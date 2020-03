LA BUONA “NOVELLA” – NELLA CASA DEL 'GF VIP' ANDREA DENVER TRA PAOLA DI BENEDETTO E ADRIANA VOLPE - A “BALLANDO” OLTRE ALLA CONFERMATA BARBARA BOUCHET, POTREBBERO ESSERCI TRE BONAZZI DA URLO. UNO E’ DANIELE SCARDINA, IL TATUATISSIMO PUGILE FIDANZATO CON DILETTA LEOTTA - RODRIGO ALVES, IL KEN UMANO, É DIVENTATO BARBIE. ORA MANCA SOLO IL CAMBIO DI SESSO…

Ivan Rota per “Novella 2000”

DI BENEDETTO

Come si sa, Rodrigo Alves, il Ken umano, é diventato Barbie. Ora manca solo il cambio di sesso. L'esempio da copiare é per lui Francesca Cipriani. I due sono diventati amici e la "pupa" dà consigli a Rodri (ora si fa chiamare così) sul look e su protesi varie.

VOLPE DENVER

Questa settimana vi presentiamo Simone Zin , classe 1987, nato a Udine. Fino all'età di 22 anni la sua più grande passione erano gli sport estremi e il basket. A 23 anni inizia la sua carriera nel settore della moda partecipando a due concorsi di bellezza ( mr. Friuli , mr Bello d’Italia ) vincendoli entrambi. Da lì a poco si trasferisce a Milano dove inizia a lavorare e con “ELITE”.Tra le sue collaborazioni ci sono aziende molto famose tra cui Dolce e Gabbana , Dsquared, , Diesel , Trussardi. Ma Simone si occupa anche di digital , all’interno della sua azienda crea campagne , gestisce social , advertising, influencer marketing diventando un influencer da più di 90mila follower.Ora potrebbe entrare nel cast di "Ballando con le Stelle".

fede dedica una canzone a paola di benedetto 5

A proposito di "Ballando con le stelle" , nella rosa dei concorrenti, oltre alla confermata Barbara Bouchet, potrebbero esserci tre bonazzi da urlo. Parliamo di Daniele Scardina, il tatuatissimo pugile fidanzato con Diletta Leotta,del pittore Antonio Maria Catalani e dell'attore Gilles Rocca visto in "Distretto di Polizia" e "Don Matteo". Gilles era al Festival di Sanremo come fonico, altra sua attività, ed é stato ospite di numerosi programmi in quanto "testimone" dell'ormai leggendaria lite tra Morgan e Bugo.

gf vip zequila volpe

A quasi un mese dalla fine del Festival di Sanremo 2020, la raffinata canzone di Tosca "Ho amato tutto" non aveva ancora un video. Ma a breve la mancanza verrà finalmente colmata.Ferzan Ozpetek ha infatti diretto il video ufficiale. Una prima immagine ufficiale é stata pubblicata sui social.Una tenda teatrale, rosso fuoco, un microfono, un palco.

barbara alberti pettina paola di benedetto

Presentata a Roma, nel giorno in cui si commemora il terzo anniversario della scomparsa di Pasquale, la prima edizione del Premio Pasquale Squitieri, "Il piacere della libertà": l'appuntamento si svolgerà il 27 novembre 2020 a Roma e premierà i migliori lungometraggi e cortometraggi del cinema italiano. Una rosa di dieci opere per ogni categoria sarà proposta e votata da una giuria di grandi nomi del mondo dello spettacolo come Simona Izzo, Barbara Alberti e Pippo Baudo.L'appuntamento è ideato da Ottavia Fusco Squitieri e promosso da Salvo d'Ortona.

barbara alberti pettina paola di benedetto

Gossip dal "Grande Fratello Vip". Paola di Benedetto, fidanzata del cantante Fede, ha confidato a Teresanna che il padre era felice quando ha lasciato Francesco Monte. Ha inoltre rivelato che quest'ultimo, con un messaggio, le ha chiesto di non parlare di lui all'interno della casa. Fabio Testi e Antonio Zequila hanno paventato che ci sia una forte attrazione tra Paola e Andrea Denver che ormai é al centro dell'attenzione. Adriana Volpe si é detta delusa dalle parole del marito che l'ha accusata di essere troppo intima con Andrea Denver e di non aver gradito l'ormai famoso finto calendario che hanno fatto insieme. A consolarla é arrivato proprio Andrea.

adriana volpe roberto parli

Nell'atmosfera di paura da Corona Virus c'è chi è spaventato e chi cerca di divertirsi. Come la marchesa Daniela del Secco d'Aragona che ha girato un video dove il suo famoso cane Duca George invita tutti gli amici pelosi a uscire di casa senza farsi prendere dal panico. Surreale.

federico rossi paola di benedetto

Anche a "Pechino Express", programma solitamente mai sopra le righe, sono volati insulti: Vera Gemma non si é risparmiata nelle sue esternazioni su Soleil Sorge dandole, in modo più colorito, della poco di buono. E poi, per non farsi mancare niente, ha detto che il suo ideale di bellezza é quello delle trans a cui vuole assomigliare.

adriana volpe

Grazie anche alla verve di Francesca Manzini, "Striscia la Notizia" ha segnato il suo picco stagionale di ascolti. L'imitatrice e ormai conduttrice, lanciata da Piero Chiambretti, é lanciatissima: prima del programma di Antonio Ricci, é stata protagonista di "Amici Celebrities" e del film di Carlo Verdone "Benedetta Follia". L'imitazione che fa di Mara Venier é diventata di culto e la "zia" ride alla grande del suo "doppio".

Brutta avventura per Nina Moric che é caduta nel corridoio di una televisione a causa delle scarpe: il suo stylist personale gliele aveva portate misura quarantuno quando lei calza massimo la quaranta. Per fortuna nessuna conseguenza, solo uno spavento.Niente rispetto a quando vede nei programmi Loredana, l'esagitata mamma del suo ex Luigi Favoloso.

federico rossi paola di benedetto

Tutto vero quello che dice Sylvie Lubamba su Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia che si trova all'interno della casa del "Grande Fratello Vip": siamo testimoni che sono stati in vacanza insieme e che lui cercava notorietà affiancandosi a lei e dichiarandosi nipote del grande attore Carlo Delle Piane, recentemente scomparso. Nessuna prova delle violenze che la showgirl dice di aver subito da lui.

federico rossi paola di benedetto

Centinaia di persone a via dei Frassini in Roma, al Fashion Opening per il nuovo Beauty Salon Empire. Alla corte di Brunilda, nota ed apprezzata consulente d'immagine di numerose star dello spettacolo tra cui Milena Miconi, madrina dell'evento. In splendida forma Stefania Orlando accompagnata dalla giornalista di Rai 3 Mariella Anziano. Non sono mancate poi le dirette della Web star Emilia Clementi insieme all'amica Alessandra Barzaghi di Radio Subasio. La serata è proseguita fino a tarda sera con numerosi ospiti e una torta con crema chantilly.

rodrigo alves

Nonostante il pericolo, la gente non demorde. Festa fetish a casa di un noto conduttore televisivo....

paola di benedetto il sedere di paola di benedetto il sedere di paola di benedetto rodrigo alves 8 rodrigo alves 9 rodrigo alves rodrigo alves rodrigo alves il ken umano diventa donna 2 francesco monte a paola di benedetto rodrigo alves il ken umano diventa donna 5 rodrigo alves il ken umano diventa donna 4 rodrigo alves il ken umano diventa donna 6 rodrigo alves il ken umano diventa donna 3 paola di benedetto e le rose di francesco monte rodrigo alves il ken umano diventa donna 1 daniele scardina king toretto 13 daniele scardina king toretto daniele scardina king toretto daniele scardina king toretto 11 diletta leotta daniele scardina daniele scardina king toretto DILETTA LEOTTA KING TORETTO SCARDINA matteo gentili paola di benedetto Paola Di Benedetto paola di benedetto francesco monte paola di benedetto francesco monte smucina paola di benedetto matteo gentili paola di benedetto Paola Di Benedetto paola di benedetto paola di benedetto con decollete in vista paola di benedetto con il suo ex matteo paola di benedetto bacia bianca atzei paola di benedetto