Luca Dondoni per “la Stampa”

Christian Bugatti, così come è intitolato il nuovo album dove è contenuto anche il singolo Sincero in duetto con Morgan, è il vero nome di Bugo. L' artista, nelle 72 ore dopo la fuga dall' Ariston, racconta di aver dovuto sopportare «una pressione psicologica, mediatica e morale inenarrabile. L' aver lasciato Morgan sul palco è stato un gesto epocale, mai successo nella storia della kermesse, ma le reazioni sono state durissime».

Bugo, come sta metabolizzando il contraccolpo di questa brutta vicenda?

«Sono ancora turbato perché la conferenza stampa di Sanremo di sabato dove ho voluto spiegare a caldo le mie ragioni, è stata una delle esperienze più difficili della mia vita. Ero partito per l' avventura sanremese con una felicità assoluta e l' avventura si è trasformata in un incubo. Ho il telefono che bolle per le chiamate di gente che vuole chiedere, sapere, ma sono confuso. Morgan poi va ospite in programmi tv e spara a zero su di me. Spero che questa bufera passi presto perché sono devastato».

Si riferisce all' ospitata di Morgan della scorsa domenica sera dove Vittorio Sgarbi le ha dato del cocainomane?

«Ma poi ha ritrattato e si è scusato; è giusto che l' abbia fatto perché si è reso conto che rischiava legalmente. Ma sono cose che si dicono? Ho 46 anni, sono sposato e ho un bimbo e quando si apre la bocca bisogna essere responsabili. Io non ho mai offeso Morgan, figuriamoci se mi occupo di un signore che lo spalleggia parlando di cose che non esistono. Sono frasi che si commentano da sole».

L' arrabbiatura di Morgan è esplosa perché secondo lui, nella serata delle cover lei avrebbe massacrato la canzone di Endrigo.

«Sono arrivato alla serata cover senza aver mai provato. Come potevo cantare bene in quelle condizioni?»

Morgan ha detto anche che lei dovrebbe essere felice: «Bugo ora esiste perché l' ho fatto esistere io»

«Esisto perché mi hanno creato mia madre e mio padre e chi mi conosce sa che non sono uno che replica a frasi provocatorie con un' altra provocazione. Sono frasi assurde e non vorrei aggiungere altro. Mi dispiace perché io a Morgan volevo e continuo a volere bene».

Il lettore non può immaginare il tono con cui risponde ma se lo faccia dire, è di una tenerezza quasi commovente.

«Me lo dicono in tanti ma sono fatto così e ho i miei valori che manterrò per sempre».

Cosa pensa della teoria secondo cui la querelle è stata una messinscena per lanciare lei e rilanciare Morgan?

«Se fosse così vorrei l' Oscar per la migliore interpretazione. Certo mi rendo conto che, pur senza aver architettato nulla, è stata la tempesta perfetta. Adesso la mia etichetta, la Mescal, dovrà pagare delle penali e ci saranno conseguenze economiche che non so quantificare ma non si parla di pochi euro. E' tutto talmente incredibile che posso capire chi pensa al complotto: una bomba atomica come questa è incredibile. Speriamo che almeno serva a far conoscere la mia musica, l' artista che sono stato e sono, compreso tutto il lavoro dietro il nuovo album».

Synth pop Anni 80 e non solo.

«Con Simone Bertolotti e Andrea Bonomo che hanno prodotto l' album ho lavorato sodo per un anno e mezzo. Ci sono pezzi come Fuori dal Mondo totalmente Anni 60 o Stupido Re, battistiano, quasi prog».

La vedremo dal vivo?

«Partirò il 5 marzo dall' Hiroshima Mon Amour di Torino e poi altre sei date in Italia. Vivo per cantare davanti al pubblico e, ora, per scacciare i fantasmi di quel che è successo

