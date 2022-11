4 nov 2022 18:49

BIANCA BERLINGUER FICCA IL NASO SOTTO LE ASCELLE DI MAURO CORONA - "MA QUANDO L'HO VISTO NON PUZZAVA". L'ALPINISTA HA AMMESSO DI NON LAVARSI TANTO PER NON ALTERARE IL PH DELLA PELLE: “IO NON HO CATTIVO ODORE, SO DI CAMOSCIO" – L’INVITO RIVOLTO A "BIANCHINA": "VENGA AD ANNUSARMI" – LA FOTO INTIMA DI CORONA IN COMPAGNIA DI ALCUNI AMICI E LA BATTUTA DELLA BERLINGUER: “SEMPRE IN COMPAGNIA DI SOLI UOMINI STA LEI?" - LA REPLICA E IL SERVIZIO DI "STRISCIA" - VIDEO