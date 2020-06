LA BUONA “NOVELLA” - CHE ROTTURA DI BELIN LA ROTTURA BELEN E DE MARTINO – LE COPPIE DI "TEMPTATION" - SALVINI PER SFIDARE SALA A MILANO VUOLE IL CONSIGLIERE REGIONALE SENNA - PARE CHE CECILIA RODRIGUEZ. ASPETTI UN FIGLIO DA IGNAZIO MOSER E ANCHE MELISSA SATTA SIA IN DOLCE ATTESA - MORGAN E GLI ANEDDOTI DI UNA VACANZA IN RUSSIA DIECI ANNI FA CON LA SUA FIDANZATA DI ALLORA…

Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

In tanti fantasticavano addirittura sull'arrivo di un secondo figlio, ma la telenovela tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino é finita per la seconda volta pare a causa dei comportamenti un pò troppo libertini di lui. Belen é in un periodo difficile, un pò oscuro e vuole avere vicino solo pochi amici.

Uno in particolare: Mattia Ferrari che si vede spesso nei video della showgirl, conduttrice e attrice su Instagram. Lo si vede mentre gioca con Santiago, figlio di Belen e di Stefano. . Mattia é un giovane imprenditore, 27 anni,fondatore della Arnold Creatice Communications, agenzia di comunicazione e marketing digitale che fornisce servizi e consulenze nel settore social media. Tra i due però non ci sarebbe la possibilità di un amore in quanto, come dichiarato dalla stessa Belen, pare che Mattia abbia altri gusti.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Valeria e Ciavy, Annamaria e Antonio, Sofia e Alessandro, Anna e Andrea:sono le sei coppie ufficiali di Temptation Island, che riparte su Canale 5 il 2 luglio prossimo senza fare troppe distinzioni tra vip e nip.Un consiglio: invitate Sylvie Bubamba, ex di Pietro Delle Piane, in coppia con qualcuno. Sarebbero scintille....

"Non si può sempre fare l'amore...allora cosa si fà: beh...si impara a memoria la Divina Commedia!". Così Morgan, concludendo il primo Cenacolo organizzato da Arturo Artom dopo la riapertura. L'artista si è divertito a raccontare gli aneddoti di una vacanza in Russia dieci anni fa con la sua fidandata di allora. Poi si è buttato nella recitazione di "Paolo e Francesca".

Solito grande mix tra arte ed impresa ospiti di William Fabbro, leader nei servizi di ristorazione nell'incredibile cornice di Palazzo Cusani Tra gli altri Massimiliano Di Silvestre, Domenico Piraina, Massimo Dal Checco di Assolombarda, Simone Dattoli e Marco Nocivelli.

Per il centrosinistra milanese Giuseppe Sala, attuale sindaco di Milano, sarebbe il candidato ideale anche per le elezioni amministrative del 2021. Lui però deciderà dopo l'estate. Vuole riflettere, vole pensare se ha energia a sufficenza. Il leader della lega Matteo Salvini, invece, avrebbe già le idee chiare sul candidato:si tratta del consigliere regionale Gianmarco Senna. Ricordiamo che l'assessore regionale del Welfare Giulio Gallera non ha accettato. Si sono candidati come sindaco di Milano con liste proprie anche Gianni Cafaro e Paolo Polli.

Giorgio Alfieri, uno dei tronisti più noti di "Uomini e Donne" si é innamorato di Silvia Corrias, altro volto legato a Maria De Filippi.e ex moglie dell'ex tronista Lucas Peracchi che é ora legato, tra alti e bassi, a Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger. E' stato proprio Alfieri a ufficializzare la storia con un post su Instagram.

"Uomini e Donne over":pare che l'onnipresente Gemma Galgani abbia qualche dubbio sulla relazione con il giovane Nicola Vivarelli, suo corteggiatore. La dama dalla non più verde età non pare convinta del suo toy boy e pensa che questa conoscenza non possa proseguire a lungo. Lui si allarga troppo e lei frena...

A Milano sulla Terrazza del Circolo Svizzero si è svolta la cena per la serata di chiusura del Lions Club Milano ai Cenacoli per l'anno 2019/2020.A Daniela Javarone, Presidente del Club Amici della Lirica, madrina dell' associazione dei City Angels e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Milano, è stato conferito da Buby Bernardini il Premio " Leone d'Argento " per essersi quest' anno distinta particolarmente per l'impegno profuso nel sociale".

Pare proprio che Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, aspetti un figlio da Iganzio Moser. Ricordiamo che i due si sono conosciuti nella casa del "Grande Fratello Vip" dove hanno dato scandalo. A confermarlo sarebbe stato Il padre di lui ovvero il grande ciclista Francesco Moser. Pare che anche Melissa Satta sia in dolge attesa per la gioia del suo ritrovato Boateng.

Giulia De Lellis ha sempre dichiarato di volere un figlio, ma per ora é una buona mamma per il suo cagnolino Tommy, uno Spitz di Pomerania: Da poco é entrato nella vita dell'influencer e tuttologa, ma già le ha dato dei problemi che lei ha condiviso con i suoi fan di Instagram: il piccolo ha avuto mal di pancia.....

Elena Morali e Luigi Maria Favoloso, ex di Nina Moric, si sono sposati? Oltre a apparire in tv continuamente hanno avuto tempo anche per il matrimonio? Ma no. Tutto nasce da una foto postata dal ragazzo in cui dice: "La verità é una,ti sposerei in ogni angolo del mondo, ed é quello che farò". Vabbé, si preparano a riapparire sul piccolo schermo a settembre e qualcosa bisogna pur inventare...

Niccolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e di Simona Ventura, si è fidanzato con la youtuber Valeficent: i due si sono conosciuti grazie al programma "Il Collegio off" dedicato ai commenti sul fortunato programma di Rai Due "Il Collegio". Si dice che la Ventura l'abbia già conosciuta e abbia approvato la liason.

L'improbabile coppia si mostra persino troppo, tanto che in molti hanno dubbi sia veritiera. E ci sono delle prove: l'attore é stato visto uscire più volte dalla casa di un'altra ragazza che divide l'appartamento con un truccatore gay. Ma é interessato alla ragazza o al truccatore?

