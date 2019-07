BESAME MUCCI – CHI SI CREDE DI ESSERE ALESSIA ANDREA MUCCI, DETTA “ALEXIS M”: LAUREATA IN INGEGNERIA SPAZIALE, PREFERISCE MINI-BIKINI ALLE TUTE AEROSPAZIALI – NATA A PESCARA, DOTATA DI GHIANDOLE MAMMARIE XXL, FA LA BONAZZA SU INSTAGRAM (1 MILIONE E 300MILA PIPPAROLI) CON FOTO DA ARRAPATA – VIDEO + FOTOGALLERY DA URLO

Biografia di Alessia Andrea Mucci

Dal sito www.alexmucci.com

alex alexis mucci 33

Alessia Andrea Mucci, aka Alexis M, was born in the centre of Italy -Pescara- in 1988, and she lived there till the age of 19. Then Alexis moved to the north -Turin, Milan)- where she attended university and took her master degree as an Aerospace Engineer (2013). So, she decided to move to Australia -Sydney- where she stayed until 2016, working both as a pastry chef and bar manager in a famous Italian restaurant. Actually, Alexis has been working as a professional bartender since she was only 16. Once in Italy again, Alexis started to dedicate herself to the modeling and web influencer careers: till then, she had only taken part to some amateur photo-shootings.

Alessia Andra Mucci, aka Alexis M, è nata nel centro Italia – a Pescara – nel 1988, dove ha vissuto fino all'età di 19 anni. Poi si è spostata al nord – Torino e Milano – dove ha frequentato l'università e ha preso una laurea magistrale in ingegneria aerospaziale. A quel punto ha deciso di trasferirsi in Australia, a Sidney, dove ha vissuto fino al 2016, lavorando sia come pasticciera e barista in un famoso ristorante italiano. In realtà, Alexis ha lavorato come bartender dall'età di 16 anni. Una volta tornata in Italia, Alexis ha iniziato a dedicarsi alla carriera di modella e web influencer…

Grande Fratello e Barbara D'Urso, l'indiscrezione bomba: la sexy star Alexis Mucci tra i concorrenti "non famosi"

Da www.liberoquotidiano.it

alex alexis mucci 26

Una concorrente molto famosa nel Grande Fratello classico, quello dei "non famosi". È Gabriele Parpiglia, nel programma Ultime dall'Isola, a lanciare la bomba sull'edizione 2018 del reality di Mediaset che quest'anno vedrà il grande ritorno alla conduzione di Barbara D'Urso. Il toto-concorrenti è già scattato e secondo il giornalista di "NIP" (not important person) quest'anno ci sarà ben poco. Nella casa dovrebbe entrare "una celebre fashion blogger seguita da milioni di utenti su Instagram e desiderata da molte case di moda", sottolinea il sito specializzato in gossip tv Trashitaliano.it. La fashion blogger, svela Parpiglia, è "tatuatissima del nord Italia, famosa nel suo settore. Un po' come è successo a Chiara Nasti all'Isola". E sul web è già partita la voce: la fashion blogger tatuatissima sarebbe Alexis Mucci, una sexy star al limite delle luci rosse. La temperatura è già bollente.

alex alexis mucci 30

Alex Mucci, l'ingegnere aerospaziale con il fisico da pin up (12/04/2018)

Da https://popcorntv.it/

Vitino da vespa, forme generose e labbra sensuali: ecco chi è Alex Mucci popolarissima su Instagram e su Facebook, dove vanta un seguito di migliaia di fan che la seguono in tutto il mondo. Ma non fatevi ingannare da quegli occhioni celesti e da quel fisico da pin up, perchè Alex Mucci ha dalla sua anche il possedere un grande cervello, dal momento che è un ingegnere aerospaziale. Chi è Alex Mucci Il suo vero nome è Alessia ma tutti la conoscono come Alex Mucci, classe 1988 è originaria di Pescara dov'è nata il 17 gennaio.

alex alexis mucci 25

Fin da piccola ha sempre avuto la vocazione da un lato per lo studio e dall'altro per il mondo della moda e dello spettacolo. Subito dopo l'esame di maturità, infatti, la Mucci ha deciso di iscriversi a ingegneria aerospaziale arrivando a conseguire la laurea anche se questo l'ha portata a lasciare la sua città natale all'età di 19 anni per trasferirsi dapprima a Torino, successivamente a Milano e in seguito a Sydney, in Australia.

Alex Mucci: su Instagram è una star

alex alexis mucci 42

Una volta lasciata l'Italia, Alex Mucci ha vissuto per un periodo in Australia dove ha iniziato a lavorare sia come bartender che come manager di un ristorante italiano. Una volta rientrata a Milano, inoltre, Alex Mucci ha frequentato anche la scuola Flair Academy, una scuola di barman, dov'è stata sia una studentessa che un'insegnante. A far impazzire i suoi fan, inoltre, è stato un contest che Alex Mucci ha lanciato sul proprio profilo Instagram, interamente dedicato al calcio, in cui ha messo in palio una maglietta della Serie A e un video con un saluto. I vincitori dovevano indovinare il risultato esatto del match Milan Lazio.

Curiosità su Alex Mucci

alex alexis mucci 43

Alex Mucci è una patita del fitness, e il suo fisico ne è una testimonianza. La influencer pratica nuoto, pilates e tacfit

3 – Seno&Coseno presenta Alex Mucci

Da www.senoecoseno.it (30 marzo 2016)

Si chiama Alex Mucci, ha 28 anni ed è nata a Pescara il 17 gennaio del 1988; ci racconta che ha vissuto nella sua città natale fino ai 19 anni, dopo la maturità infatti si è trasferita nel nord Italia, dove ha vissuto per tre anni a Torino e poi altri tre a Milano, insomma Alex è una ragazza che non si ferma mai!

alex alexis mucci 57

Al politecnico di Torino ha conseguito la laurea in Ingegneria Aerospaziale; subito dopo la laurea è partita per l’Australia, dove ha vissuto a Sydney per due anni fino al dicembre 2015 dove ha lavorato come bartender professionista ma anche come manager di un noto ristorante italiano nel centro città; Alex ci racconta infatti che sin da piccola ha ricercato una certa indipendenza!

alex alexis mucci 41

Successivamente ha frequentato corsi di bartendering presso alcune delle più prestigiose scuole italiane come Planet One e la Flair Academy di Milano; successivamente lei stessa ha insegnato nella stessa Flair Academy. Come se non bastasse Alex è anche una pasticcera, amante infatti dei dolci ha dato libero sfogo a questa passione anche in ambito lavorativo. Oltre hai suoi hobby in cucina Alex ci racconta di essere una vera appassionata di sport tra cui il nuoto e attività come il pilates e il tacfit.

alex alexis mucci 55

A settembre riprenderà gli studi a Milano per conseguirà il dottorato in Ingegneria, per il quale noi non possiamo che augurarle buona fortuna! Alex ci ha davvero conquistati e noi ve la presentiamo con una gallery davvero speciale, voi non dimenticate di seguirla sul suo profilo Instagram ufficiale!

