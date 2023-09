ORA LA CONFESSIONE DI SONIA CHE SPIEGA ANCHE IL MOTIVO PER CUI NEL VIDEO NON AMMISERO LA SEPARAZIONE - MORALE DELLA FAVA: DAGOSPIA AVEVA RAGIONE, LORO TORTO. A CHI TOCCA, NUN SE ‘NGRUGNA! VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Ieri, Canale 5, ore 18. A Verissimo si parla della separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. La conduttrice Silvia Toffanin dice : “La separazione con serenità è la cosa più bella da augurare a una coppia…” Bruganelli : “ Guardi il tuo funerale non essendo morta.”

Quando la conduttrice ha chiesto se ci sono di mezzo gli avvocati, l’ex moglie di Bonolis non ha voluto rispondere: “Di questo preferirei non parlarne, dico solo che ci stiamo separando. Non sono cose che mi fa piacere far sapere. Se vado dall’avvocato o non vado dall’avvocato, se abbiamo la separazione o la comunione dei beni. Sono cose che non voglio far sapere. Non sono cose importanti a oggi. A oggi è importante che ci si rispetti reciprocamente”.

E poi: “Paolo è un uomo moderno, è una persona libera che mi ha insegnato la libertà. Io e lui insieme siamo più liberi che separati. Ci possiamo separare da un corpo ma non da un’anima, Paolo è sempre accanto a me…Siamo amicissimi e confidenti. Se ci rinnamoreremo? Chi può dirlo, non ci sono ostacoli. In questo momento ci stiamo ristudiando da separati. io non ho un nuovo compagno e lui non ha una nuova compagna…Abbiamo detto che ci siamo separati per proteggere i nostri figli…”

E infine, dopo l’interminabile intervista, conclude spiegando perché definì Dagospia (che non viene citato) un sito di fregnacce: “Eravamo alle Maldive io e Paolo per parlare della nostra separazione (eh certo, a Roma non si poteva fare!) e i nostri figli e le nostre mamme non sapevano niente e quello è stato l’unico modo per tranquillizzare tutti e mandare i nostri figli a scuola il giorno dopo“.

Incalzata da Silvia Toffanin che le dice : “Qui da noi avevi smentito”, Bruganelli risponde parlando del famoso video : “Non smentiamo e non confermiamo però quando sarà vogliamo assumerci noi il diritto di dire quello che sta succedendo.. quando è uscita questa bomba (pubblicata appunto da Dagospia, ndr) ci siamo messi Paolo con la sua ironia e io.. per tutelare i nostri figli…”

