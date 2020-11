LA BUONA “NOVELLA” – AL "GF VIP" DAYANE MELLO PARLA DELLA SCOPATA CON BETTARINI AL TEMPO DELL’ISOLA: “SONO ARRABBIATA CON QUELLO PERCHE’ AVEVA PIANIFICATO TUTTO CON I PAPARAZZI PER FARE GOSSIP” – ANTONELLA MOSETTI CI METTE IL CARICO A “MATTINO 5”: “BETTARINI HA LA LINGUA BIFORCUTA. UN UOMO NON PARLA MAI COSÌ DI UNA EX. STEFANO HA QUESTA DOPPIA FACCIA” - LA MALGY ENTRERÀ IN CASA NELLE VESTI DI CONCORRENTE – E LA ORLANDO…

Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

bettarini dayane mello

Stefano Bettarini, accusato di aver bestemmiato e quindi squalificato, si scaglia contro il Grande Fratello Vip e sui social scrive: ”Non ho bestemmiato, non l’ho mai fatto e non lo farei mai. “Madoska” l’ho sentito dire spesso, per rabbia, per gioco, come intercalare. Lo uso e l’ho usato per quello che é, una storpiatura di un’altra parola che altrimenti sarebbe blasfemo pronunciare; una parola modificata nel gergo volgare proprio per evitare la censura sociale, per non risultare offensiva e imperdonabile. Più di tutto mancava proprio quello, l’intenzione di essere irriverente e irrispettoso verso la mia religione. Trovo perciò sproporzionata la “sanzione” e, dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro; la pedina di un gioco al rialzo…Dello share.”

bettarini dayane mello

Conosciuto per per le sue intemperanze (ai tempi della serie Dracula lo studios lo pagava puntata dopo puntata, non avendo la certezza assoluta che si sarebbe presentato sul set il giorno dopo), Jonathan Rhys Meyers è stato arrestato per l’ennesima volta, dopo essere rimasto coinvolto in un piccolo incidente automobilistico a Malibu, in California.L’attore era ubriaco. Cauzione leggera di 5.000 dollari e rilascio quasi immediato. Sembra tornerá in un rehab.

bettarini dayane mello

Cristiano Malgioglio entrerà al Grande Fratello Vip nelle vesti di concorrente. Lo ha comunicato Alfonso Signorini nell’ultima puntata di Casa Chi. Il conduttore del reality show di Canale 5 annuncia che entreranno nella casa ben nove nuovi vip. Il popolo sovrano di Instagram lo reclama. La regina “Malgy” tornerà sul luogo del delitto? Se lo fará, questa volta non sará da regina ,ma da imperatrice.

In occasione della Milano Wine Week appena conclusa Passione Gourmet è diventata protagonista e promotrice di un nuovo format al confine tra lo show cooking e il talent show di nome "Mezz’ ora di Passione:" divagazioni culinarie ed enologiche tra critico e cuoco.Un’ infilata di piccole perle enogastronomiche in cui Alberto Cauzzi , Orazio Vagnozzi e Davide Bertellini hanno dialogato con i più peculiari esponenti della Nuova Cucina Italiana. Fra gli altri i celebrity chef Felix Lo Basso ed Eugenio Boer protagonisti su La7 del nuovo programma di cucina "Senti chi mangia" condotto da Benedetta Parodi affiancata da un critico gastronomico d'eccezione come Andrea Grignaffini.

In uno dei suoi ultimi video caricati social network Tik Tok che piace soprattutto ai giovani, Angela Favolosa Cubista si è recentemente scagliata contro Maria De Filippi. Un tempo, la “nonnina cubista” era sempre in tv e poi é sparita. La signora ha anzitutto puntualizzato di non aver mai percepito alcun cachet per partecipare alle trasmissioni di Maria De Filippi che la lanció.

bettarini dayane mello

L’ha sfruttata e poi l’ha buttata via, ha detto. Per poi aggiungere che fanno tutti così, quel mondo è così: spietato e crudele. Ti prende, ti usa e, nel momento in cui smetti di suscitare interesse, ti liquida senza troppi complimenti. Quindi, per vendicarsi, Angela ha chiesto al suo pubblico perché a Uomini e Donne ora, il tempo di Covid,i partecipanti abbiano l’obbligo di ballare a stretto contatto fisico. Sicuramente Queen Mary se la ride. Vip.

Stefania Orlando è stata nominata addirittura 4 volte nell’ultima puntata del GFVip. È una nomination a creare sospetti nei telespettatori e anche in studio. Tutte le ragazze hanno fatto la loro nomination usando le foto e soprattutto senza parlarsi. Antonella Elia subito ha notato qualcosa di strano e nella notte l’arcano si é svelato.

DAYANE MELLO E FRANCESCO OPPINI TOMMASO ZORZI

“Io voto Stefania per una semplice cosa. L’altra volta abbiamo discusso, è stata un po’ maliziosa nei miei riguardi. Allora visto che stasera l’hanno nominata tutti la nomino pure io. Tanto uno in più o uno in meno non cambia molto”, ha detto la contessa che ha spiegato notte proprio alla Orlando di non aver rispettato le regole. A quanto pare,ha tenuto con se due foto aver infranto il regolamento e di aver tenuto due delle foto con sé. Visto che Orlando era giá stata votata tre volte lo ha fatto anche lei salvando Adua/Rosalinda. Squalifica in arrivo?

DAYANE MELLO E FRANCESCO OPPINI

Dayane Mello nella notte al GFVip ha ribadito perché ce l’abbia tanto con Stefano Bettarini:“Sai perché sono arrabbiata con quello? Io ero a L’Isola dei Famosi e lui fin da subito mi è piaciuto. Dopo che sono stata eliminata abbiamo passato del tempo in piscina insieme. Vedo dei movimenti strani col telefono. Poi mi ha portata a passeggiare al mare. Aveva tutto pianificato con i paparazzi. Senti Maria Teresa io ci vedo bene e lui aveva studiato tutto”. Ha riconfermato peró anche il fatto di “una botta e via” tra loro.

DAYANE MELLO E FRANCESCO OPPINI

Volete sapere perchè Alba Parietti e Franco Oppini presero la decisione di porre fine al matrimonio? Quando Francesco Oppini era ancora un adolescente, Alba e Franco decisero di terminare il loro matrimonio. Quali soni i motivi? In primis, la rottura è stata dovuta alla differenza di età tra i due, che li portava ad avere stili di vita molto diversi.ci sarà stato dell’altro?

Durante la prova settimanale del GFVip? Massimiliano Morra si è ferito a un piede con una scheggia di vetro rimasta sul pavimento e i co-inquilini hanno subito capito si trattasse qualcosa di grave; impressionato dalla scena, Andrea Zelletta ha gridato a Massimiliano di non guardare, perché aveva l’osso fuori. Il medico é arrivato: niente punti, solo riposo.

A nessuno è mai capitato di vedere la Regina Elisabetta II in disordine con i capelli spettinati e, alla fine, il suo segreto è stato svelato: nessuna parrucca o hairstylist a corte, bensì solo tanta pazienza ed esperienza. Alcuni dicono peró che appiccichi dei capelli ai lati dei cappelli...

DAYANE MELLO

Da tempo gira la voce che un personaggio televisiva ami vestirsi da donna, ma in modo sobrio. Niente paillette e boa di struzzo, ma un semplice tubino e una collana di perle. Gli amici confermano e dicono che la sua musa ispiratrice è Audrey Hepburn...

DAYANE MELLO dayane mello 6 dayane mello 4 dayane mello dayane mello 5 antonella mosetti LE SCUSE DI MARIO BALOTELLI DOPO LA BATTUTACCIA A DAYANE MELLO