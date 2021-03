asia argento e fabrizio corona 1

Dal profilo Instagram di Asia Argento

Quest’uomo non e un assassino, uno stupratore, un mafioso, uno spacciatore, un criminale.

arresto di fabrizio corona 1

Ha sicuramente fatto un sacco di cazzate nella vita, ma ora, a 46 anni, nonostante ne abbia gia scontati piu di 6 in carcere, e un cittadino reinserito, che lavora e da da lavorare, che paga le tasse, e un padre, un figlio, un fratello ed un amico che si rende conto dei suoi errori per i quali ha chiesto scusa ai magistrati, davanti a tutti.

fabrizio corona 2

Ma non gli viene perdonato proprio quel disturbo bipolare e narcisistico della personalita che gli e stato diagnosticato dai medici stessi dello stato, sotto i quali era in cura.

Ora ditemi voi come potra quest’uomo apparentemente smargiasso ma profondamente fragile, passare incolume altri due anni e mezzo in carcere, io non conosco nessuno che sia uscito “riabilitato” dopo una lunga prigionia.

Fare di Corona un caso esemplare solo perche e un personaggio pubblico e una roba da medioevo. Ma l’Italia non e un paese di lobotomizzati. Per questo io oggi grido con voi: GIUSTIZIA PER FABRIZIO!

