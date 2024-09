IN REALTÀ LA “POMPEIANA ESPERTA” CON "AMICI" NON C’ENTRA UNA MAZZA

DAGONEWS

maria rosaria boccia negli studi di amici 5

Che c’entra Maria Rosaria Boccia con il mondo Mediaset e, in particolare, con “Amici” di Maria De Filippi? Una mazza. Eppure la “pompeiana esperta” attraverso le innumerevoli foto postate sui social ha tentato di accreditarsi anche nel mondo della tv.

Era il 2017, periodo in cui l’amante di Sangiuliano, grazie al suo lavoro da venditrici di abiti per cerimonie che la portava a vestire ospiti tv, entrava in studi televisivi Rai e Mediaset dove fotografava compulsivamente i nomi sui camerini dei vip, scattava selfie con ogni volto noto che le passava accanto, condivideva scalette di programmi e si metteva in posa con cartelline in mano manco fosse la presentatrice di una prima serata.

E’ successo anche per “Amici”. Nel 2017 la Boccia ha postato diverse immagini che la ritraggono negli studi del talent-show condotto da Maria De Filippi, con tanto di cartellina ufficiale del programma e sopra la scritta "Costumi". Un’immagine che lasciava immaginare una qualche collaborazione con il programma.

maria rosaria boccia negli studi di amici 3

In realtà, come commentano da Mediaset, Boccia è stata ad “Amici” perché ha vestito una delle musiciste dell’orchestra di Renato Zero che, in quell’occasione, era ospite del talent. In sostanza, come smentiscono dal Biscione, l’imprenditrice di Pompei non ha avuto alcun rapporto di collaborazione con la trasmissione, a differenza di quando si può immaginare vedendo quegli scatti.

maria rosaria boccia negli studi di amici 4 maria rosaria boccia negli studi di amici 1 maria rosaria boccia negli studi di amici 2 maria rosaria boccia federica panicucci maria rosaria boccia al bano MEME SULLE LACRIME DI GENNARO SANGIULIANO AL TG1 jerry scotti maria rosaria boccia maria rosaria boccia maria rosaria boccia alessandro siani MARIA ROSARIA BOCCIA - IN ONDA LA7 LUCA TELESE MARIANNA APRILE MARIA ROSARIA BOCCIA - IN ONDA LA7 gennaro sangiuliano e maria rosaria boccia al parco di ercolano