LA BUONA “NOVELLA” - CHI È LA GIOVANE ATTRICE CON UN COMPAGNO GAY (CHE NON SI VEDE MAI) E UN FIGLIO, CHE HA PERSO LA TESTA PER UNA COLLEGA DIVENTATA FAMOSA GRAZIE A UN LIBRO NON SCRITTO DA LEI? – IL VIDEO DI ROMINA FALCONI PIENO DI ALLUSIONI E METAFORE SESSUALI CON TRENTALANCE – TERESA LANGELLA CRITICATA PER LA SUPER VACANZA DI LUSSO ALLE MALDIVE

Ivan Rota per “Novella 2000”

Chi è la giovane attrice con un compagno gay (che non si vede mai) e un figlio, che ha perso la testa per una collega diventata famosa grazie a un libro non scritto da lei?

ROMINA IRACONDA CON TRENTALANCE

La notizia di cronaca ha creato clamore a inizio settimana: un'iraconda fidanzata, per vendetta ha tappezzato Milano e i social network con volantini e affissioni contro il proprio compagno fedigrafo. In realtà si è rivelata un'installazione creativa e un'azione promozionale della cantautrice Romina Falconi, in occasione dell'uscita del nuovo video del singolo “Ringrazia che sono una signora”, brano contenuto nel suo secondo album, “Biondologia”.

L'ironico videoclip musicale, diretto da Luana Corino e con la grafica di Immanuel Casto, è florido di allusioni e metafore sessuali. Non a caso tra i protagonisti c'è anche l'ex attore e divo del Porno, Franco Trentalance che non disdegna incursioni nei video di artisti e creativi digital come Fabio Rovazzi, al gruppo di youtuber iPantellas.

Teresa Langella reagisce alle critiche

Teresa Langella è stata sommersa dalle critiche. La sua colpa? L’ostentazione del lusso durante la vacanza che ha trascorso alle Maldive, come ha scoperto Fabiano Minacci. Tra le tante critiche c’era anche quella della tronista Mara Fasone. Teresa però non è stata in silenzio e ha risposto in modo forte: «C’è chi le vacanze, le bollette, la casa, se le paga da sola e chi spera che qualche agenzia, che da un anno a questa parte supplica per darle lavoro. Prova a brillare da sola». La Fasone è tornata all’attacco e ha minacciato di denunciare la ex collega per diffamazione.

PFM canta Fabrizio De Andrè

PFM – Premiata Forneria Marconi dopo i tantissimi sold out registrati in tutta Italia torna a febbraio per le nuove date del tour Pfm canta De André - Anniversary. A impreziosire le serate ci sarà anche la videoproiezione delle fotografie storiche di Guido Harari che ritraggono la band insieme all’amico. Un anno ricco anche di premi e riconoscimenti, per il gruppo, tra cui il Premio Nazionale Franco Enriquez, il Premio Miglior Tour (Rock targato Italia), il Premio Pierangelo Bertoli “Italia d’oro”. La rivista inglese Prog UK ha anche nominato Franz Di Cioccio, unico musicista del mondo latino, tra le 100 icone della “musica che hanno cambiato il nostro mondo”.

DALLE MALDIVE A MILANO

Il genio non va in vacanza: un gruppo di imprenditori ha trascorso una serata in riva al mare raccontando il proprio vissuto al Resort Maldives, unico investimento fuori dall'Europa di Bulgari. A raccontarsi, Matteo Zoppas , Pierfrancesco Favino ,Vincenzo Novari, Paolo Fiorelli e Agron Shehaj che, partito dall'Albania su un barcone, si laurea e diventa prima leader nel settore dei call center e poi nel digiatal. Subito dopo, altra serata a Milano a casa di Maria Cristina Giacomelli : si sono raccontati l'assessore alla cultura Filippo Del Corno che dedica il 2020 ai Talenti delle Donne invitando i musei a dar precedenza all'universo femminile, Morgan che haa nalizzato una canzone di De André, Simona Belli, Piercarla Delpiano, presidente della Fondazione Stelline,la responsabile Unicef Arianna De Leo, il direttore de Il Giorno Sandro Neri e Massimo Gianolli col suo Amarone Collina dei Ciliegi e Umberta Beretta.

KnowMI: Milano incontra il mondo

Quest’anno il progetto organizzato da Giovanni Bozzetti KnowMI ha come obiettivo quello di mostrare la multiculturalità di Milano, città con più delegazioni diplomatiche nel mondo, culla nel 2015 dell’Expo e sede delle Olimpiadi invernali nel 2026, confermandosi come la città più internazionale d’Italia. L’ultimo evento di KnowMI, alla Sala delle Colonne del Museo della Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci”, ha visto presenti rappresentanti delle istituzioni, quali Ricardo Duarte, Alan Rizzi, Filippo Del Corno (assessore alla Cultura del Comune di Milano), Livia Pomodoro, Simonpaolo Buongiardino e Fiorenzo Galli. Presenti anche gli artisti Michelangelo Pistoletto e Angelo Savarese con la loro straordinaria opera La Bandiera del Mondo 1+1=3 e la violinista Saule Kilaite.

Alex Pacifico agente premiatissimo

Un periodo denso di soddisfazioni e di realizzazioni per Alex Pacifico, uno degli agenti di spettacolo più lanciati e apprezzati del momento. ll Premio Eccellenze come miglior talent-scout e manager quest’anno, non a caso, è stato assegnato proprio ad Alex, molto noto nello showbiz per la sua preparazione e disinvoltura. Pacifico non solo ha formato artisticamente molti personaggi oggi noti, ma ha anche favorito un vero rilancio per molti di loro recuperandone la carriera e innalzandone di nuovo il talento. Un riconoscimento meritato, dunque, quello del Premio Eccellenze, frutto di un lavoro serio e professionale iniziato con la politica dei piccoli passi.

TUTTI AL COR PER TINGS MAGAZINE

Al COR MILANO di Marco Mongardini ed Elena Nitas, si è tenuto il TINGS MAGAZINE Party. Oltre 400 persone hanno varcato la soglia del locale che ha ospitato l'evento e si sono divertite, presenziando ad uno dei party più esclusivi della fashion week men. Vesti e salutati il Cav. Mario Boselli, Daniela Javarone, Andrea Bertolucci, Ottavio Fabbri (Artista e figlio del fondatore della Fabbri Editori), diplomatici come il Console Generale dell'Egitto Amb. Inhab Aboiserie, celebrities come la top model Barbara Pavin e l'attore Dylan Sprouse, imprenditori, agenti e manager, influencers, tik tokers nazionali ed internazionali tra i più famosi al mondo come Loren Gray che ha quasi 38 milioni di followers.

PIGNETO ART FESTIVAL

Successo per la prima edizione del Pigneto Art Festival. Nel quartiere romano da sempre punto di ritrovo per artisti, si è svolta la prima edizione del Festival delle arti. Un'iniziativa presentata dal conduttore Tv Anthony Peth. Tanti i personaggi dello spettacolo che si sono fatti notare, fra un premiazione e l'altra, grande tributo per la carriera al compositore e musicista Claudio Simonetti, accompagnato dalla press agent Lisa Bernardini, che è stato premiato dal giovane attore Francesco Butteri. La serata è proseguita nel noto ristorante DaLodi, accolti dal padrone di casa Vittorio Cesarini, ospiti e stampa presi per la gola con eccellenze enogastronomiche scelte per l'occasione.

TUTTI DA ORO

Festa di compleanno per Grazia Lamera in uno dei ristoranti più gettonati della movida milanese, Oro Restaurant ai Bastioni di Porta Volta 5. Antipasti di pesce, tortino di melanzane, paccheri e torta al cioccolato con tanto di “bombe” scopittanti innaffiata da champagne. Ottima cucina e musica con DJ set per i convenuti.

Tra questi Daniela Iavarone , Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 , con la moglie stilista Betta Guerreri, Lella Termini, l’imprenditore Giovanni Bozzetti con la moglie Ludmila Voronkina, Elio Messi, Nicola e Gina Cherubini , Davide Bertellini, Paola Boscolo, Federico Guiscardo e Andrea Arienti

