de martino 6 belen e stefano de martino 4 belen e stefano de martino 1 belen e stefano de martino 5 belen e santiago 1 belen e stefano de martino 7 belen e stefano de martino 3 belen rodriguez stefano de martino belen stefano e santiago belen e santiago 2 belen e stefano de martino 1 belen 10 belen 12 belen 11 belen 4 belen 3 belen 5 belen 6 belen 7 belen 8 belen 9 santiago 2 santiago 1 stefano de martino 2 santiago 3 stefano de martino 1 stefano de martino 4 stefano de martino 3 belen stefano de martino santiago stefano de martino 5 stefano de martino 6 belen stefano de martino belen e stefano de martino sfogliano il calendario di cecilia