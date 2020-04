LA BUONA “NOVELLA” - COSTANTINO DELLA GHERARDESCA A MAX GIUSTI: "FATICOSA LA CINA? MA COME? SEI STATO 6 ANNI CON SELVAGGIA LUCARELLI, COSA VUOI CHE SIA LA CINA!" – LA DE LELLIS, RIMESSASI CON DAMANTE, SI SCATENA CONTRO I SUOI EX - RIHANNA VUOLE DIVENTARE MAMMA, LA RICETTA DELLA “MALGY”

Ivan Rota per Novella2000 – www.novella2000.it

selvaggia giusti

Da Fellini agli uccelli. Inarrestabile Sandra Milo che per il suo esordio sui social si é occupata di un argomento "importante": il cannibalismo tra volatili, ovvero uccello mangia uccello. Il video é diventato virale. Chi l'ha consigliata é un genio.

Cristiano Malgioglio, in questo difficile momento, come tutti,non sa più cosa fare: una ne fa, cento ne pensa (ultimo suo piatto gli "uccellini scappati", un piatto di involtini tipicamente bergamasco). Ci da la ricetta:" in una fetta di carne adagiate una fetta di prosciutto, una di formaggio, salvia, arrotolate a fate rosolare."

"Mi sembra che la società faccia di tutto per farmi sentire sbagliata. Diminuiscono il tuo valore di madre, se non c’è un padre nella vita dei tuoi bambini. Ma l’unica cosa che conta è la felicità, è questa la cosa più importante affinché ci sia un rapporto sano tra un genitore e un figlio. È questa l’unica cosa che serve per crescere veramente un bambino: l’amore". Come mi vedo tra 10 anni? Con 3 o 4 figli. Di nuovo single dopo l’addio a Hassan Jameel, Rihanna ha ribadito di voler diventare mamma. Non una volta, ma almeno 3, possibilmente entro il 2030. Anche da sola.

sandra milo

Tra i giovani attori hollywoodiani più sottovalutati degli ultimi anni c'é il bellissimo Ansel Elgort. Attesissimo, a Natale, con il West Side Story firmato Steven Spielberg. Il grande regista stravede per lui che pubblica su Instagram sue foto in stato di eccitazione che fanno impazzire i fan.

Beautiful ai tempi del Coronavirus. “Sappiamo che è un momento folle, siamo tutti sopraffatti. Ma non siete soli, siamo tutti connessi! Restate forti fan di Beautiful”, firmato Katherine Kelly Lang, ovvero la Brooke Logan della longeva serie che, dopo decenni, é stata bloccata proprio a causa della pandemia.

sandra milo foto di bacco (4)

Nessun ritorno di fiamma per Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini di Uomini e Donne A smentire questa notizia ci pensa proprio l’ex tronista di Uomini e Donne. Un suo commento su Instagram, infatti, toglie ogni speranza ai fan. In questi giorni, il pubblico che li ama sperava di poterli vedere tornare a formare una coppia. Ma ormai le loro strade si sono divise.

Lorenzo Riccardi e Claudia hanno fatto una diretta su Instagram con Gianni Sperti e i gossip s su Uomini e Donne non si sono fatti mancare. Hanno parlato un po’ di tutto, dei tempi del trono fino a come trascorrono la quarantena. Lorenzo e Gianni ormai sono colleghi, visto che il primo è diventato opinionista da qualche mese al Trono Classico. Hanno anche risposto alle domande dei fan. Lorenzo Riccardi si auspica che tornino gli amori veri? Ma coa avrà voluto dire?

giulia de lellis

Durante una puntata di "Pechino Express", Max Giusti ha parlato con Costantino della Gherardesca della relazione che ha avuto con Selvaggia Lucarelli. Non tutti lo sapevano, ma soprattutto non si sapeva che la liason fosse durata sei anni.

Nasce “Be**pArt”, una call aperta a tutti gli artisti, artigiani e creativi, per la realizzazione della mostra d’arte collettiva più grande al mondo, che sarà organizzata entro la fine dell’anno 2020. Con l'obiettivo, magari di conquistare un nuovo Guinness World Record. Per partecipare è necessario effettuare l'iscrizione inviando via mail il modulo firmato con una fotocopia del documento, oltre a far pervenire in Atelier Montez le 30 opere in conto vendita entro e non oltre il 31 maggio 2020.“It will be ok” uniti a sostegno della protezione civile.

rihanna 1

Se non ci fosse, dovremmo inventarla: in questo periodo di quarantena, Giulia De Lellis ci ha regalato uno sprazzo di gossip che, nonostante la critichino, ha scatenato tutti. Rimessasi con Andrea Damante che le aveva fatto le corna (al fatto la "tuttologa" aveva dedicato un libro diventato best seller) se la prende con i suoi ex. E'scatenata su Instagram, ma in molti dicono che il ritorno di fiamma con il suo ex serva solo a mantenere interesse mediatico....

rihanna 2

Iniziativa di Moa Concept, azienda tessile e calzaturiera, in prima linea per l’emergenza Covid 19. Belle le t-shirt, disegnate da Andrea Crespi, con una miriade di cuoricini rossi che compongono la nostra Italia. Tanti i personaggi famosi a favore della causa : “Justine Matera, Luigi Mario Favoloso, Emanuela Foliero, Marco Bonetto, Gabriele Ardemagni, Eliana Michelazzo, Michele di Tommaso, Bianca Luna Santoro, Andrea Fratellini e Zio Tore, Max Pieriboni, Francesca Cheyenne, Francesca Cipriani, Nadia Bengala, Angelo Sanzio, Cecilia Gayle, Patrizia Rossetti, Giancarlo Giavardi. Parterre di testimonial capitanato e diretto da Lorella Maselli. Il ricavato della vendita è devoluto alla protezione civile a sostegno dell’emergenza Covid 19.

cristiano malgioglio

Per lei questo periodo é come un altro: l'attrice,un tempo regina della vita mondana, si é da tempo ritirata per amore nella foresta: aria pura e cavalcate nella natura, ma c'é chi dice che sia stata plagiata...

federico fellini giulietta masina sandra milo domenica in 2 SANDRA MILO

costantino della gherardesca

cristiano malgioglio