LA BUONA “NOVELLA” – BELEN TRISTE SENZA STEFANO DE MARTINO? UN FAN LE SCRIVE: “I TUOI OCCHI PARLANO, TI MANCA MOLTO E SI VEDE”, LA RISPOSTA: “MA CHI? I MIEI OCCHI RIDONO!” - COSA SONO QUELLE MACCHIE SUL VISO DI PATRIZIA DE BLANK? A "POMERIGGIO CINQUE" AVEVA RACCONTATO DI QUELLA MALATTIA CHE L’AVEVA COLPITA NEL 2018 E CHE AVEVA MESSO A RISCHIO LA SUA VITA… - CONTINUA LA FAIDA TRA TINA CIPOLLARI E GEMMA GALGANI…

Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

belen

Si é parlato di sette, Lucifero e malattie a “Dursolandia”. Come tutti sanno, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, un tempo fidanzati, hanno detto al Grande Fratello Vip di essere stati vittime di una setta che aveva procurato loro instabilità e problemi di relazione a causa del “capo” chiamato Lucifero e Adua ha parlato addirittura di un suicidio. Gli addetti al settore hanno capito tutto. Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque ha detto che giá un famoso personaggio le aveva confidato le identiche cose senza logicamente farne il nome.

festa di compleanno di belen 39

In una recente conversazione al GF Vip hanno discusso sul periodo successivo alla loro separazione. Morra ha parlato del brutto incidente per il quale stava perdendo la vita a causa di un’emorragia Intercranica. Adua lo voleva andare a trovarle in ospedale, ma Lucifero non glielo ha permesso. Il suo ex le ha poi detto che è meglio non parlare più di queste cose. Ma é il GfVip o Quarto Grado?

festa di compleanno di belen 30

Irama che canta a un banchetto di nozze? La sposa si chiama Jolanda Fanti . Per chi sapesse poco del cantante, il suo nome d’arte è Irama, trionfatore di questa estate, ma in realtà lui si chiama Filippo Maria Fanti . Infatti Jolanda é sua sorella . Tra i due c’è sempre stato un fantastico legame. Irama per sua sorella ha deciso di cantare alle nozze e dal video si evince l’emozione che traspare dagli occhi dell’amata sorella.

belen stefano de martino

Sorprendentemente, Jessica e Davide hanno chiuso la parentesi nella trasmissione Uomini e Donne di Canale 5 condotta da Maria De Filippi dichiarando di piacersi . Un colpo di scena talmente inatteso che la redazione non aveva nemmeno preparato la tradizionale cascata di petali . Adesso una fetta di telespettatori crede i due si conoscessero già. Eh già...

belen

Sfilata con parterre de roi a Milano per la stilista brasiliana Daniela De Souza con la supervisione di Daniela Javarone. Sulla gigantesca terrazza di Cesarina Ferruzzi, si sono visti il compagno della stilista, Alexander Pereira, per anni sovrintendete alla Scala e ora a capo del Maggio Fiorentino, il tenore Vittorio Grigolo, Marta Brivio Sforza, Gianmarco Senna, candidato sindaco di Milano, Marinella Di Capua. Solo settanta invita causa Covid. A deliziare gli astanti, il violinista nuovo enfant prodige Leonardo Moretti, in attesa di Zubin Mehta, con un cocktail del Parioli by Francesca Leggieri. L’intero incasso della serata è stato devoluto ai City Angels che si occupano di aiutare i senzatetto.

antonino spinalbese 4

Fausto Leali parla dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip:”Ho sbagliato perché il termine che ho usato, ‘negro’, è ormai considerato offensivo. Ma la verità è che io ho passato talmente tanto tempo con musicisti afroamericani con i quali ho sempre scherzato utilizzando quel termine come fossi uno di loro. Con Enock avevamo intrapreso un bellissimo rapporto. Giocavamo e scherzavamo spesso insieme. Comunque, io ho infranto involontariamente il regolamento ed accetto il verdetto. Pure di buon grado perché sono contento di tornare da mia moglie e dal resto della mia famiglia. Ma non si dica che Fausto LEALI è razzista perché è un’eresia.”

antonino spinalbese 5

Si dice che Belen Rodriguez sia triste senza Stefano Di Martino anche se poche sere fa è stata vista spensierata al ristorante milanese “La Briciola” con il nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. Molti fan continuano però a chiederle come sta andando la sua vita. Ad un post in cui ringrazia la sua famiglia in occasione del suo compleanno, un internauta le ha scritto: “ Buon compleanno, ma i tuoi occhi parlano. Lui ti manca molto e si vede“...

Nicoletta Mantovani e Alberto Tinarelli si sono sposati il 20 settembre 2020. Le nozze sono state celebrate nella chiesa di Sant’Antonio da Padova che tutti chiamano Antoniano. La sposa era raggiante in un vestito color ghiaccio abbinato a quello di sua figlia Alice. Una sua amica in un post dice che Luciano Pavarotti dal cielo sarà contento di questo evento...

belen 1

Continua la faida tra Tina Cipollari che ora dice della collega Gemma Galgani: “ è una donna antipatica, arrogante. Una donna che rinfaccia agli uomini che frequenta le confessioni che le sono state fatte in privato. Usa i loro segreti, le loro debolezze, per ricattarli e li spiattella in privato, quando la storia non va, quindi non sono affatto sicura che con questo modo di fare possa trovare l’amore. Credo che un chirurgo plastico possa sistemare un viso segnato dal tempo, possa ridare tono a labbra, seno, lavorare su un ventre sporgente ma purtroppo non può cambiare il carattere di una persona”. La guerra continua...

Ma cosa sono quelle macchie sul viso di Patrizia De Blank? E’ stata invitata un po’ di tempo fa a Pomeriggio Cinque e aveva raccontato della malattia che l’aveva colpita nel 2018 e che aveva messo a rischio la sua vita: la dacriocistite, che le ha procurato anche le inestetiche macchie.

L'evento più atteso della settimana milanese é organizzato da Vogue Italia in onore di Redemption. Una storia di stile, musica e responsabilità sociale. Redemption non è solo un marchio di moda come tanti altri. E’ un brand di lusso con una visione filantropica che ha costruito il suo successo attorno a valori etici e solidali. Unendo creazioni avant-garde, sostenibilità e charity. Bebe Moratti, figlio di Letizia Moratti, ha posto le basi per una moda nuova e "sociale".

scazzo gemma galgani e tina cipollari 5

“ Nella mia precedente relazione e in quelle di altre ragazze che conosco molto bene non si è fatta problemi a mettersi in mezzo…” Con questo post Sara Croce si é scagliata contro l’attuale tronista di Uomini e Donne senza farne il nome, ma tutti hanno subito capito che il riferimento dell’ ex fidanzata di Andrea Damante fosse diretto a Sophie Codegoni. Quest’ultima aveva dichiarato di non volersi intromettere tra la conoscenza dell’altra tronista Jessica Antonini insieme a Davide Lo Russo e invece...

I Nations Award 2020 a Taormina. L’evento realizzato sotto la direzione artistica di Tiziana Rocca si è svolto al Teatro Greco di Taormina. Tra i premiati Abel Ferrara, Jean Sorel, Sandra Milo, Gloria Guida, Fabio Troiano e Anna Safroncik.

scazzo gemma galgani e tina cipollari 3

Crystal Couture Milano ha realizzato i bracciali e gli iconici premi-scultura di cristallo per la cerimonia di premiazione.

Si può passare da Tinto Brass a Eduardo De Filippo? Si é Anna Ammirati l’ha fatto. Nel 1997 é stata la leggendaria Monella nel film di Brass . La scena iniziale del film con lei scosciata rimane di culto . Recentemente il suo debutto come regista con il suo spettacolo Napsound tratto dalle poesie di Eduardo De Filippo e Raffaele Viviani in versione elettronica.

scazzo gemma galgani e tina cipollari 1

patrizia de blanck

Moda a Milano ai tempi del Covid. Prada svelerà in formato digitale l a collezione a 4 mani di Miuccia Prada e Raf Simons cui seguirà un talk tra i due creativi. C’è attesa anche per la sfilata di Blumarine che vedrà anche l’esordio di Nicola Brognano al timone creativo. Rientrano in calendario anche Tommaso Aquilano e Roberto Rimondi con la nuova label shi.Rt . Valentino ha scelto Milano anziché Parigi per questa stagione, lo show ideato dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli è in calendario domenica. La sfilata di Giorgio Armani sarà trasmessa anche in diretta televisiva su La7 , quella di Elisabetta Franchi andrà in onda su La5. Bikkembergs presenterà la sua prima collezione di gioielli, Laura Biagiotti festeggerà il 55esimo anniversario.

festa di compleanno di belen 22 belen 2 cecilia belen rodriguez