BELEN E STEFANO DE MARTINO ORMAI NON SI SEPARANO PIÙ: NEMMENO PER LAVORO! – DOPO IL RITORNO DI FIAMMA LA COPPIA CONDURRÀ INSIEME SU RAI2 “LA NOTTE DELLA TARANTA” – CONDURRE È UNA PAROLA GROSSA: NON SALIRANNO SUL PALCO DELLA MANIFESTAZIONE, MA SI LIMITERANNO A COMMENTARE QUELLO CHE ACCADE…

Roberto Mallò per www.davidemaggio.it

Dopo aver ritrovato la passione di un tempo, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono pronti a lavorare insieme. I due coniugi seguiranno infatti, in diretta per Rai 2, La notte della Taranta 2019, evento che si terrà a Melpignano (Puglia) il 24 agosto. Protagonista assoluta della serata sarà la musica tradizionale salentina.

Stefano e Belen, per tale ragione, non saliranno sul palco della manifestazione, guidata dal maestro Fabio Mastrangelo (direttore musicale della Russian Philarmonic orchestra), ma si limiteranno a commentare ciò che accade in scena e ad intervistare i volti più noti dell’evento (tra gli ospiti annunciati ci sono anche Elisa e Guè Pequeno).

Carlo Freccero, il direttore di Rai 2, si è detto felice di ospitare l’evento nella sua rete (“Voglio fare della Notte della Taranta il Sanremo Estivo“) e, ancora una volta, ha puntato tutto su De Martino, il quale è già stato messo alla prova, nel corso della stagione televisiva 2018/2019, con la conduzione di Made in Sud e con il ruolo di opinionista, su Rai Radio 2, di The Voice of Italy insieme ad Andrea Delogu. Belen invece, pur essendo legata da tempo a Mediaset, tornerà in Rai a pochi mesi dalla partecipazione a Sanremo Young, programma che l’ha vista nell’inedita veste di “giudice musicale”.

La Notte della Taranta, ad ogni modo, potrebbe aprire le porte ad altre future collaborazioni lavorative tra De Martino e la Rodriguez. Blogo parla, infatti, di un possibile approdo della rediviva coppia anche al Festival di Castrocaro.

