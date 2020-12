Elvira Serra per il “Corriere della Sera”

Matilda De Angelis è abituata a metterci la faccia: fa l'attrice. Ma non è per mestiere che martedì ha postato su Instagram una sua immagine che mostra il viso divorato dall'acne. Ha scritto: «Accadono cose paradossali nella vita no? Bene, per me essere un'attrice e lavorare con il volto mangiato dall'acne è una di queste. Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi prima davanti allo specchio e poi davanti alla macchina da presa con tutto il carico emotivo che già comporta ed essere "splendida", in parte e concentrata insieme a tutte le mie paure e insicurezze letteralmente a fior di pelle».

Il post è piaciuto a più di centomila persone, oltre 2.300 le hanno risposto (Chiara Ferragni in testa: «Bellissima sempre e comunque») e la nostra memoria vola alla scorsa estate, quando Aurora Ramazzotti mostrò ai suoi due milioni di follower un volto pieno di brufoli, spiegando: «Visto che ne ho la possibilità, sfrutterò questa stessa piattaforma che sa di perfezione per ricordarci che la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella.

Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po' cliché, a questo punto non c' è cosa a cui credo di più».

Aurora a luglio aveva ventitré anni. Matilda ne ha venticinque. Ed è confortante vedere che sono proprio «le nuove generazioni», per usare una categoria stucchevole quando le si attribuiscono compiti che gli adulti non sono stati in gradi di assolvere, a ridefinire una nuova idea di bello che è normale, naturale, imperfetto e, talvolta, faticoso da indossare.

«Le nostre paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza, sta a noi scegliere la strada. E praticare tanta gratitudine per tutte le cose belle che ci accadono e magari, anche per quelle brutte», ha raccontato nel suo post Matilda De Angelis, già attrice rivelazione accanto a Stefano Accorsi nel 2016 in Veloce come il vento, di Matteo Rovere, che le valse, tra gli altri, il Premio Flaiano come miglior esordiente.

Da allora, il talento si è rivelato in pieno: altri sette film (ora è tra i più visti su Netflix con L'incredibile storia dell'isola delle rose), quattro serie tv, tra cui l'attesissimo (in Italia su Sky Atlantic e Now Tv da gennaio) The Undoing - Le verità non dette, accanto a Nicole Kidman e Hugh Grant, con la regista Premio Oscar Susanne Bier.

«Ci sono cose che non si possono controllare e quest'anno ce l'ha insegnato bene. Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda», ha scritto Matilda, che non ignora la sua posizione di privilegio.

«Ci sono problemi ben più grandi nella vita, ne sono consapevole, ma volevo condividere questa piccola verità forse per sentirmi più forte, forse per accettarmi meglio».

Le risposte non si sono fatte attendere e infatti l'attrice, dopo, ha replicato con un video nelle stories in cui ringraziava «tutti»: «Mi avete dato una grande forza. Allora vado sul set, ciao».

Sul set a Venezia, dove sta girando un adattamento di Di là dal fiume e tra gli alberi di Ernest Hemingway, con la regia della spagnola Paula Ortiz. Matilda ama le supereroine: Miss America, Poison Ivy, la Donna invisibile. Adesso lo è diventata un po' anche lei.

