Ivan Rota per “Novella 2000”

Si dice che Al Bano Carrisi discuta spesso con la sua adorata Loredana Lecciso. Al centro delle discussioni, l'hobby della compagna: il, diciamo, bricolage. Passa il tempo a comprate viti, vernici e vari orpelli per fare lavori in casa. Praticamente, la Lecciso, s'inventa imbianchino, fabbro, idraulico e quan'altro e il cantante non ha pace.

Grimes, che il 4 maggio ha accolto il primo figlio, un maschio, con il compagno Elon Musk, fondatore di Tesla, è una delle protagoniste del numero di maggio di Vogue Italia. Il fotografo Ryan McGinley l’ha ritratta in un servizio che la vede, al nono mese di gravidanza, immersa in una California dai contorni insolitamente gotici. Accompagna gli scatti un’intervista, in cui la 32enne Claire Boucher, attivista per l’ambiente e tecno-femminista, parla di identità digitale, maternità, tecnologia e moda e immagina il futuro post coronavirus.

Irama é famoso non solo per le sue canzoni, ma anche per le sue conquiste. Pare che ora abbia una liason con Gaia Gozzi, la vincitrice dell'ultima edizione di Amici. I follower della giovane hanno notato che il cantante ha iniziato a seguirla su Instagram. Il fatto ha interessato i più. Qualche anno fa era legato alla "tuttologa" Giulia De Lellis. Le cose non sono andate bene e si sono lasciati.Poco dopo si é messo con una modella. Nonostante tutto con la De Lellis.c’è un rapporto civile, privo di ogni rancore. Se l’ex corteggiatrice è tornata tra le braccia di Andrea Damante, lui si sta dedicando a questa nuova esperienza. In ogni caso, Gaia e Irama duetteranno insieme.

Nasce da un’idea dell’ Ambasciatore del gusto Anthony Peth il progetto

#italiapiubella a sostegno di tutte le eccellenze italiane che rendono unico il nostro Paese.Ben cento artisti, della musica, del cinema, della danza, del teatro, della moda, del design e del giornalismo, si sono uniti per dare un volto e voce a tutte le piccole,medie e grandi imprese italiane.Mai come ora tutti i settori hanno bisogno di ripartire e quindi “ripartiamo da noi”.Ripartiamo dal Made in Italy. Hanno aderito, tra gi altri, Albano Carrisi, Beppe Convertini, Camilla Nata, Ivana Spagna, Katia Ricciarelli, Maria Grazia Cucinotta, Silvana Giacobini.

Tutti conoscono Angelo Frontoni per le sue foto che sono state testimone della storia del cinema, della moda e del costume ma pochi conoscono il suo lato privato.Era una persona dolce, sensibile e attaccato alla famiglia, chiamato da tutti “Angelino” e poi "il fotografo delle dive". Oggi lo ricorda il nipote Daniele che passò buona parte della sua adolescenza nel suo studio in via dei Monti di Pietralata, Roma,accanto alla pizzeria di famiglia. Angelo era destinato ad entrare nel impresa familiare, ma la sua ambizione non era affatto il forno. È sempre stato un appassionato di fotografia e l’occasione di diventare professionista l’ha avuta nel 1956 con la possibilità di fotografare Gina Lollobrigida.E da qui é iniziato tutto e ora il nipote Daniele lo ricorda nel suo locale dove si respira l'aria della "Dolce Vita".

Tutta la rete impazzita per gli scatti "hot" di Nicola Vivarelli. alias Sirius, alcuni non lasciano spazio all'immaginazione. Ma sono in un'account Instagram di sei anni anni fa dove, tra l'altro si definiva gay. Il suo nuovo profilo é castissimo. Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda lunedì 4 maggio, l'ufficiale della Marina ha mostrato finalmente il suo volto, fra lo stupore degli opinionisti e del parterre femminile. I telespettatori sono rimasti molto incuriositi dall'influencer, sia per la sua giovane età, sia per l'interesse che nutre per una settantenne come Gemma Galgani. Vabbé...

Alfonso Signorini condurrà un nuovo Grande Fratello Vip, a poche settimane dal termine della sua prima esperienza, inizialmente tanto criticata. Ma il direttore di CHI ha vinto la fida a distanza, riuscendoa gestire le enormi difficoltà dell’isolamento totale da Coronavirus, conducendo un reality senza pubblico, con al fianco solo Pupo. Sembra che Mediaset avrebbe deciso di confermare entrambi per un nuovo Grande Fratello Vip, pronto a partire in autunno. Ma allora che fine farà il Grande Fratello Nip di Barbara d’Urso, proprio nel ventennale del reality?

Hanno cambiato decine di domestici e di autisti: nessuno resiste alla loro maleducazione. Trattano i dipendenti a pesci in faccia. Stiamo parlando di un'attrice legata a un potente imprenditore...

