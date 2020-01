TRA BRAD PITT E JENNIFER ANISTON SI E’ RIACCESO L’AMORE? DOPO L'INTIMITÀ MOSTRATA NEL BACKSTAGE DEGLI 'SCREEN ACTORS GUILD AWARDS', EMERGONO NUOVI DETTAGLI SUL RITORNO DI FIAMMA FRA I DUE ATTORI, CHE SI SAREBBERO INCONTRATI ALTRE 5 VOLTE IN SEGRETO, UNA DELLE QUALI NELLA VILLA DI LEI DURANTE LE FESTE DI NATALE - UN AMICO DELLA ANISTON AVREBBE DICHIARATO AL 'MIRROR': “CREDO CHE JENNIFER NON ABBIA MAI SMESSO DI AMARE BRAD”

Nuovi dettagli emersi recentemente, alcuni dei quali rivelati da una fonte vicina alle parti interessate, farebbero pensare che l'idea di un ritorno di fiamma tra Brad Pitt e Jennifer Aniston sia davvero un'ipotesi realistica.

I fan della coppia non hanno mai smesso di tifare per i "Braniston". Poi quell'incontro nel backstage degli Screen Actors Guild ha fatto sognare tutti, con lui che le ha trattenuto delicatamente (e confidenzialmente) il polso e lei che gli ha appoggiato la mano al petto.

Ma le nuove rivelazioni potrebbero far capitolare anche i più scettici. Alcuni amici dei due attori, infatti, avrebbero iniziato a confermare che tra i due qualcosa c'è e che Brad e Jen si sarebbero già incontrati (almeno) cinque volte in gran segreto prima di quell'incontro ufficiale che tutti conosciamo. Una volta anche a casa di lei, a Bel Air, durante le vacanze di Natale.

E non è tutto. Un amico della Aniston avrebbe dichiarato al Mirror: «Credo che Jennifer non abbia mai smesso di amare Brad, anche se lui le ha spezzato il cuore quando l’ha lasciata per Angelina Jolie. Ci è voluto molto tempo, ma lei lo ha perdonato per tutto quello che le ha fatto e il perdono ha avuto un ruolo fondamentale per riuscire ad andare avanti».

