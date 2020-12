BELLO FARE I MILIARDARI COI SOLDI DEI CONTRIBUENTI ITALIANI - LA CASA CHE PRODUCE ''MONTALBANO'', PALOMAR, HA OTTENUTO DA UNICREDIT 16 MILIONI DI PRESTITO GARANTITO DALLO STATO. TUTTO BENE, VISTO CHE PRODUCE IN ITALIA? INSOMMA... NEL 2019 È STATA COMPRATA DALLA FRANCESE MEDIAWAN, GIGANTE FONDATO DAI MILIARDARI XAVIER NIEL (ILIAD) E MATTHIEU PIGASSE (LAZARD), CHE HA AZIONISTI RICCHISSIMI. CHE ORA PAGHERANNO MENO INTERESSI SUL DEBITO GRAZIE ALLE NOSTRE TASSE

DAGONOTA - Nel 2019 Palomar, casa di produzione fondata da Carlo Degli Esposti, è stata venduta al gigante francese Mediawan, che ha come obiettivo quello di diventare ''il più grande produttore europeo''. La società è stata fondata dal miliardario Xavier Niel (Free-Iliad) e dal banchiere Matthieu Pigasse, direttore generale della banca d'affari Lazard con il pallino per l'editoria (è azionista di peso di Le Monde e del Nouvel Obs).

Negli ultimi anni ha fatto acquisizioni a destra e a manca, tanto da triplicare il fatturato nell'arco di due anni. Nel giugno scorso, dunque nel pieno della pandemia, Mediawan non ha avuto problemi a trovare 100 milioni di euro per acquisire gli studi di produzione Lagardère. Ti credo: alle spalle, oltre a Niel e Pigasse, hanno tipini come il fondo americano KKR, Sycomore Asset Management e la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français, bestioni della finanza con fatturati e disponibilità miliardarie.

Bene, tutto ciò considerato, la ormai francese Palomar (controllata al 72% da Mediawan) ha chiesto e ottenuto alla Unicredit tuttora guidata dal francese Jean-Pierre Mustier il finanziamento con la garanzia pubblica della SACE, ovvero un prestito ''coperto'', in caso di mancato rimborso, dai soldi dei contribuenti italiani. Grazie ai quali potrà pagare interessi più bassi di quelli di mercato.

Certo, le produzioni di Palomar si trovano in Italia ed è qui che impiega lavoratori e maestranze. Però la domanda sorta dopo il prestito da 6,2 miliardi a FCA resta: se i profitti poi finiscono all'estero, è giusto che i soldi delle nostre tasse siano utilizzati per beneficiare aziende straniere con alle spalle gruppi miliardari che non avrebbero problemi a rifinanziare direttamente le loro controllate italiane?

UniCredit ha erogato un finanziamento da 16 milioni di euro a favore di Palomar, una delle società di produzioni televisive e cinematografiche leader in Italia che ha realizzato tra le altre “Montalbano”, la fiction italiana di maggior successo negli ultimi 10 anni. Il finanziamento è stato garantito digitalmente in poche ore da Sace nell'ambito del programma Garanzia Italia.

Le risorse finanziarie rinvenienti dall’operazione di finanziamento, saranno utilizzate dalla società "per finanziare nuove importanti produzioni che saranno distribuite poi anche a livello internazionale e si aggiungono - sottolinea una nota- a un’altra recente operazione di 4 milioni di euro garantita dal Fondo Centrale di Garanzia e utilizzata per il sostegno al circolante dell’azienda".

Palomar, fondata da Carlo Degli Esposti nel 1986, e che dal 2019 è entrata a far parte del Gruppo francese Mediawan, è una delle società di produzione televisive e cinematografiche di maggior esperienza in Italia, leader nel mercato della fiction per i maggiori network televisivi.

Ad oggi la società ha realizzato e distribuito più di 100 produzioni tra le quali gran parte dei maggiori successi nella fiction televisiva italiana degli ultimi dieci anni nonché opere cinematografiche che si sono aggiudicate importati riconoscimenti. Oltre a “Montalbano” Palomar ha prodotto la serie tv “Il Nome della Rosa”, i film “La Paranza dei Bambini” che si è aggiudicato l’Orso d’argento per la migliore sceneggiatura alla Berlinale 2019 e “Volevo Nascondermi” che è valso l’Orso d’argento come migliore attore a Elio Germano alla Berlinale 2020, solo per citare alcuni titoli.

