Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

ilary blasi

“È l’una e 22 circa è l’ora del pigiamino, noi ci vediamo in prima serata nuovamente in autunno. Ci vediamo domenica prossima con la diretta da subito dopo pranzo. Anzi, secondo me starete ancora mangiando, per 4-5 ore di diretta e ci vediamo domani per Pomeriggio Cinque, come vedete ci sono e ci sarò sempre” dice. Barbara D’Urso ha così chiuso Live non é la D’Urso sottolineando che lei ci sarà di nuovo.

Ecco come, con un post, Lucio Presta ha commentato la chiusura del programma: “Con la chiusura di L.N.È.L.D sii scrive una pagina nuova in Mediaset, inizia così la bonifica da quel hard trash (sotto testata giornalistica) che ha contaminato la rete. Ora bisogna finire il lavoro con D.L e P.5. Ed aprire una stagione di rinnovamento. Video News ci pensi bene”. Una vera e propria dichiarazione di guerra

miryea stabile 3

Questa Isola dei Famosi non decolla. Non basta farla diventare L’ Isola del doppio senso per alzare lo share: forse gli autori dovrebbero impegnarsi un pochino. Per strada tutti parlavano del GF Vip e i telespettatori si erano affezionati al conduttore Alfonso Signorini e al cast, cosa che qui non succede. Anche la conduttrice Ilary Blasi e gli opinionisti Iva Zanicchi ,Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini sembrano sottotono. In ogni caso ieri sera la battuta cult: le due squadre dovevano montare un totem a forma di uccello e l’ex pupa Miryea Stabile esclama: “Eravamo primi, poi abbiamo avuto qualche problema a montare l’uccello”. “Il totem”, la corregge la conduttrice.

miryea stabile 2

La vera sorpresa di quest’Isola dei Famosi è Ubaldo Lanzo. Stilista e cromatologo, é un uomo che,rispetto a molti nel cast, ha il dono dell’ educazione. Piero Chiambretti lo ha scoperto e lo ha portato nei suoi programmi. Ora con Fariba, mamma di Giulia Salemi, forma una coppia che ricorda Sandra e Raimondo, ma forse ancor di più Stanlio e Ollio. I due sono a Parasite Island in prova per essere poi ammessi all’ Isola ufficiale.

miryea stabile 1

Ieri sera Vera Gemma è stata eliminata dall’ Isola dei Famosi. Ilary Blasi si ècollegata con Parasite Island e ha avvisato Farida, Ubaldo e Brando Giorgi ( che ha raggiunti la scorsa settimana) che l’eliminato della serata li sta raggiungendo. Sbarca Vera che sceglie di restare perché non vuole darla vinta: “Come dico sempre a mio figlio, Mai mollare”. “Crederci sempre, mollare mai. Come diceva Simona Ventura”, aggiunge la Blasi. Elisa Isoardi al settimo cielo perché The Sun l’ha elogiata come miglior concorrente con un articolo. Al televoto Awed e Mireya Stabile: di un interesse....

gascoigne

Nella scorsa puntata di Live-Non è la D’Urso Vladimir Luxuria ha attaccato duramente il parrucchiere dei vip Federico Fashion Styleper essersi rifugiato in un suo salone in Sardegna per proseguire la sua attività approfittando della provvisoria zona bianca prima e arancione poi. Infatti come sappiano nelle zone rosse i parrucchieri e gli estetisti devono restare chiusi. I due sono peró stati avvistati insieme a Milano: vuoi vedere che , all’insaputa della conduttrice Barbara D’Urso, si sono messi d’accordo per continuare la telenovela?

I Golden Raspberry, detti Razzy Awards, sono i premi assegnati al peggior cinema il giorno prima della cerimonia degli Oscar. Colpisce che tra le peggiori attrici non protagoniste ci sia Glenn Close per Elegia Americana perché é anche candidata all’Oscar per il medesimo ruolo . Merita di più il Razzie.

fariba ubaldo lanzo

Sono anni che ormai la vita dell’ex modella è drasticamente cambiata. Loni Willison, conosciuta in particolar modo per essere l’ex moglie della star di della star di Baywatch Jeremy Jackson, è passata dalle passerelle e dalla vita lussuosa, alla vita da strada.

belen

Dopo l’eliminazione all’Isola dei Famosi, ecco che spunta la relazione tran il modello veronese e una “star” di Uomini e Donne. Giovanna Abate ha incontrato Akash Kumar durante l’ultimo edizione di Miss Italia e a Casa Chi ha confermato la frequentazione con l’ex naufrago. Akash ha detto di lei: “Con Giovanna mi sono frequentato. Però vedi che tutti stanno andando in televisione? Però vabbè dai, chiuso un rapporto si fa un portone”, come a dire che l’ex tronista avrebbe cercato di avere visibilità. Per non farsi mancare niente, a proposito di Tommaso Zorzi, dice:”Lo hanno messo lì, non è lui che decide, glielo fanno dire e basta.” Lo ha paragonato in pratica a una marionetta...

Belen Rodriguez é stata ospite a Domenica In. Intervistata egregiamente da Mara Venier, la showgirl ha parlato della fine della sua storia con Stefano De Martino dicendo di aver tentato di tornare con lui, ma che le cose non sono andate per il verso giusto. Quello che ha infiammato gli spettatori sono state però le labbra di Belen, soprattutto quello superiore che apparso innaturalmente “lievitato”...

akash kumar giovanna abate

A ‘Fátima’ di Marco Pontecorvo è stato assegnato il premio “LA, Italia - Family Award” - del 16.mo Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival” (18-24 aprile) promosso con la Dg Cinema ed Audiovisivo del MiC ed Intesa Sanpaolo. Nel film che vanta un cast prestigioso con Joaquim de Almeida, Harvey Keitel, Sônia Braga anche la canzone originale Gratia Plena ("Piena di grazia") interpretata da Andrea Bocelli e composta da Paolo Buonvino. Con l' annuncio dei premi a Laura Pausini e Diane Warren ( "L.A., ITALIA - Master in Music Award") per la canzone 'Io si - Seen' dal film di Edoardo Ponti dopo il Golden Globe in corsa per l'Oscar, Los angeles, Italia anche quest'anno anno si conferma attesa passerella per i nostri talenti verso la notte delle stelle.

AKASH KUMAR

Modella e attrice a Roma,cantante underground a Berlino, infine campionessa mondiale di muay thai a Bangkok: la vita incredibile di Chantal Ughi é diventata un documentario: “Ciao amore,vado a combattere” diretto da Simone Manetti.

Sono solo gli ultimi due in ordine di tempo: Mahmood all’ultimo momento ha disdetto la sua partecipazione a Domenica In e Mara Venier lo ha giustamente redarguito. Francesco Arca a sua volta avrebbe negato a un giornale un’ intervista già concordata. Fly down, ragazzi.

tommaso zorzi akash kumar

Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini ai ferri corti. E’ scontro tra le due signore ad Amici 20 e si passa subito agli insulti. Volano parole forti tra le due coach di ballo del talent show, ormai rivali giurare, tutto per colpa di Martina Miliddi, per la cugina di Adriano Celentano negata per la danza. Potrá anche essere vero, ma la Celentano é di una maleducazione unica nei confronti di ragazzi giovani che comunque sono arrivati al serale del programma. Va bene fare show, ma un po’ di classe...

lorella cuccarini 1

Grandi ascolti per Linea Verde in onda ogni Domenica a mezzogiorno su Rai e 1 condotta da Beppe Convertini e Ingrid Muccittelli.La scorsa puntata in Toscana ha segnato ascolti record con più di quattro milioni di telespettatori e lo share del 22,6 %.il viaggio continua alla volta della Basilicata alla scoperta di tradizioni,usi e costumi ed eccellenze enogastronomiche lucane e il racconto di storie di grandi donne e uomini che fanno si che l’agricoltura,l’allevamento e l’artigianato Italiani siano apprezzati in tutto il mondo.

Un ufficio stampa che ha fiuto. É arrabbiatissima Lorella Maselli, alias Lady Press Office, per essere stata additata come “l’ufficio stampa del naso di Loredana Fiorentino (mamma di Luigi Favoloso)”, in una scorsa puntata di Pomeriggio Cinque.

maria de filippi alessandra celentano

Si parlava del nuovo profilo di Loredana e una opinionista ha dichiarato che lei avesse un ufficio stampa per il suo naso nuovo. Parole che hanno fatto imbufalire la tostissima press agent Lorella Maselli che ha risposto pubblicamente tramite social all’attacco ricevuto. Unica soddisfazione le parole della conduttrice Barbara d’Urso che ha definito Lorella , semplicemente geniale.

LORELLA CUCCARINI MARIA DE FILIPPI federico fashion style VLADIMIR LUXURIA 4