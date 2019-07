BELLA PE’ TE! “SONO PANSESSUALE, POSSO ESSERE ATTRATTA DA CHIUNQUE, A PRESCINDERE DAL GENERE”- L’ATTRICE BELLA THORNE, ATTUALE FIDANZATA DI BENJAMIN MASCOLO DEL DUO 'BENJI&FEDE', FINO A POCO TEMPO SI DICHIARAVA BISEX, ORA STRAPPA TUTTE LE ETICHETTE IN NOME DELL’AMORE “COMPLETO” COME MILEY CYRUS - “BENJI” MASCOLO: “GRAZIE A LEI MI STO APRENDO A OGNI POSSIBILITÀ” (OCCHIO CHE TI DEMASCOLIZZA) - VIDEO

Nicola Bambini per www.vanityfair.it

L'attrice, attuale fidanzata di Benjamin Mascolo, fino a poco tempo fa si dichiarava bisex: «Ho scoperto invece che posso essere attratta da chiunque, a prescindere dalla sua identità di genere». La battaglia verso «l’amore completo», inaugurata - tra le star - da Miley Cyrus

In nome di «un amore completo». Bella Thorne, fino a poche settimane fa apertamente bisex, strappa tutte le etichette ed entra nella lista della star – con a capo Miley Cyrus – che si dichiarano «pansessuali»: «In realtà lo ero già, ma non lo sapevo», afferma in un’intervista alla trasmissione Good Morning America. «Qualcuno mi ha spiegato il significato della parola e mi ci sono ritrovata. «Mi piace ciò che mi piace, non importa che sia maschio, o femmina, o qualsiasi altra cosa. Io posso essere attratta da chiunque, a prescindere dalla sua identità di genere»

D’altronde la differenza tra pansessuale e bisessuale sta proprio lì: nel primo caso, infatti, il sentimento è legato al modo di essere di una persona, non alla «categoria» alla quale appartiene, così che la sessualità diventa qualcosa di fluido che cambia a seconda dei soggetti con cui si entra in contatto. Non etichettabile, quindi, a differenza invece dei rapporti bisex che viaggiano invece su un «doppio binario», ossia su un’attrazione provata nei confronti sia delle donne che degli uomini: «Mi piace un essere vivente per la sua personalità», conlcude poi l’attrice.

Che ormai da quasi due mesi porta avanti una relazione con Benjamin Mascolo, cantante del duo italiano Benji&Fede. «Ci siamo incontrati al Festival Coachella», ci ha raccontato lei. «Al nostro primo appuntamento gli ho fatto una sorta di questionario, il gioco delle 21 domande. Quella sera, a cena, non riuscivo a smettere di guardarlo, era davvero attraente». Bella, tra l’altro, usciva da una relazione poliamorosa con il rapper Mod Sun e l’influencer Tana Mongeau: «Sto imparando tanto da lei, prima di conoscerla pensavo di avere la mente aperta», ci ha detto Benjamin.

«Invece ho capito quanto le mie idee fossero ristrette. Grazie a lei mi sto aprendo a ogni possibilità». Che sia pronto pure lui ad entrare nella cerchia delle star pansessuali?

