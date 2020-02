LA BUONA “NOVELLA” – TUTTI AD ACCUSARE DI OMOFOBIA RIKI PER AVER DATO DELLA "CHECCA ISTERICA" A DAVIDE MISIANO, IL PROFESSORE DI LATINO DI "ALL TOGETHER NOW". MA DIMENTICANO CHE NEL VIDEO DI "GOSSIP" IL CANTANTE ULTIMO A SANREMO BACIAVA DONNE E UOMINI - "DOPO QUEL VIDEO MI DAVANO TUTTI DEL FROCIO. HO PASSATO ANNI A SCUOLA IN CUI MI CHIAMAVANO RICCHIONE... HO SBAGLIATO A USARE QUEL TERMINE MA C’È TANTA IPOCRISIA" - GEMMA E QUEI BACI "TROPPO UMIDI", SANGIULIANO E IL LIBRO SUL 'NUOVO MAO' XI JINPING - VIDEO

Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

GENNARO SANGIULIANO - IL NUOVO MAO. XI JINPING E L'ASCESA AL POTERE NELLA CINA DI OGGI

In molti lo considerano il “nuovo Mao”. Lui è Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare di Cina, segretario generale del Partito comunista cinese e, soprattutto, capo della Commissione militare centrale. Di lui parla il libro del direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano, “Il Nuovo Mao”, che é stato presentato a Milano alla Società del Giardino. Molti spettatori e cena nelle splendide sale del palazzo antico.

Il prossimo Carnevale ampezzano 2020 si pronostica una vera favola. Da giovedì 20 a martedì 25 febbraio, l’associazione Cortina For Us, da sempre promotrice dei più grandi eventi che hanno come cornice la Regina delle Dolomiti, ha pensato di travestire tutta la città, valorizzandone gli aspetti più fantastici. Il tema scelto per questo anno è un cross over tra Alice nel Paese delle Meraviglie e il Pinocchio di Collodi. il Brucaliffo, la Regina di Cuori, Mangiafuoco, il Gatto e la Volpe…

Nessuno mancherà all’appello. Nel Teatro di Mangiafuoco vi aspettano Arlecchino, Pulcinella, il Diavolo e tutte le marionette che hanno segnato la vostra infanzia e quella dei vostri bambini.Immancabile anche quest’anno il premio alla mascherina più bella, che verrà messo in palio da UnipolSai Assicurazioni, partner della manifestazione.

Debutta su La5 Trend, il nuovo programma di intrattenimento dedicato alle ultime tendenze. In onda tutti i sabati alle 11.00, condotto da Anthony Peth con due opinioniste d’eccezione Silvana Giacobini e Francesca Rocco,insieme porteranno il pubblico alla scoperta di vecchi e nuovi trend. Prodotto dalla casa di produzione N&M Management, da un’idea di Mariaraffaella Napolitano, ogni sabato si alterneranno nella splendida cornice di un loft vip appartenenti al mondo della musica e dello spettacolo che daranno la loro opinione sullo stile del passato e sui mutamenti della contemporaneità.

Gay dichiarato da quasi venti anni, Luke Evans, la star di "Il Trono di Spade", ha deciso di presentare a tutti il suo nuovo compagno, Rafa Olarra, con cui ha trascorso una dolce vacanza alle Hawaii. “Ama il mio humor gallese. No, davvero, lo ama!”, ha scritto Luke, con Olarra, art director, che sul proprio profilo ha postato molte immagini al fianco di Luke (la prima nell' ottobre 2019).

Un'indagine alla ricerca della felicità con i consigli di un coach dall'esperienza a dir poco eccezionale: l'autore ed ex divo del cinema per adulti, Franco Trentalance, che espone ora a Roma, il “reboot” del monologo “Il Sesso e la ricerca della Felicità”, scritto a quattro mani con Sergio Spaccavento e con musiche originali di Roberta Carrieri.

Dopo una carriera lunga vent'anni e 445 pellicole a luci rosse, l'attore bolognese si è evoluto in personal coach, autore e scrittore, con all'attivo: due saggi, tre romanzi e un'innovativa graphic novel, tratta dal secondo thriller edito. Inoltre insegna tecniche di sviluppo personale in corsi aziendali, nonché annovera apparazioni in radio e tv, sui palchi di teatro e nei video di cantanti e Youtuber.

Riki, ultimo classificato al Festival di Sanremo, ha scatenato un putiferio social per aver dato della "checca isterica" a Davide Misiano, il professore di latino di "All together now" il quale aveva sostenuto che la sintassi della canzone di Riki fosse sbagliata (forse non ha mai ascoltato Vasco Rossi).

Tutti a accusare Riccardo Marcuzzo di omofobia dimenticando che nel video di "Gossip" baciava donne e uomini. Lui ha così risposto:" Dopo quel video mi davano tutti del frocio. Ho passato anni a scuola in cui mi chiamavano ricchione... Lavoro tuttora con colleghi omosessuali. Ho sbagliato a usare quel termine. Se viene detto a me va bene, se lo dico io a un chicchessia é un putiferio. Se qualcuno si é sentito offeso mi spiace, io non sono omofobo, ma credo che intorno a questo argomento ci sia tanta ipocrisia."

Salvini alle giostre. Ennesimo successo per l’inaugurazione del centenario Luna ParK Meneghino. Taglio del nastro a cura di Gianluca Comazzi e Federico Benassati. Madrina della manifestazione Cecilia Gayle, l’applaudita cantante di “Pam Pam” e di “El tipitipitero” . Tra gli ospiti, anche Matteo Salvini, estimatore del Luna Park Meneghino ed il campione Serginho, pluripremiato calciatore brasiliano.

Dopo il successo di Sanremo, boom di vendite per "Sono io Amleto", autobiografia di Achille Lauro. All'uscita dell'opera, il cantante diceva: "Sono nato l’11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in una macchina. Sono stato una tr..a. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono l’eleganza. Sono la moda. Sono quello che l’ha creata con due stracci. La mia anima, il deserto dei tartari. Sono una popstar, una rockstar, un punk rockerz, uno scrittore bohémien. Sono un figlio di Dio, un figlio di ma’, un ragazzo normale, un miracolato, un pessimo esempio e la più grande storia mai raccontata prima."

Baci troppo hot a "Uomini e Donne" per quanto riguarda il trono over. Gemma Galgani aveva iniziato una frequentazione con Emanuele, un prestante signore arrivato nel programma appositamente per lei. La coppia ha raccontato di essere andata a cena e che durante l’esterna si sarebbero baciati ripetutamente, ma Gemma Galgani non é stata contenta della serata per i baci "troppo spinti e umidi". Attendiamo sviluppi.

Si accompagna spesso a ragazzi troppi giovani , ma solo per farsi bella. Uno dei suoi toy boy è ora in un programma televisivo grazie all’ interessamento della grande imprenditrice televisiva che, secondo i maligni ,non farebbe sesso da anni....

